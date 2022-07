«У Instagram* сейчас не лучшие времена». Интервью с автором соцсети Now Дмитрием Марининым

Бывший разработчик «Яндекса» Дмитрий Маринин собрал команду и за несколько месяцев создал российскую альтернативу Instagram — соцсеть Now. Уже работающий сервис повторяет оригинал, однако автор Now заверил, что он не намерен вслепую копировать, а готов создавать собственные функции и форматы. О том, могут ли Now отключить из-за рубежа, кто финансирует разработку и какая «киллер фича» планируется в ближайшее время — в интервью «Газете.Ru».