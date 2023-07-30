Лучшие духи на лето: для офиса, отпуска и свиданий

Акватические — в офис, древесно-цветочные — для активности в городе, фруктовые — на море, «пьянящие» — на свидание. «Газета.Ru» рассказывает о лучших ароматах для лета — и том, как их лучше использовать.

Акватические

close 100% 1. Туалетная вода L'eau d'Issey, Issey Miyake, 5 350 руб.

2. Парфюмерная вода Lineage, Amouage, 48 700 руб.

3. Туалетная вода Aqua Motu, Comptoir Sud Pacifique, 5 390 руб.

4. Парфюмерная вода Dans Le Bleu Qui Petille, Serge Lutens, 16 900 руб.

5. Парфюмерная вода Fiore Di Portofino, Moresque, 37 100 руб.

6. Духи Brenton, Aqualis, 28 100 руб.

7. Одеколон Refreshing Lagoons of Laos, 4711 Acqua Colonia, 2 440 руб.

8. Духи Kirra Curl, Mihan Aromatics, 12 000 руб. Пресс-службы брендов

Отчетливее всего отдыхом пахнут ароматы так называемой акватической группы. Легкие, свежие, веющие приятной прохладой, они, как правило, содержат ноты морской соли, водорослей, кувшинок и лотосов. В парфюмерных композициях их оттеняют аккорды цитрусовых, от привычных нам лимонов и апельсинов до юдзу, бергамота, флердоранжа и нероли, а также белые цветы — фрезия, османтус, цикламен, тубероза.

Для усиления «влажного» звучания в парфюмерии зачастую используются ноты папируса и мха. За дополнительные ассоциации с чистотой могут отвечать пряные травы и растения — мята, шафран, базилик, имбирь.

Использовать акватические ароматы можно где угодно, в офисе в том числе. В подавляющих случаях они достаточно ненавязчивые, поэтому даже если вы переборщите с их нанесением, коллег стойким шлейфом не «задушите».

Древесные и цветочные

close 100% 1. Парфюмерная вода Vesper Glitz, Ex Nihilo, 35 000 руб.

2. Парфюмерная вода Jasmin Satin, Maison Rebatchi, 17 500 руб.

3. Парфюмерная вода Fly to Miracle, HFC, 32 000 руб.

4. Парфюмерная вода Lust For Sun, Juliette has a Gun, 14 200 руб.

5. Духи концентрированные Ylang-Ylang, Jasmine, Neroli, Zielinski&Rozen, 5 724 руб.

6. Парфюмерная вода Sol Y Sombra, Jacques Zolty, 15 900 руб. Пресс-службы брендов

Ароматы с древесными нотами принято использовать в холодное время. Обволакивающие теплом, насыщенные и чувственные, они идеально подходят для осени и зимы, однако в некоторых случаях сыграют службу и летом. Главное — правильная компания. Парфюмеры любят играть на контрастах: оттенять терпкость сандала, палисандра и розового дерева сладостью цветков иланг-иланга, бобов тонка и масла монои (его получают путем настаивания таитянских цветков тиаре на кокосовом масле), приправляя розовым перцем и ванилью. А для большей выразительности добавлять амбру с мускусом либо их растительные и синтетические аналоги.

Древесно-цветочные ароматы — хорошая идея для активного лета в городе. Они преимущественно стойкие, не требуют обновления в течение дня и продержатся на коже до самого вечера.

Фруктовые

close 100% 1. Духи Sunset Hour, Goldfield&Banks, 18 000 руб.

2. Духи Crown Collection Crab Apple Blossom, Clive Christian, 53 500 руб.

3. Парфюмерная вода Mango Skin, Vilhelm Parfumerie, 25 000 руб.

4. Духи Fanfare, Thameen London, 37 840 руб.

5. Парфюмерная вода Halwa Kiss, Ojar, 24 000 руб.

6. Туалетная вода Watermelon of Astrakhan, Planeta Organica, 490 руб. Пресс-службы брендов

Бесспорно самая популярная группа ароматов на лето — фруктовые. Впрочем, они не так просты, какими кажутся на первый взгляд. В хороших парфюмерных композициях ноты фруктов не звучат сольно — разных граней им добавляют другие, более сложные и нетривиальные ноты. Спелое манго в аромате Mango Skin от Vilhelm Parfumerie рифмуется с пачулями, жасмином и оррисом, иными словами, корнем ириса, а сахарные финики в аромате Halwa Kiss от Ojar — с медом, фисташками и кунжутом. Российский бренд Planeta Organica совместно с французскими парфюмерами создал туалетную воду, вдохновившись астраханскими арбузами. Сладкая ягода в ней обрамляется мускусным шлейфом.

Ароматы с нотами фруктов берите с собой в путешествия. Сладковатые и гурманские, они будут поддерживать отпускное настроение и не успеют надоесть ни за неделю, ни за две.

«Пьянящие»

close 100% 1. Парфюмерная вода Malt, Akro, 17 000 руб.

2. Парфюмерная вода Pink Me Up, Atelier Des Ors, 25 700 руб.

3. Туалетная вода Splashes of Champagne, Planeta Organica, 490 руб.

4. Парфюмерная вода Citrus Bigarade, Creed, 31 700 руб. Пресс-службы брендов

Хочется потягивать коктейль у бассейна, а работа не отпускает? Воспользуйтесь «пьянящим» ароматом. Сегодня бармены парфюмируют коктейли, а парфюмеры используют алкогольные ноты в своих композициях. В аромате Pink Me Up от Atelier Des Ors аккорды шампанского сочетаются с лепестками центифольной розы и ежевикой, уступая место мускусному шлейфу с оттенками ириса. А аромат Malt от Akro — это терпкий микс виски и рома, обрамленный кожей, морскими водорослями и пачули.

Лучше ароматов для свиданий не придумать — никакие другие парфюмы не вскружат голову вашему партнеру, как эти.