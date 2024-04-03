Как правильно варить гречку, чтобы она была рассыпчатой: пошаговая инструкция и рецепты Рассыпчатая гречка: как ее правильно сварить на воде, чтобы получилось вкусно

Гречка — одна из самых популярных круп в России. Ее включают в меню и детские сады, и модные рестораны. Приготовление дома рассыпчатой вкусной гречки не займет много времени, а блюдо получится полезным и не слишком калорийным. Как правильно сварить эту крупу, чтобы получился идеальный гарнир, и какие еще блюда из нее можно приготовить — в материале «Газеты.Ru».

Откуда в Россию пришла гречка

Гречиха, известная также как гречка, — продукт, история которого, уходит — почти в прямом смысле — корнями в Китай или Индию. До сих пор неизвестно, где она появилась впервые, однако ее окультурили в Китае около пяти тысяч лет назад.

На территорию Руси гречиха приехала приблизительно в XII-XIII веках вместе с татаро-монголами, и быстро стала популярным продуктом. Один из видов гречихи назвали татарской гречихой, или в простонародье — татаркой.

Первые упоминания гречневой каши как национального блюда славян относят к XV веку. Тогда фламандский рыцарь Жильбер де Ланнуа, который много странствовал по стране, в своих путевых записках описывал гречневый рынок в Пскове, на котором был целый ряд с этой крупой.

В Европе гречка так и не получила признания, в отличие от славянских стран, а также Юго-Восточной Азии, где популярна лапша соба из гречневой муки.

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Какую гречку выбрать?

Гречка — ценный продукт питания, который производят из зерен растения гречихи. Существуют различные виды гречневой крупы:

Ядрица — целые ядра с сохраненной питательной оболочкой. Это самый популярный вид крупы. Для ее изготовления зерна перебирают, отделяют шелуху и термически обрабатывают — пропаривают или прожаривают — что придает крупе коричневый оттенок.

Гречневый продел — это крупа из расколотых или размолотых ядер, часто называемая в народе «сечкой». Она относится ко второму сорту крупы.

Зеленая гречка — это не новый модный суперфуд, а такая же цельная крупа, но не подвергшаяся термической обработке в процессе производства. Благодаря этому ее зерна остаются более мягкими, они лучше впитывают воду при варке. Одно из главных преимуществ зеленой гречки — сохранение всех полезных веществ. Из минусов — ее срок годности ниже, чем у ядрицы, 1–1,5 года.

Какие минералы содержатся в гречке — Марганец играет важную роль в процессе обмена веществ и способствует нормальному росту и развитию организма.



— Медь поддерживает сердечно-сосудистую систему и участвует в формировании эритроцитов (красные кровяные тельца).



— Магний помогает снизить риск развития хронических заболеваний, среди которых — сердечно-сосудистые заболевания и диабет II типа. Кроме того, укрепляет мышцы и нервную систему.



— Железо необходимо для производства гемоглобина, что предотвращает анемию и ряд других заболеваний.



— Фосфор участвует в формировании костной ткани и зубов, а также способствует нормальной работе почек.



Помимо этого, крупа содержит восемь незаменимых аминокислот, включая лизин, который редко встречается в растительных продуктах. Это делает гречку особенно ценной для вегетарианцев и веганов. Для людей с целиакией или непереносимостью глютена гречка — отличная альтернатива злакам с содержанием глютена.

Сколько калорий в гречке

Питательная ценность гречки варьируется в зависимости от способа приготовления:

Сырая гречка в 100 граммах содержит примерно 329 килокалорий , 12,6 грамма белка, 2,6 грамма жиров и 68 граммов углеводов.



в 100 граммах содержит примерно , 12,6 грамма белка, 2,6 грамма жиров и 68 граммов углеводов. Вареная на воде гречка в том же количестве содержит значительно меньше калорий за счет того, что она в процессе приготовления впитывает много влаги, — примерно 90 килокалорий , при этом в ней 3,6 грамма белка, 0,9 грамма жиров и 17,6 грамма углеводов.

