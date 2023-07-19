«Снуп Догг объявлял Швеции бойкот»: 7 звезд, у которых были проблемы с законом из-за наркотиков

Джиджи Хадид была арестована на Каймановых островах за попытку ввоза марихуаны. Супермодель признала вину и отделалась штрафом в $1 тыс. «Газета.Ru» вспоминает, кто еще из иностранных и российских звезд попадал в неприятности из-за наркотиков.

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Джиджи Хадид

close 100% Модель Джиджи Хадид Danny Moloshok/Reuters

Американскую супермодель Джиджи Хадид задержали в аэропорту Каймановых островов за попытку ввоза марихуаны и оборудования для ее употребления — инцидент произошел 10 июля 2023 года, но известно о нем стало лишь спустя неделю. Согласно информации издания People, 12 июля местный суд приговорил ее к штрафу в размере $1 тыс., посчитав, что запрещенные вещества предназначалась для личного пользования, а их объем был «относительно небольшим».

Источник из окружения супермодели также рассказал TMZ, что ей предлагали откупиться взяткой, чтобы избежать судебных проволочек, однако она отказалась. Полиция Каймановых островов обвинения опровергла.

Сама Хадид, претензий к которой правоохранители больше не имеют, уже публикует красивые фото в купальнике.

close 100% Актриса Линдси Лохан Charles Sykes/AP

Актриса стала звездой Голливуда еще в детстве, а повзрослев, несколько раз попадала в скандалы из-за употребления наркотиков и проблем с алкоголем. В мае 2007 года 20-летняя Лохан ехала пьяной на своем «Мерседесе», съехала с проезжей части и врезалась в деревья. Полиция Лос-Анджелеса задержала актрису и нашла при обыске кокаин. Тогда ее лишили водительских прав.

После лечения в реабилитационном центре, в июле того же года Лохан снова задержали за пьяное вождение — теперь уже без прав. В суде актриса признала свою вину, на этот раз ее приговорили к одному дню тюремного заключения, трем годам испытательного срока и общественным работам.

В рамках испытательного срока Лохан должна была регулярно являться в суд и носить специальный браслет, но из-за нарушений срок несколько раз продлевался, а сама знаменитость из-за этого вновь ненадолго оказывалась за решеткой.

close 100% Рэпер Снуп Догг Global Look Press

Американский рэпер несколько раз попадался с наркотиками — в том числе и при попытке пересечь с ними международные границы. В июне 2012 года Снуп Догга задержали с марихуаной по прибытии в Норвегию. Суд закрыл музыканту въезд в страну на два года, что, по словам его менеджера, рэпера не слишком огорчило.

Спустя три года Снуп Догг уже сам поклялся не посещать другое скандинавское государство — Швецию. Произошло это после того, как шведская полиция задержала Снуп Догга по подозрению в употреблении и хранении марихуаны. Остановив автомобиль артиста, полицейские сопроводили его в участок и потребовали сдать на анализ мочу. Несмотря на положительный результат теста, рэперу не предъявили никаких обвинений. Сам Снуп Догг остался оскорблен таким отношением, заявил, что причиной задержания стали расовые предрассудки, и объявил Швеции бойкот.

close 100% Музыкант Пит Доэрти L.Urman/Global Look Press

Музыкант Пит Доэрти в молодости торговал наркотиками, а позже, уже будучи звездой, неоднократно с ними попадался полиции. В 2008-м артист провел около месяца в тюрьме из-за нарушения испытательного срока по делу о запрещенных веществах. Спустя год панк-рокер вновь оказался за решеткой — на этот раз его приговорили к шести месяцам за хранение кокаина. В общей сложности Доэрти проходил по нескольким десяткам разбирательств, которые были связаны с наркотиками, но в большинстве случаев отделался штрафами.

В 2022 году Доэрти заверил, что последние несколько лет абсолютно чист. Арестовывали его в последний раз в 2019-м.

close 100% Певец Бруно Марс Global Look Press

В сентябре 2010 года в отеле Лас-Вегаса задержали певца Бруно Марса — служба безопасности обнаружила при нем пакет с кокаином. Он признал вину и был приговорен к исправительным работам, испытательному сроку и денежному штрафу.

Позже артист назвал свой поступок «глупостью» и заверил, что никогда прежде запрещенных веществ не употреблял. Временное помутнение он объяснил молодостью и атмосферой «чертового Лас-Вегаса».

close 100% Актриса Кристина Бабушкина с супругом Андрем Гацунаевым Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Звезда сериала «Беспринципные» Кристина Бабушкина и ее муж Андрей Гацунаев были задержаны 16 июня 2023 года в Москве. Их автомобиль остановили сотрудники правоохранительных органов, при осмотре в нем нашли сверток с наркотическим веществом. Гацунаев при задержании пытался проглотить наркотики и укусил сотрудника ДПС за палец.

Мужчину посадили под домашний арест по делу о незаконном обороте наркотиков и применении насилия в отношении полицейского. Сама актриса, по данным mk.ru, проходила по делу в статусе свидетеля. При этом от работы в театре Бабушкину временно освободили.

close 100% Актриса Наталья Бочкарева Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса, известная по роли Даши Букиной в ситкоме «Счастливы вместе», оказалась в центре наркотического скандала в 2019 году. Ее машину тогда остановили для осмотра московские сотрудники ДПС. При общении с правоохранителями Бочкарева нервничала, и ей предложили пройти медосвидетельствование, от которого она отказалась. При себе у актрисы нашли пакет с кокаином. Уже в январе 2020 года дело против знаменитости было закрыто — ее обязали выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.