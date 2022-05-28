Где дешевле покупать б/у смартфоны

Сегодня б/у-смартфоны продает практически каждая крупная сеть в России: «Яндекс», «Связной», «МТС». Где выгоднее всего покупать подержанные гаджеты, к чему быть готовым при выборе и какие есть альтернативы — в материале «Газеты.Ru».

Сравнение цен

За последние месяцы в России увеличился спрос на подержанную технику. Так, конце марта сообщалось, что в России спрос на подержанные смартфоны вырос на 44%, а предложение упало на 46%. При этом средняя цена на бывшие в употреблении смартфоны увеличилась на 10%.

Появление у «МТС», «Связного», «Яндекс.Маркета» и других крупных площадок возможности покупки подержанных устройств позволило увеличить предложение. Однако при сравнении стоимости новых устройств и бывших в употреблении приходит понимание того, что разница получается небольшая.

Так, например, в интернет-магазине «МТС» можно купить подержанную версию популярного в России смартфона Honor 50 за 31,6 тыс. руб., в то время как новая в магазинах «Билайна» предлагается за 35 тыс. руб. При этом при покупке подержанного смартфона пользователь получает лишь 90 дней гарантии, в то время как новый смартфон поставляется с годовой.

На примере Honor 50 переплата за новое устройство выглядит небольшой. С более дорогими устройствами дела обстоят иначе.

Например, в интернет-магазине «Связного» новый прошлогодний флагман Samsung Galaxy S21 Ultra на 256 ГБ предлагается по цене 93 тыс. руб. При этом средняя стоимость подержанного S21 Ultra на «Авито» составляет около 65 тыс. руб. За эти деньги покупатель получит версию с увеличенным до 512 ГБ хранилищем. За эти же деньги можно найти новые «серые» модели на 512 ГБ, например, из ОАЭ.

На AliExpress есть сотни магазинов, торгующих б/у-гаджетами. Стоимость на некоторые устройства схожа с ценами на «Авито» — Samsung Galaxy S21 Ultra в модификации на 512 ГБ также стоит там в среднем 65 тыс. руб.

Однако бывший в употреблении складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip3 на AliExpress можно найти за 49 тыс. руб., в то время как на «Авито» он будет стоить 74 тыс. руб., а на сайте «Связного» 76 тыс. руб. При этом стоимость нового устройства на TMall с доставкой из России — 85 тыс. руб., а в российской рознице в среднем от 90 тыс. руб.

Проблемы б/у-рынка

В беседе с «Газетой.Ru» главный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что главная проблема подержанных смартфонов — отсутствие долгосрочной гарантии и последствия поломки устройства.

«Существует несколько проблемы по продаже б/у-смартфонов сегодня. Первая — где взять эти смартфоны? Раньше работал trade-in, который запускался при поддержке производителя. Так, сдавая смартфоны по этой программе, покупатели получали достаточно значимую скидку на покупку нового смартфона. По сути, у нас существовало несколько уровней: цена «в лоб» либо цена с trade-in, которая субсидировалась производителем», — объяснил эксперт.

По словам Муртазина, сегодня скупка по программе trade-in устройств у населения затруднительна, потому что на «Авито» и других площадках можно продать смартфон подороже.

«Взять для примера «МТС», который закупил смартфоны на внешних рынках — это не Ростест-устройства. И если посмотреть на сайте «МТС» раздел «Б/У», окажется, что подержанные смартфоны стоят крайне дорого — как новые. Также у таких устройств ограниченная гарантия, которая дается не на год, а на меньший срок. И самое главное, что при выходе такого аппарата из строя пользователь остается один на один со своими проблемами», — заключил Муртазин.

Дополнительные вложения

Автор YouTube-канала «Польза NET» Александр Мясников в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что покупателям б/у-смартфонов стоит быть готовым к дополнительным расходам.

«Первое и самое важное, что должен понимать человек при покупке, что смартфон возможно каким-то образом придется дорабатывать и ремонтировать. Если брать на «Авито», нужно проверять смартфон, нужно предупредить продавца, что это займет около получаса», — отметил эксперт.

Подержанный смартфон может кардинально отличаться от нового устройства. Так, например, в б/у-смартфоне может быть изношен аккумулятор, подпорчены какие-то детали, на экране могут быть «битые пиксели», которые не всегда можно выявить при внешнем осмотре. К тому же внутри использованного устройства скапливается пыль, которая может стать в будущем причиной перегрева и поломки.

Таким образом при покупке подержанного смартфона следует подготовить себя к оплате независимой диагностики и, возможно, ремонта.

Мясников считает, что покупать подержанный смартфон на «Яндекс.Маркете», в «Связном», «МТС» и других сетях не стоит, потому что крупные магазины не так трепетно подходят к формированию «фидбека», как продавцы на «Авито», для которых перепродажа гаджетов является бизнесом.

Альтернатива

На рынке б/у-смартфонов существуют и восстановленные модели — это подержанные устройства, которые прошли процесс проверки и замены неработающих деталей. В таких гаджетах, как правило, даже в случае незаметных потертостей заменяется весь корпус. В большинстве своем они неотличимы от новых и даже комплектуются оригинальными аксессуарами.

Восстановленные смартфоны на AliExpress стоят намного дешевле новых. Однако отличие от б/у-смартфона заключается в том, что это в основном старые модели. Так, например, Google Pixel 4, флагман 2019 года, обойдется в среднем в 13 тыс. руб. На «Авито» стоимость подержанной модели составит минимум 20 тыс. руб.

«Лучшей альтернативой подержанному смартфону из Китая является восстановленный», – считает Мясников.

По его словам, это лучше, чем брать б/у-смартфон на AliExpress, потому что восстановленные устройства все равно собираются из новых деталей и прошиваются. И то, и другое гарантирует стабильную работу устройства.

«Но если главная цель покупки — сэкономить, то лучше всего присмотреться к новым моделям по бюджету. В таком случае, покупатель получит 100%-работающее устройство и гарантию, чего не могут предложить восстановленные или б/у-устройства», — заключил эксперт.