Как правильно варить гречку, чтобы она была рассыпчатой: пошаговая инструкция и рецепты

Откуда в Россию пришла гречка
Гречиха, известная также как гречка, — продукт, история которого, уходит — почти в прямом смысле — корнями в Китай или Индию. До сих пор неизвестно, где она появилась впервые, однако ее окультурили в Китае около пяти тысяч лет назад.
На территорию Руси гречиха приехала приблизительно в XII-XIII веках вместе с татаро-монголами, и быстро стала популярным продуктом. Один из видов гречихи назвали татарской гречихой, или в простонародье — татаркой.
Первые упоминания гречневой каши как национального блюда славян относят к XV веку. Тогда фламандский рыцарь Жильбер де Ланнуа, который много странствовал по стране, в своих путевых записках описывал гречневый рынок в Пскове, на котором был целый ряд с этой крупой.
В Европе гречка так и не получила признания, в отличие от славянских стран, а также Юго-Восточной Азии, где популярна лапша соба из гречневой муки.
Какую гречку выбрать?
Гречка — ценный продукт питания, который производят из зерен растения гречихи. Существуют различные виды гречневой крупы:
- Ядрица — целые ядра с сохраненной питательной оболочкой. Это самый популярный вид крупы. Для ее изготовления зерна перебирают, отделяют шелуху и термически обрабатывают — пропаривают или прожаривают — что придает крупе коричневый оттенок.
- Гречневый продел — это крупа из расколотых или размолотых ядер, часто называемая в народе «сечкой». Она относится ко второму сорту крупы.
- Зеленая гречка — это не новый модный суперфуд, а такая же цельная крупа, но не подвергшаяся термической обработке в процессе производства. Благодаря этому ее зерна остаются более мягкими, они лучше впитывают воду при варке. Одно из главных преимуществ зеленой гречки — сохранение всех полезных веществ. Из минусов — ее срок годности ниже, чем у ядрицы, 1–1,5 года.
Сколько калорий в гречке
Питательная ценность гречки варьируется в зависимости от способа приготовления:
- Сырая гречка в 100 граммах содержит примерно 329 килокалорий, 12,6 грамма белка, 2,6 грамма жиров и 68 граммов углеводов.
- Вареная на воде гречка в том же количестве содержит значительно меньше калорий за счет того, что она в процессе приготовления впитывает много влаги, — примерно 90 килокалорий, при этом в ней 3,6 грамма белка, 0,9 грамма жиров и 17,6 грамма углеводов.
Как правильно варить гречку
При выборе гречки стоит обратить внимание на цвет и запах. У свежей ядрицы зеленоватый оттенок, который со временем пропадает, уточнил в беседе с «Газетой.Ru» директор ресторанов MG Hotels Гарик Мирзоян. Он также объяснил, как подготовить крупу к варке и как правильно ее готовить, чтобы получился вкусный гарнир.
Подготовка гречки к варке
- Перебор крупы. Удалите шелуху и черные ядра. Хотя качественные марки обычно хорошо очищены, всегда стоит проверить крупу перед варкой.
- Промывка. Очистите гречку от пыли, промыв ее под проточной водой. Используйте дуршлаг с мелкой сеткой или промойте прямо в кастрюле.
- Обжаривание (необязательно). Для более насыщенного аромата и рассыпчатости вы можете обжарить крупу на сухой сковороде на среднем огне около пяти минут. Зеленую гречку обжаривать не нужно.
Приготовление
- Залейте крупу водой. На один стакан ядрицы добавьте два стакана воды. Для зеленой гречки вода должна покрывать крупу на два сантиметра.
- Добавление соли и масла. Посолите по вкусу и, если хотите, добавьте кусочек сливочного масла — некоторые шеф-повара советуют класть его сразу во время варки, но это необязательный этап.
- Варка. Накройте кастрюлю крышкой и доведите до слабого кипения на среднем огне. Затем нужно уменьшите огонь до минимального и варить 13–15 минут до полного впитывания воды, не перемешивая (это важно, чтобы блюдо получилось рассыпчатым). В кастрюлях с антипригарным покрытием время варки может быть немного дольше. Зеленую гречку готовят около 10 минут.
По словам Мирзояна, гречку можно готовить и в кастрюле, и в мультиварке, и в микроволновке. Кастрюля должна быть обязательно с толстым дном. Если четко следовать инструкции, то гречка получится рассыпчатой и наваристой.
- Настаивание. После варки дайте гречке настояться под крышкой около 10 минут.
5. Подача. Перед подачей к столу перемешайте гречку вилкой. Не добавляйте много масла, чтобы крупа не стала слишком липкой.
Топ-6 рецептов с гречкой
Гречневые котлеты с овощным рагу
Ингредиенты для котлет:
— один стакан вареной гречки;
— одна луковица;
— два зубчика чеснока;
— одна морковь;
— 100 граммов твердого натертого сыра;
— одно яйцо;
— соль, перец по вкусу.
