Игра на человеческих слабостях: как повысить цифровую грамотность россиян

Преступники регулярно находят новые способы играть на человеческих эмоциях и слабостях ради собственной выгоды. Информирование граждан, повышение их цифровой и финансовой грамотности затрудняет работу злоумышленников. Тем не менее, «сфера» не стоит на месте, постоянно развивается и активно использует новые тренды и запутанные схемы для обмана граждан. В арсенале мошенников есть как актуальная во все времена «нестареющая классика», так и новые приемы, соответствующие цифровым реалиям и новостной повестке.

Удаленная работа в «Озоне» или «Алиэкспрессе»

В почтовой рассылке преступники предлагают заработок на одном из известных маркетплейсов, обещая «удаленку», неполный рабочий день и крайне высокое для таких условий вознаграждение – от 5 до 30 тысяч рублей в день.

Суть схемы – выманить небольшую денежную сумму (500 рублей) якобы для обучения, сыграв на ее незначительности в сравнении с будущими «заработками».

Стоит отметить, что мошенники не конкретизируют должностные обязанности и не интересуются профессиональными навыками соискателя.

Заявка на добавление дополнительного номера телефона

Представляясь сотрудниками банка, мошенники сообщают, что от имени жертвы была подана заявка на добавление дополнительного номера телефона в личный кабинет.

Во время диалога злоумышленники стараются вызвать доверие собеседника, прося не называть код из СМС, а просто предлагая сообщить о факте поступления сообщения.

Далее под предлогом защиты денег мошенник может предложить либо назвать код роботу, либо скачать на телефон программу, либо перевести деньги на «защищенный счет».

Звонки якобы из правоохранительных органов

Один из классических способов, который мошенники подстраивают под конкретные реалии. Прикрываясь авторитетом силовой структуры (например, МВД или прокуратуры), звонящие пытаются узнать у клиентов персональные сведения, данные платежных карт, информацию о совершенных операциях, чтобы украсть деньги с их счетов.

Чаще всего они сообщают, что на имя человека мошенники пытались оформить кредит или снять деньги с его счета.

Товар со скидкой

В условиях повышения цен мошенники пользуются стремлением покупателей приобрести дефицитные товары со скидкой. Россиянам предлагают поучаствовать в розыгрышах с «дорогими подарками», отправляют их на фейковые сайты, притворяются работниками популярных сетей, готовыми сбавить цену за скромное вознаграждение.

Если жертва «клюнула», мошенник отправляет ссылку на фишинговый сайт, ворующий данные карты.

Заработок на криптовалюте

Новости о заработках криптовалютных инвесторов регулярно привлекают новых людей, не знающих всех тонкостей данной сферы.

Мошенники пользуются этим крайне активно: создают поддельные платформы для торговли криптовалютой или фальшивые версии официальных криптокошельков, «раскручивание» определенного токена с резким повышением его цены из-за ажиотажа и его последующая продажа, фальшивые рекомендации знаменитостей и бесплатные раздачи.

Одно из неоспоримых преимуществ операций с криптовалютой для мошенников – их неотслеживаемость и неясный правовой статус самой технологии, что не позволяет жертвам обмана обращаться в правоохранительные органы по факту кражи.

Стоит отметить, что криптовалюте доверяют очень многие россияне – как сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, наши соотечественники хранят в «крипте» более 10 трлн рублей.

Магия и волшебство. Нестареющая классика мошеннического мира.

°VPN – друг преступника

Чрезвычайно распространенные в России VPN-сервисы не только пополняют мошеннические базы данных за счет регулярных утечек конфиденциальной информации пользователей, но и сами применяются как инструмент для преступных действий.

Один из примеров использования связан с блокировками мошеннических сайтов по инициативе Банка России. Раньше после «бана» преступники создавали новые сайты и раскручивали их, однако сейчас они информируют пользователей, что сайт не загружается якобы из-за технического сбоя и рекомендуют им зайти с помощью VPN-сервисов, предлагая скачать конкретное приложение, в которое заложен нужный преступнику функционал.

К примеру, как пишет сайт «Аргументы и факты», это может быть возможность перехвата контроля над устройством пользователя или банковскими приложениями для кражи денег или платежных данных.

