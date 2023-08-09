Семь лет борьбы за правду: почему король Альберт II сдавал тест ДНК после отречения

Бывший король Бельгии Альберт II занял трон 30 лет назад, но правил лишь до 2013 года, приняв решение отречься от престола. Он заявлял, что уходит в отставку по состоянию здоровья, однако подданные были уверены, что дело в другом: в суд подала художница Дельфина Боэль в попытках доказать свое родство с монархом. «Газета.Ru» рассказывает о долгом пути короля к признанию своей внебрачной дочери.

9 августа 1993 года Бельгия обрела своего нового короля — шестого по счету. На престол взошел 59-летний Альберт II — младший брат короля Бодуэна I, не оставившего после себя детей.

Король Альберт II занимал бельгийский престол в течение 20 лет и ушел в отставку 21 июля 2013 года, передав корону своему сыну Филиппу. «После 20 лет правления, я думаю, наступило время передать факел следующему поколению. Принц Филипп хорошо подготовлен», — сказал Альберт II.

По официальной версии, монарх покинул трон из-за преклонного возраста и состояния здоровья. Однако публика была уверена, что настоящая причина отставки — разразившийся за несколько месяцев до этого скандал. Он разгорелся после того, как художница Дельфина Боэль обратилась в суд с требованием обязать Альберта II пройти тест ДНК. Экспертиза должна была подтвердить, что она является дочерью монарха.

Кто первым узнал правду

О том, что настоящий отец Боэль — это Альберт II, девушка узнала в 17-летнем возрасте. Ее мать, баронесса Сибилла де Сели-Лонгшам, призналась дочери, что родила от монарха, старинного друга семьи по прозвищу Папийон (что по-французски означает «бабочка»), а не своего тогдашнего мужа, предпринимателя-промышленника Жака Боэля. С ним к тому моменту баронесса уже год как была в разводе.

Поначалу это не смутило и не расстроило девушку. Ситуация изменилась спустя много лет, когда информация стала достоянием общественности.

close 100% Бывший король Бельгии Альберт II со своей женой королевой Паолой Virginia Mayo/AP

В 1999 году молодой журналист Марио Даннилс выпустил книгу, посвященную жизни королевы Паолы, супруги Альберта II. В ней он среди прочего упомянул о том, что у монарха есть внебрачная дочь. Тот, впрочем, признавать данный факт отказался. В ближайшем рождественском обращении к нации Альберт II лишь заметил, что в середине 60-х роман на стороне едва не разрушил его брак с королевой. Однако заверил, что проблемы в семье решены «давным-давно».

После выхода книги Альберт II оборвал все связи с баронессой де Сели-Лонгшам и ее дочерью. Как рассказывала сама Боэль в интервью журналу Tatler, она была разочарована этим поступком отца: «Было сюрреалистично и неприятно, особенно по той причине, что я защищала его, хотя это было довольно неудобно. <…> Король будто бросил меня, как кусок мяса собакам».

В 2013-м мать Боэль раскрыла подробности разговора дочери и ее родителя. «Через год после того, как стало известно, что у Альберта есть незаконнорожденная дочь, Дельфина позвонила ему. Он сказал: «Ты не моя дочь». Это было для нее ужасным ударом. Я до сих пор не могу понять, почему он просто не признал правду, когда она выплыла на свет», — говорила она в интервью изданию Flanders News.

Отцовство через суд

В июне 2013 года Боэль, которой на тот момент было 45 лет, решила обратиться в суд Брюсселя и потребовать от Альберта II признания отцовства. Она надеялась обязать монарха и его троих детей — принца Филиппа, принцессу Астрид и принца Лорана — сдать анализы крови, которые выявили бы совпадение ДНК. Дворец подтвердил, что король и его дети получили повестки с просьбой сдать анализы, но других комментариев не дал. Монарх при этом обладал юридическим иммунитетом против судебных разбирательств.

Однако прошло всего несколько недель после обращения Боэль в суд — и король Альберт II отрекся от престола в пользу старшего сына. В тот день Сибилла де Сели-Лонгшам дала интервью бельгийскому телевидению, в котором впервые рассказала о своем романе с монархом, длившемся с 1966 по 1984 год. «Я думала, что у меня не может быть детей. И мы не принимали никаких мер предосторожности. Это было прекрасное время, Дельфина была рождена в любви. Альберт был с ней очень мил», — делилась баронесса.

Боэль тем временем продолжила борьбу за признание отцовства со стороны теперь уже бывшего короля. В 2014-м тест ДНК сдал Жак Боэль, дочерью которого она считала себя до 17 лет, — анализы подтвердили отсутствие биологического родства.

В 2017 году суд Брюсселя постановил, что Жак Боэль юридически может считаться отцом Дельфины Боэль, поскольку вырастил ее как родную, в связи с чем Альберт II не обязан сдавать тест ДНК. Художницу это решение не устроило — она подала апелляцию. Наконец, в конце 2018-го суд решил, что Жака Боэля считать ее отцом все же нельзя. Бывшему монарху, которому было уже 84 года, дали три месяца на сдачу теста.

Анализы бывший король сдал только в конце мая 2019 года, когда ему уже грозил штраф в размере €5 тыс. за каждый день неисполнения решения суда. Как заявил адвокат Альберта II, он прошел тест «из уважения к юридическим институтам». И также уточнил, что экс-монарх не считает себя виновным.

Результаты теста скрывались до окончания рассмотрения дела. Только в январе 2020 года Альберт II признал себя биологическим отцом Дельфины Боэль на основании анализов, которые это подтвердили. Адвокаты короля в отставке тогда заверили, что он сделал это с целью «положить конец сложному процессу во имя чести и достоинства».

Объятия и признание

В начале октября 2020 года Боэль была официально признана представительницей королевской семьи Бельгии — художница получила фамилию Саксен-Кобург, которую носят бельгийские монархи, и титул принцессы. С этого момента она могла выполнять королевские обязанности.

close 100% Дельфина Боэль Olivier Matthys/Getty Images

В феврале 2023 году публика впервые увидела, как 88-летний экс-король приветствует младшую дочь, обнимая и целуя в щеку, — это произошло на мемориальной службе по членам королевской династии. Видеоролик, появившийся в сети, привел подданных в восторг. В комментариях они признавались, что очень рады видеть теплое приветствие.