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Как правильно варить гречку

При выборе гречки стоит обратить внимание на цвет и запах. У свежей ядрицы зеленоватый оттенок, который со временем пропадает, уточнил в беседе с «Газетой.Ru» директор ресторанов MG Hotels Гарик Мирзоян. Он также объяснил, как подготовить крупу к варке и как правильно ее готовить, чтобы получился вкусный гарнир.

Подготовка гречки к варке

Перебор крупы. Удалите шелуху и черные ядра. Хотя качественные марки обычно хорошо очищены, всегда стоит проверить крупу перед варкой.

Промывка. Очистите гречку от пыли, промыв ее под проточной водой. Используйте дуршлаг с мелкой сеткой или промойте прямо в кастрюле.

Обжаривание (необязательно). Для более насыщенного аромата и рассыпчатости вы можете обжарить крупу на сухой сковороде на среднем огне около пяти минут. Зеленую гречку обжаривать не нужно.

Приготовление

Залейте крупу водой. На один стакан ядрицы добавьте два стакана воды. Для зеленой гречки вода должна покрывать крупу на два сантиметра.

Добавление соли и масла. Посолите по вкусу и, если хотите, добавьте кусочек сливочного масла — некоторые шеф-повара советуют класть его сразу во время варки, но это необязательный этап.

Варка. Накройте кастрюлю крышкой и доведите до слабого кипения на среднем огне. Затем нужно уменьшите огонь до минимального и варить 13–15 минут до полного впитывания воды, не перемешивая (это важно, чтобы блюдо получилось рассыпчатым) . В кастрюлях с антипригарным покрытием время варки может быть немного дольше. Зеленую гречку готовят около 10 минут.

По словам Мирзояна, гречку можно готовить и в кастрюле, и в мультиварке, и в микроволновке. Кастрюля должна быть обязательно с толстым дном. Если четко следовать инструкции, то гречка получится рассыпчатой и наваристой.

Настаивание. После варки дайте гречке настояться под крышкой около 10 минут.

Чтобы гречка получилась вкусной, сразу после приготовления положите в нее кусочек сливочного масла и оставьте под крышкой несколько минут. Это сделает кашу более нежной и ароматной. Гарик Мирзоян Директор ресторанов MG Hotels

5. Подача. Перед подачей к столу перемешайте гречку вилкой. Не добавляйте много масла, чтобы крупа не стала слишком липкой.

Топ-6 рецептов с гречкой

Гречневые котлеты с овощным рагу

Ингредиенты для котлет:

— один стакан вареной гречки;

— одна луковица;

— два зубчика чеснока;

— одна морковь;

— 100 граммов твердого натертого сыра;

— одно яйцо;

— соль, перец по вкусу.

Ингредиенты для рагу:

— один баклажан;

— один цуккини или кабачок;

— два помидора;

— один болгарский перец;

— оливковое масло;

— соль, травы по вкусу.

Приготовление. Смешайте ингредиенты для котлет, сформируйте котлеты и обжарьте на сковороде до готовности. Овощи для рагу нарежьте, обжарьте на оливковом масле, добавьте специи и тушите под крышкой 15 минут. Подавайте котлеты с овощным рагу.

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Гречневый суп с курицей

Ингредиенты:

— 300 граммов куриного филе;

— один стакан гречки;

— одна морковь;

— одна луковица;

— два литра куриного бульона;

— соль, перец по вкусу;

— зелень для подачи.

Приготовление. Варите курицу в бульоне до готовности, затем выньте и нарежьте. В бульон добавьте морковь и лук, которые предварительно обжарили на сковороде до золотистого цвета, и варите до готовности овощей. Далее добавьте гречку. Верните курицу в суп, посолите и поперчите. Подавайте с зеленью.

