«Как торт на день рождения»: иностранцы пробуют русский кулич

Пасхальное утро для многих жителей нашей страны начинается с кулича. Даже люди не слишком воцерковленные и те, кто вообще не исповедует православие, завтракают не овсянкой, а пышным сдобным куличом. В этом году «Газета.Ru» решила приобщить к традиции зарубежных гостей и предложила им продегустировать прямо в редакции несколько куличей — чтобы они выбрали лучший.

Кулич — не просто сладкий кекс с цукатами и орехами. Это обрядовая выпечка православных христиан, своей высокой цилиндрической формой напоминающая церковный артос, просфору, которую выпекают перед Пасхой в храмах и монастырях. Подобие куличей есть во многих странах: в Греции на Пасху выпекают цуреки, на Украине аналог кулича называют паской, в Италии пышный сладкий хлеб пандоро и паннетоне делают на Рождество.

Спутать такую выпечку с обычным кексом или американскими капкейками невозможно. Если кексы — это вариант быстрой выпечки, в которую для пышности теста добавляют соду или разрыхлитель, то приготовление кулича предполагает использование дрожжевой опары и большого количества сдобы — сливочного масла и яиц. Да и вообще процесс выпекания праздничного хлеба — весьма трудоемкий, что тоже отличает его от капкейков, тесто для которых замешивается за 15 минут.

Знакомиться с традиционной русской пасхальной выпечкой в редакцию «Газеты.Ru» приехали грек Самсон, Диего из Мексики и Мануэль из Перу. Мы устроили для них дегустацию, подобрав куличи из дорогих московских ресторанов и те, что попроще, из супермаркетов.

«Газета.Ru» благодарит за помощь в организации съемки сеть магазинов правильных вещей для кухни Williams Et Oliver, сеть супермаркетов «Азбука Вкуса», а также рестораны Molon Lave, «Дом №8», «Ухват», Maroon, Nobo, «Хлеб Насущный».