Бросали кольца в море и жгли совместные фото. 13 звездных разводов 2023 года Кто из звезд развелся в 2023 году

В этом году Голливуд потерял сразу несколько крепких звездных союзов: Мэрил Стрип и Дон Гаммер, Венсан Кассель и Тина Кунаки, Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс, а также другие знаменитости закончили свои истории любви в 2023-м. Впрочем, не только Голливуд. Кто из российских и зарубежных звезд развелся в уходящем году — в материале «Газеты.Ru».

Бритни Спирс и Сэм Асгари

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В середине августа американская поп-певица Бритни Спирс и фитнес-тренер Сэм Асгари расстались — спустя год и два месяца после пышной свадьбы. По данным таблоидов, разлад между супругами случился еще весной — певица закатывала мужу истерики и подвергала домашнему насилию, из-за чего Асгари часто не ночевал дома. Последней каплей стали слухи об изменах Спирс: пара сильно поссорилась, Асгари съехал из их общего дома и подал на развод, указав причиной «непримиримые разногласия». В конце ноября источник из близкого окружения певицы сообщил журналистам, что бывшие влюбленные все же «сохранили дружеские отношения», Спирс оплачивает Асгари аренду квартиры в центре Лос-Анджелеса и планирует выписать бывшему мужу солидный чек, чтобы завершить бракоразводный процесс.

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В начале мая супруга Кевина Костнера Кристин Баумгартнер подала на развод с актером после 18 лет брака. В своем заявлении жена артиста сослалась на «непримиримые разногласия» и попросила суд назначить совместную опеку над тремя детьми. Позже стало известно, что Баумгартнер отказалась съезжать из особняка актера и запросила у него алименты в $248 тыс. на содержание детей в их «привычном образе жизни». В ответ Костнер заявил, что считает $50 тыс. в месяц «разумной» суммой, обвинил экс-супругу в нарушении условий брачного контракта и растрате средств с его кредитной карты. После нескольких месяцев судебных тяжб бывшие влюбленные пришли к соглашению: Кристин Баумгартнер получила от актера $1,45 млн на покупку нового жилья и алименты в размере $63 тыс.

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс

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В середине сентября распалась еще одна «примерная» голливудская пара: Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс объявили о разводе после 27 лет брака. По словам самих экс-влюбленных, они решили расстаться, чтобы продолжить свой «индивидуальный рост». Позже источник из близкого окружения пары рассказал журналистам, что Джекман и Фернесс разводятся, поскольку в последние годы их отношения стали больше напоминать дружбу, нежели любовь. Инсайдер добавил, что брак актеров дал трещину во время пандемии и окончательно «разрушился» из-за забастовки Гильдии сценаристов.

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В начале осени о расставании объявили звезда «Игры престолов» Софи Тернер и участник группы Jonas Brothers Джо Джонас. По данным инсайдеров, причиной разрыва стали слишком разные стили жизни супругов: Тернер всегда любила развлекаться, а Джонас — сидеть дома. Сами бывшие влюбленные заявили, что решение о разводе было обоюдным, и попросили оставить их в покое ради детей. Позже стало известно, что Джонас отозвал свой иск о разводе, чтобы добиться мирного решения вопроса совместной опеки над двумя дочками в досудебном порядке.

Венсан Кассель и Тина Кунаки

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В апреле Daily Mail сообщил о разводе актера Венсана Касселя и модели Тины Кунаки. Сами бывшие влюбленные никак не прокомментировали свой разрыв, однако многочисленные таблоиды настаивали на том, что причиной расставания пары стала измена Кунаки. Впрочем, Кассель не особо долго грустил в одиночестве: в конце сентября его засняли с новой возлюбленной — бразильской моделью Нарой Баптистой, которая, по мнению многих фанатов, невероятно похожа на Кунаки.

Мэрил Стрип и Дон Гаммер

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В конце октября стало известно, что актриса Мэрил Стрип и скульптор Дон Гаммер расстались после 45 лет брака. В своем заявлении бывшие влюбленные уточнили, что с 2017 года живут раздельно, но также подчеркнули: несмотря на выбор «жить разными жизнями, они всегда будут заботиться друг о друге». При этом официально на развод Стрип и Гаммер так и не подали. Актриса до сих пор появляется на публичных мероприятиях с обручальным кольцом на пальце.

Ариана Гранде и Далтон Гомес

close 100% arianagrande/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В середине июля таблоиды сообщили, что певица Ариана Гранде рассталась со своим мужем — агентом по недвижимости Далтоном Гомесом. По данным журналистов, отношения между бывшими влюбленными закончились еще в декабре 2022 года, но пара не торопилась с разводом, чтобы не выносить на публику все детали своего расставания. В конце сентября Гранде и Гомес одновременно подали на развод, указав в качестве причины разрыва «непримиримые разногласия».

Риз Уизерспун и Джим Тот

close 100% reesewitherspoon/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В конце марта о разводе объявили актриса Риз Уизерспун и агент по поиску талантов Джим Тот. В своем заявлении бывшие влюбленные не стали раскрывать причины расставания, отметив лишь, что они завершают свой брак, сохранив теплые и уважительные отношения.

Тимур Родригез и Анна Девочкина

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В середине сентября юморист Тимур Родригез сообщил подписчикам, что разводится с женой Анной после 16 лет брака. О причинах расставания Родригез распространяться не стал, подчеркнув только, что они с экс-супругой остались добрыми друзьями и любящими родителями двоих детей. Анна, в свою очередь, обратилась к подписчикам с просьбой прекратить «соболезновать» ей, а вместо этого «поздравить и устроить по этому поводу праздник».

Павел и Мария Погребняк

close 100% mariapoga_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Впервые слухи о том, что Павел и Мария Погребняк находятся на грани развода появились еще весной, однако тогда супруга футболиста опровергла информацию о разрыве. В июле в распоряжении журналистов оказались документы, подтверждающие, что Мария все же подала на развод после 17 лет совместной жизни. По данным инсайдеров, причиной разрыва влюбленных стали измены спортсмена. В сентябре Погребняк сообщила подписчикам, что их развод с Павлом официально завершен, добавив, что они с бывшим мужем остались в прекрасных отношениях.

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О своем разводе с предпринимателем Евгением Савельевым актриса Александра Бортич сообщила в социальных сетях. Причину разрыва звезда фильма «Холоп» не озвучила, отметив лишь, что они с бывшим мужем сохранили хорошие отношения и продолжают вместе воспитывать сына Сашу.

close 100% ververa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Слухи о расставании Веры Брежневой и Константина Меладзе ходили с лета 2022 года: певица появлялась на публике без обручального кольца, а из ее личного блога в какой-то момент пропали все совместные снимки с мужем. В октябре 2023 Брежнева прервала молчание и сообщила подписчикам, что они с Меладзе больше не вместе. Причину развода артистка не озвучила.

Вячеслав и Екатерина Малафеевы

close 100% malafeeva_ekaterina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пожалуй, приз за самый красивый развод 2023 года достается футболисту Вячеславу Малафееву и его теперь уже бывшей жене Екатерине. В середине сентября экс-супруги отметили расставание прощальной вечеринкой с друзьями. Бывшие влюбленные обменялись словами напутствия друг другу, сожгли совместные фотографии, угостили гостей праздничным тортом, после чего выбросили свои обручальные кольца в море.