Шесть технотрендов, которые войдут в обиход в ближайшие 10 лет

В современном мире технологии развиваются настолько быстро, что к 2030 году мир может измениться до неузнаваемости, но некоторые тенденции можно проследить уже сейчас. «Газета.Ru» предположила, какие тренды из мира IT станут привычными и обыденными в ближайшие десять лет.

Покупки в прямом эфире

На минувшей неделе стало известно, что YouTube хочет опробовать новую функцию, которая может стать постоянным атрибутом видеохостинга. Об этом говорится в официальном блоге Google, которая владеет платформой.

Речь идет о возможности совершить покупку прямо из видеотрансляций. Мероприятие «YouTube Holiday Stream and Shop» начнется 15 ноября. В рамках тестирования функция будет доступна лишь ограниченному количеству лиц. В течение недели пользователи YouTube будут иметь возможность просмотра каталога товаров от Samsung, Walmart и Verizon, которые были показаны в видео.

Каталог будет доступен по кнопке «корзины». Там можно будет отложить понравившиеся вещи и оформить покупку, не покидая видеохостинг.

В будущем Google планирует интегрировать в платформу инструменты для совершения покупок навсегда. В случае успеха YouTube станет конкурентом крупных международным онлайн-магазинам, например, Amazon, а пользователь сможет совершать покупки прямо во время просмотра видеороликов, сидя на диване.

Человекоподобные роботы

Через 10 лет робототехника претерпит множество изменений, рассказал «Газете.Ru» сооснователь компании «Промобот» Олег Кивокурцев. По его словам, в первую очередь активно будут использоваться голосовые интерфейсы для управления большинством устройств. Это будет обусловлено прогрессом в области систем распознавания речи и лингвистических баз, а также тенденцией на бесконтактный контроль устройств.

«Вторым трендом станут беспилотные транспортные средства, они пройдут все законодательные процессы и станут полноценной частью нашей жизни. Третьим трендом станет то, что бытовые задачи человека будут выполнять роботы. Это будет связано с тем, что компонентная база будет дешеветь, а также на рынок выйдут решения по емкостным батареям длительной работы», — рассказал Кивокурцев.

Кроме того, появятся полноценные человекоподобные роботы, которые будут выполнять сложные задачи.

Никакой собственности

Через 10 лет большинство вещей и услуг будут предоставляться только по подписке. При этом люди не будут даже задумываться о владении чем-то. Такой прогноз дает портал Gizmodo со ссылкой на множество исследований.

Все дело в серверах, которые требуются для работы большого количества устройств и приложений, и за которые компаниям приходится платить. Когда потребитель платит единоразово, это не помогает компании оплачивать работоспособность серверов — она попросту теряет деньги.

Именно поэтому многие корпорации стали переходить на новую модель заработка, предоставляя востребованные функции за ежемесячный платеж.

Однако свою роль в формировании такой тенденции сыграло и современной поколение. Люди стали больше ориентированы на получение опыта и эмоций, чем на владение чем-либо. Кроме того, для некоторых владение вещами сопряжено с определенной ответственностью, которой многие хотели бы избежать.

Привычных телефонов больше не будет

В будущем смартфоны смогут полностью изменять свой внешний вид, отмечает портал Forbes.

Так, они будут выглядеть, как прозрачные дисплеи, с которыми можно взаимодействовать привычным способом. Технология AR может послужить основой для создания прозрачных смартфонов. С помощью этих технологий дисплей будет отслеживать движение пальцев пользователя и реагировать на них как на прикосновения.

Некоторые эксперты считают, что в будущем появится устройство, которое надевается на глаз как офтальмологическая линза.

Глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров во время беседы с «Газетой.Ru» отметил, что поменяется не только вид смартфона, но и его функции.

«Скорее всего, мы сможем управлять всей нашей жизнью, всеми ее аспектами через наш смартфон. Вероятнее всего, они будут подключены к массивным базам данных, управляемым искусственным интеллектом», — отметил эксперт.

Телепортация возможна

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг рассказал изданию The Information, как в 2030 году люди будут телепортироваться при помощи VR- и AR-технологий.

Речь идет о «перемещении» своего аватара или голограммы в виртуальное пространство, в котором можно будет пообщаться с другими пользователями, используя эффект присутствия.

«Просто представьте, вместо того, чтобы звонить кому-то по видеосвязи, или тратить время на поездку, вы просто щелкаете пальцами и «телепортируетесь». И вот вы сидите в гостиной своего друга, а он на своем диване, и всем кажется, что вы вдвоем в одном месте», — привел пример Цукерберг.

Преимущество «телепортации» на основе дополненной или виртуальной реальности заключается в том, что она позволяет сократить время в пути, а также сократить выбросы углекислого газа при сжигании топлива, которые способствуют изменению климата, считает глава Facebook.

Кроме того, по словам Цукерберга, AR-очки будущего будут работать как человеческий разум, то есть беспрепятственно делиться информацией и предпринимать действия, когда этого захочет владелец.

Гаджет будет поддерживать набор текста с помощью виртуальной клавиатуры. Для этого к комплекту очков будет прилагаться браслет, который будет считывать движения рук.

Золотое время ИИ

В будущем ИИ станет более универсальным и сможет решать разнообразные задачи, став основой многих процессов, считает заместитель директора по исследованиям и разработкам ABBYY Татьяна Даниэлян.

«Один и тот же алгоритм машинного обучения можно будет использовать, условно, и для извлечения автомобильных номеров в видеопотоке, и для распознавания вывесок ресторанов. Данные, которые используются в обучении и тестировании технологий ИИ, будут доступны всем. Эти данные будут динамически пополняться. У этих данных появятся такие атрибуты, как время, достоверность, непротиворечивость, связность, используемость. Данные, которые содержат персональную информацию, например, фотографии человека, его фамилия и т.п., будут зашифрованы и также использоваться в обучении и тестировании», — отметила собеседница «Газеты.Ru».