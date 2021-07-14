Nokia создала смартфон-«кирпич»

В сети появилась первая официальная фотография нового мобильного устройства бренда Nokia. Потенциальным покупателям пообещали, что прочность девайса позволит полностью отказаться от чехлов. Эксперты назвали «Газете.Ru» характеристики, примерную цену и аудиторию гаджета, по слухам названного XR20.

Без чехла

Компания HMD Global опубликовала в Twitter первый тизер нового смартфона Nokia. Его главной особенностью станет суперпрочный корпус.

Утверждается, что с этим аппаратом пользователи смогут забыть о чехлах. Устройство показано с тыльной стороны. Смартфон оборудован четверной камерой с оптикой Zeiss. Модули находятся в темной области круглой формы, имитирующей одну большую камеру. Рядом расположили светодиодную вспышку.

По неофициальной информации, на коммерческий рынок новинка может выйти под названием Nokia XR20.

Официальная презентация состоится через две недели — 27 июля.

Что известно о новом смартфоне

По данным 91mobiles, размер экрана формата FHD+ составит 6,67 дюйма по диагонали, а операционной системой будет Android 11. Устройство будет поддерживать две SIM-карты и порт USB Type-C.

Новому гаджету от Nokia приписывают восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 480 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, тем же чипсетом, что и у уже доступных Nokia X10 и Nokia X20.

Также у новинки ожидается графический ускоритель Adreno 619 и поддержка стандарта связи 5G. Разные источники указывают на то, что объем оперативной памяти составит от 4 до 6 Гбайт. Возможно, планируется два варианта с меньшим и большим объемами оперативной памяти.

Нишевый девайс

Ведущий мобильный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что подобные смартфоны — достаточно узкая ниша на рынке.

«Они стоят дороже, чем обычные аппараты, при этом, как правило, умеют меньше», — добавил он.

Эксперт подчеркнул, что у смартфона довольно бюджетные характеристики. По его мнению, цена на Nokia XR20 будет достаточно высокая, в районе 23-25 тыс. рублей.

Потенциальными владельцами подобных устройств он назвал охотников, рыболовов, туристов, а также строителей, для которых гаджеты могут быть заказаны через работодателей.

«Nokia пытается выжить, HMD Global чувствует себя не очень хорошо, в соотношении цена-качество она проигрывает другим китайским компаниям. Дело в том, что она свои модели продает по стоимости смартфонов от Samsung. Этот бренд имеет другой вес на рынке — Nokia значительно слабее того же Xiaomi», — констатировал специалист.

Руководитель направления «Телеком» Ozon Алексей Зайцев в свою очередь согласился, что ударопрочные, водо- и пыленепроницаемые смартфоны занимают крайне малую долю рынка. «По нашей оценке, ими интересуется менее процента покупателей мобильной электроники», — привел данные эксперт. Он считает, что

новая модель Nokia кардинально не повлияет на этот сегмент.

«У производителя пока нет сбалансированного предложения, смартфонов в разных ценовых категориях для разной аудитории, как, например, у Xiaomi, Samsung или Poco», — пояснил Зайцев. Он также напомнил, что такой крупный игрок, как Samsung, уже представил ударопрочный смартфон как ответвление от основного модельного ряда — Galaxy XCover.

Как сообщили «Газете.Ru» в «М.Видео-Эльдорадо», россияне при покупке мобильного гаджета в первую очередь обращают внимание на наличие технологии NFС для бесконтактных платежей, возможности биометрической аутентификации (определение владельца по отпечатку пальца или лицу) и поддержку eSIM (электронной SIM-карты).

При этом специалисты зафиксировали в первом полугодии 2021 года максимальный интерес к смартфонам со стороны российских покупателей за последние 10 лет. В число пяти наиболее популярных брендов у россиян по итогам шести месяцев этого года вошли Samsung, Xiaomi, Apple, Honor и realme.

Ностальгия по Nokia 3310

В комментариях к публикации некоторые пользователи вспомнили, как компания в далеком 2000 году выпустила Nokia 3310. Модель стала хитом продаж и получила псевдоним «кирпич» за свой крепкий корпус. Его в шутку сравнивали с оружием, которым можно кого-то травмировать. С производства 3310 была снята лишь пять лет спустя.

Устройство продолжали обсуждать в сети, создавать с ним мемы, поэтому в феврале 2017 года HMD Global, став владельцем бренда Nokia, представила обновленную версию 3310. Корпус новой версии немного уменьшился в размере и стал тоньше, а также был доступен в более ярких расцветках.