Гречневая запеканка с грибами и мясом

Ингредиенты:

— два стакана вареной гречки;

— 300 граммов куриного филе;

— 200 граммов шампиньонов (можно сразу нарезанных);

— одна луковица;

— 200 миллилитров сливок 20%;

— 100 граммов твердого сыра;

— соль, перец по вкусу.

Приготовление. Нарежьте овощи и мясо. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте курицу и грибы, жарьте до готовности. Смешайте с вареной гречкой, добавьте сливки, соль и перец. Выложите смесь в форму для запекания, посыпьте тертым сыром и запекайте в духовке при температуре 180°C около 30 минут.

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Гречневый плов с овощами

Ингредиенты:

— один стакан гречки;

— две морковки;

— одна луковица;

— два зубчика чеснока;

— 300 граммов зеленого горошка (можно замороженного);

— 400 миллилитров бульона;

— соль, куркума, зира по вкусу.

Приготовление. Лук и морковь нарежьте кубиками, а чеснок измельчите. На сковороде с толстым дном обжарьте лук и морковь до мягкости. Добавьте гречку, чеснок, специи и залейте бульоном. Тушите под крышкой на медленном огне 20 минут. За пять минут до готовности добавьте горошек.

Гречневый суп-пюре с копченым лососем

Ингредиенты:

— один стакан вареной гречки;

— 200 грамм копченого лосося;

— одна луковица;

— две крупные картофелины;

— 500 миллилитров куриного бульона.

— сливки для подачи;

— соль, перец, укроп по вкусу.

Приготовление. Обжарьте нарезанный лук до золотистости, добавьте кубики картофеля и вареную гречку. Далее залейте бульоном и варите до готовности картофеля. Измельчите суп в блендере до состояния пюре, добавьте кусочки лосося и доведите до кипения. Подавайте со сливками и укропом.

Гречневые блины

Ингредиенты:

— один стакан гречневой муки;

— два яйца;

— один стакан молока;

— одна столовая ложка сахара;

— щепотка соли;

— масло для жарки.

Приготовление. Взбейте яйца с сахаром и солью. Добавьте муку, постепенно вливая молоко, чтобы не было комков. Оставьте тесто на 20 минут подышать. Жарьте блины на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

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Полезные свойства гречки

Гречка — это не только вкусно и питательно, но полезно для здоровья. Многие положительные свойства этой крупы научно доказаны.

Снижение риска диабета

Диета, включающая гречку, может существенно снизить риск развития диабета II типа. Это связано с содержанием в гречке D-хиро-инозитола, который улучшает чувствительность клеток к инсулину. Исследование, в котором участвовали 36 000 человек на протяжении шести лет, показало, что у тех, кто регулярно употреблял гречку, риск развития диабета был на 21% меньше по сравнению с теми, кто не включал гречку в рацион.

Профилактика рака груди

Регулярное употребление гречки также позволяет существенно снизить риск развития рака груди. Одно из исследований, в котором участвовали почти 52 000 женщин, показало, что диета с гречкой может уменьшить вероятность заболевания почти на 34%.

Предотвращение желчнокаменной болезни

Высокое содержание клетчатки в гречке способствует профилактике образования камней в желчном пузыре. Исследования показывают, что риск возникновения конкрементов может стать меньше на 13% при регулярном употреблении продуктов, богатых клетчаткой.

Улучшение сердечно-сосудистого здоровья

Гречка содержит рутин — мощный антиоксидант, который может снижать риск сердечных заболеваний. Рутин предотвращает образование тромбов, уменьшает воспаление и способствует снижению кровяного давления. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует включать цельнозерновые продукты, такие как гречка, в рацион для поддержания здоровья сердца.

Снижение уровня сахара в крови

Исследования на животных также подтверждают способность гречки делать меньше уровень глюкозы в крови. В одном из экспериментов на крысах с диабетом, концентрат гречки показал снижение сахара в крови на 12–19%.