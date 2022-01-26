Тиктокерша показала, как сделать вкуснее растворимую лапшу

Пользовательница TikTok под ником cathrena.chen рассказала, как сделать растворимую лапшу вкуснее, приготовив из нее полноценное блюдо в корейском стиле.

В видеоролике в соцсети они предлагает мелко накрошить лук и чеснок и обжарить в растительном масле на сковороде. К этому она добавляет небольшие сосиски, смесь острых специй для кимчи, острую соевую пасту кочхуджан, после чего заливает всю эту смесь молоком.

Далее в сковороду отправляются рисовые клецки токпокки и, наконец, поверх всей этой смеси выкладывается брикет растворимой лапши, после чего сковороду накрывают крышкой.

В заключение автор ролика выкладывает на лапшу пласт плавленого сыра и посыпает готовое блюдо сушеными морскими водорослями.

Ролик тиктокерши понравился уже более 100 тыс. человек.

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