Ингредиенты для рагу:
— один баклажан;
— один цуккини или кабачок;
— два помидора;
— один болгарский перец;
— оливковое масло;
— соль, травы по вкусу.
Приготовление. Смешайте ингредиенты для котлет, сформируйте котлеты и обжарьте на сковороде до готовности. Овощи для рагу нарежьте, обжарьте на оливковом масле, добавьте специи и тушите под крышкой 15 минут. Подавайте котлеты с овощным рагу.
Гречневый суп с курицей
Ингредиенты:
— 300 граммов куриного филе;
— один стакан гречки;
— одна морковь;
— одна луковица;
— два литра куриного бульона;
— соль, перец по вкусу;
— зелень для подачи.
Приготовление. Варите курицу в бульоне до готовности, затем выньте и нарежьте. В бульон добавьте морковь и лук, которые предварительно обжарили на сковороде до золотистого цвета, и варите до готовности овощей. Далее добавьте гречку. Верните курицу в суп, посолите и поперчите. Подавайте с зеленью.
Гречневая запеканка с грибами и мясом
Ингредиенты:
— два стакана вареной гречки;
— 300 граммов куриного филе;
— 200 граммов шампиньонов (можно сразу нарезанных);
— одна луковица;
— 200 миллилитров сливок 20%;
— 100 граммов твердого сыра;
— соль, перец по вкусу.
Приготовление. Нарежьте овощи и мясо. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте курицу и грибы, жарьте до готовности. Смешайте с вареной гречкой, добавьте сливки, соль и перец. Выложите смесь в форму для запекания, посыпьте тертым сыром и запекайте в духовке при температуре 180°C около 30 минут.
Гречневый плов с овощами
Ингредиенты:
— один стакан гречки;
— две морковки;
— одна луковица;
— два зубчика чеснока;
— 300 граммов зеленого горошка (можно замороженного);
— 400 миллилитров бульона;
— соль, куркума, зира по вкусу.
Приготовление. Лук и морковь нарежьте кубиками, а чеснок измельчите. На сковороде с толстым дном обжарьте лук и морковь до мягкости. Добавьте гречку, чеснок, специи и залейте бульоном. Тушите под крышкой на медленном огне 20 минут. За пять минут до готовности добавьте горошек.
Гречневый суп-пюре с копченым лососем
Ингредиенты:
— один стакан вареной гречки;
— 200 грамм копченого лосося;
— одна луковица;
— две крупные картофелины;
— 500 миллилитров куриного бульона.
— сливки для подачи;
— соль, перец, укроп по вкусу.
Приготовление. Обжарьте нарезанный лук до золотистости, добавьте кубики картофеля и вареную гречку. Далее залейте бульоном и варите до готовности картофеля. Измельчите суп в блендере до состояния пюре, добавьте кусочки лосося и доведите до кипения. Подавайте со сливками и укропом.
Гречневые блины
Ингредиенты:
— один стакан гречневой муки;
— два яйца;
— один стакан молока;
— одна столовая ложка сахара;
— щепотка соли;
— масло для жарки.
Приготовление. Взбейте яйца с сахаром и солью. Добавьте муку, постепенно вливая молоко, чтобы не было комков. Оставьте тесто на 20 минут подышать. Жарьте блины на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.
Полезные свойства гречки
Гречка — это не только вкусно и питательно, но полезно для здоровья. Многие положительные свойства этой крупы научно доказаны.
Снижение риска диабета
Диета, включающая гречку, может существенно снизить риск развития диабета II типа. Это связано с содержанием в гречке D-хиро-инозитола, который улучшает чувствительность клеток к инсулину. Исследование, в котором участвовали 36 000 человек на протяжении шести лет, показало, что у тех, кто регулярно употреблял гречку, риск развития диабета был на 21% меньше по сравнению с теми, кто не включал гречку в рацион.
Профилактика рака груди
Регулярное употребление гречки также позволяет существенно снизить риск развития рака груди. Одно из исследований, в котором участвовали почти 52 000 женщин, показало, что диета с гречкой может уменьшить вероятность заболевания почти на 34%.
Предотвращение желчнокаменной болезни
Высокое содержание клетчатки в гречке способствует профилактике образования камней в желчном пузыре. Исследования показывают, что риск возникновения конкрементов может стать меньше на 13% при регулярном употреблении продуктов, богатых клетчаткой.
Улучшение сердечно-сосудистого здоровья
Гречка содержит рутин — мощный антиоксидант, который может снижать риск сердечных заболеваний. Рутин предотвращает образование тромбов, уменьшает воспаление и способствует снижению кровяного давления. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует включать цельнозерновые продукты, такие как гречка, в рацион для поддержания здоровья сердца.
Снижение уровня сахара в крови
Исследования на животных также подтверждают способность гречки делать меньше уровень глюкозы в крови. В одном из экспериментов на крысах с диабетом, концентрат гречки показал снижение сахара в крови на 12–19%.