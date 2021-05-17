Замедленно и верно: как Роскомнадзор борется с незаконным контентом в соцсетях

Роскомнадзор может замедлить трафик для Facebook и YouTube, как это ранее произошло с Twitter. Регулятор планирует прибегнуть к этим мерам, если иностранные компании не удалят со своих платформ запрещенный в России контент.

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Ранее из-за того, что Twitter не реагировал на требования ведомства, российские власти предпринимали попытки замедлить работу платформы, вплоть до полной блокировки ресурса. Но так как в ходе проверки оказалось, что компания соцсеть удалила 91% материалов с незаконной информацией, Роскомнадзор решил, что не будет этого делать, сообщали в ведомстве.

В общей сложности администрацией Twitter были заблокированы 5,9 тыс. постов с детской порнографией, наркотическим и суицидальным контентом, призывами участвовать в несогласованных акциях.

Под блокировку также попали публикации с экстремистским содержанием и другими противоправными материалами. Twitter осталось удалить еще 563 поста, которые Роскомнадзор считает незаконными.

Руководство иностранной соцсети солидарно с российским регулятором в вопросе «борьбы с социально опасным контентом», отметили в РКН. В компании пообещали предпринять «все необходимые меры по удалению» постов с таким содержанием. «Ведомство положительно оценивает усилия Twitter по выполнению требований российского законодательства», — подчеркнули в Роскомнадзоре.

Тем не менее ведомство не собирается отказываться от своего решения замедлить трафик соцсети на мобильных устройствах, пока компания не удалит все посты.

Замедление скорости работы Twitter в России на всех электронных устройствах началось еще 10 марта. Тогда сервис отказался выполнять требование Роскомнадзора и блокировать незаконный контент. Тогда же регулятор пригрозил полной блокировкой соцсети на территории страны в случае дальнейшего бойкота запросов российских властей. Роскомнадзор дал компании время на удаление постов до 15 мая.

Помимо замедления трафика, на компанию против компании были поданы иски в суд. В частности, Twitter предстоит выплатить три штрафа на общую сумму 8,9 млн рублей. Московский суд признал сервис виновным в трех правонарушениях по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы). Компания подала жалобы на решение суда, но одну из них них суд решил оставить без удовлетворения. Две другие еще рассматриваются.

Кроме того, штрафы могут грозить и Facebook. В мировом суде Таганского района Москвы зарегистрировали четыре протокола по статье о нарушении порядка ограничения доступа к запрещенной в России информации. Иски еще не рассмотрены. Но уточняется, что по каждому эпизоду компании может быть назначен штраф до 4 млн рублей.

В Роскомнадзоре также предупреждали, что намерены подать в суд на TikTok, «ВКонтакте», Telegram, «Одноклассники», Facebook, Twitter и YouTube за невыполнение требований регулятора и неудаление противоправного контента — призывов идти на несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Telegram уже обязали выплатить штраф в 5 млн рублей.

В марте председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в разговоре с РИА «Новости» отметила, что российские власти изучают опыт других стран в вопросе блокировки иностранных соцсетей или контента в них.

«Мы, конечно, внимательно смотрим, изучаем опыт других стран – и Китая, и Турции, следим за тем, что сейчас происходит в Австралии. Активно развивается Рунет, он становится таким растущим сегментом всемирной сети. И, безусловно, нас не может не беспокоить то, что себе позволяют интернет-гиганты», — сказала она.

При этом спикер Совфеда подчеркнула, что блокировка соцсетей — это не путь России, так как «невозможно поставить «электронную стену» вдоль всей границы, лишить граждан привычных возможностей пользоваться необходимым объемом информации».