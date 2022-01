Война закончилась? Почему консольные игры потеряли свою эксклюзивность

Куда делись эксклюзивы

Несколько лет назад Microsoft решила выпускать свои эксклюзивы как на Xbox, так и на ПК — пользователи обеих платформ могут играть в Microsoft Flight Simulator, Halo Infinite или Forza Horizon 5. Sony также наращивает свое присутствие на ПК. За последние несколько лет на компьютерах появились такие известные эксклюзивы японской компании, как Horizon Zero Dawn, Days Gone, God of War 2018 года и прочие. В будущем ожидается еще больше игр от студий Sony на ПК.

Эксклюзивные игры были одним из главных пунктов, определяющих победу в «консольной войне», но из-за действий Microsoft и Sony она закончилась — об этом уже пишут некоторые зарубежные порталы.

CEO Playkey и основатель Enaza Group Егор Гурьев в беседе с «Газетой.Ru» подтвердил, что «консольные войны» закончились.

«Я думаю, что войны идут только тогда, когда наблюдается интенсивный рост рынка, и его пытаются захватить игроки. Сейчас рынок консолей уже сформировался — Sony и Microsoft его уже поделили. Думаю, что 65% за Sony и 35% за Microsoft. Но это, конечно, большой вопрос, как правильно считать лидерство на рынке — по штукам или по деньгами. Если по деньгам, то каким? Поэтому я думаю, что войны нет — есть здоровая конкуренция, но точно не война», — считает Гурьев.

Он отметил, что нет определенных факторов, повлиявших на сложившуюся ситуацию. Просто в определенный момент рынок достиг «какого-то плато».

«Война — это когда у тебя рост 100% в месяц, и тебе нужно любой ценой забрать хотя бы половину пользователей», — считает Гурьев.

Это только начало

В свою очередь директор по стратегическим коммуникациям ESforce Holding Ярослав Мешалкин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что «консольные войны» наоборот усиливаются.

«Прямо сейчас разработчики консолей наращивают мощь, чтобы получить максимальные преимущества перед конкурентами. Пример тому — покупка Microsoft компании Activision Blizzard, руководить которой после завершения сделки будет Фил Спенсер, генеральный директор Microsoft Gaming и Xbox. Благодаря покупке Microsoft сможет усилить ценность Xbox популярнейшими сериями игр. Ранее для этого же была куплена Bethesda», — считает Мешалкин.

Мешалкин уверен, что ПК станет для компаний дополнительной платформой монетизации, но основной упор все равно будет направлен на консоли.

«Во всяком случае, для Sony, которая получила возможность продать старую игру еще раз и подогреть интерес перед выходом новой игры серии. Так и с Horizon, и с God of War. А для Microsoft ПК — вообще дом родной, поэтому здесь я как раз вижу логичной ставку на кроссплатформенность и единую подписку», — считает эксперт.

Он не исключает того, что Xbox и PlayStation будут развиваться по разным путям. Так, например, Sony продолжит выпускать эксклюзивы на своих консолях, а через год-два будет выпускать их на ПК.

«В то время как Microsoft ничего не мешает позиционировать Xbox как более дешевую альтернативу игровым ПК, и пусть каждый геймер сам решает в зависимости от своих финансовых возможностей и предпочтений, условно, любит ли он играть лежа на диване или сидя в кресле. В целом связка экономичный ПК или ноутбук для работы или учебы и консоль выглядит вполне логичной», — заключил Мешалкин.

«Войны сервисов»

Независимый игровой эксперт Виктор Зуев в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что «консольные войны» остались, но обретают вид подписочных сервисов.

«Не думаю, что консольные войны прекратятся в одночасье, потому что никуда не делись сами приставки Sony, Microsoft и Nintendo. Компаниям сейчас важно сохранять и преумножать свою пользовательскую базу. Поэтому Microsoft и Sony считают, что необязательно продавать свои игры исключительно на одной платформе», — считает Зуев.

Эксперт отметил, что эксклюзивные игры уже не так важны, как сервисы, которые компании могут предложить свои пользователям. Так, Microsoft запустила Game Pass, позволяющий своим подписчикам играть в эксклюзивные тайтлы Xbox и ПК без необходимости покупать сами игры. Теперь американская компания, по словам эксперта, не столько зависит от продаж консолей, сколько от распространенности Game Pass на разных платформах.

К тому же к концу 2021 года стали появляться слухи, согласно которым, Sony разрабатывает собственный аналог Game Pass.

Гурьев и Зуев также считают, что будущее игровой индустрии за облачным геймингом, который придет на смену дорогостоящим игровым компьютерам и консолям. Единственное, что сейчас может останавливать Sony от перехода на «облако» — это то, что классический гейминг приносит больше денег, считает Гурьев.

«Microsoft чувствует себя более уверенной — сейчас век облачного гейминга и не обязательно иметь мощное устройство дома, чтобы поиграть в игры. Мы наблюдаем, как дорожают ПК, из-за чего люди чаще стали смотреть в сторону консолей, если они хотят устройство исключительно для игр. Игровой компьютер в наше время — это невыгодное устройство. Оно занимает много места в квартире, требовательное, оно не интуитивное и очень дорогое, в первую очередь. А консоль подключается к телевизору, который есть в каждом доме. Сейчас консоли — это дешевый вариант играть в игры. Из-за этого консоли как физическое устройство не исчезли и не исчезнут в ближайшем времени», — заключил Зуев.