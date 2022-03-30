«Это ужасная ошибка»: Елизавета II попыталась реабилитировать сына в глазах общества

Британскую прессу шокировало поведение принца Эндрю. На прошедшей 29 марта поминальной службе по принцу Филиппу в Вестминстерском аббатстве именно он провел под руку королеву Елизавету II к ее месту, а затем сел в первом ряду. Ранее считалось, что герцог, который еще недавно был обвиняемым по делу об изнасиловании, не будет привлекать к себе много внимания на мероприятиях.

Британские СМИ всегда пишут о принце Эндрю как о любимом сыне королевы. Сегодня этим фактом они объясняют, почему на поминальной службе по принцу Филиппу 29 марта под руку Елизавету II вел именно он, а не его братья Чарльз или Эдвард. Прошло всего шесть недель с того момента, как принц Эндрю заключил многомиллионное мировое соглашение с женщиной, которая обвинила его в сексуальном насилии — это был большой репутационный удар для монархии. Поэтому общественность Великобритании возмущена тем, что ему позволили занять практически центральное место во время мероприятия.

Как сообщает The Guardian, многие предполагали, что принца Эндрю больше никогда не увидят на публичных мероприятиях, а тем более в составе королевской семьи. Во вторник, 29 марта, появление герцога Йоркского на панихиде по его отцу не было удивительным само по себе — сыну Ее Величества не запрещали публично оплакивать отца, который скончался чуть меньше года назад. Но вопреки всем ожиданиям ему была отведена особая роль.

Выехав утром из Виндзорского замка, королева забрала принца Эндрю, который живет всего в нескольких минутах езды от нее в резиденции Ройал-Лодж.

Вместе они доехали до Букингемского дворца, а уже оттуда на автомобиле Bentley отправились в Вестминстерское аббатство. Ожидалось, что герцог Йоркский проводит мать лишь до дверей церкви, а после передаст эту обязанность Декану Вестминстера (именно он должен был довести королеву до ее места на поминальной службе). Но получилось наоборот, и, по словам очевидцев, священнослужитель был озадачен.

Как пишет Daily Mail, члены королевской семьи тоже были «встревожены» этой выходкой и не ожидали, что герцог Йоркский реализует свое желание. Королевские источники утверждают, что он «настоял на своем», проведя несколько месяцев с матерью в Виндзоре, пока другие королевские особы были в отъезде. А Ее Величество «не смогла отказать своему любимому сыну».

close 100% Поминальная служба по принцу Филиппу, 29 марта 2022 года Richard Pohle/Reuters

Адвокат Лиза Блум, представляющая интересы восьми жертв педофила и сутенера Джеффри Эпштейна — скончавшегося в тюрьме друга принца, — заявила The Guardian, что появление герцога на публике ставит под сомнение его раскаяние в совершении преступления, обещание в поддержке жертв сексуального насилия и намерение бороться с секс-торговлей.

Гера Хуссейн, участница кампании по борьбе с сексуальным насилием, основавшая благотворительную организацию Chayn, в беседе с журналистами тоже отметила важность ухода принца Эндрю из общественной жизни. По ее словам, присутствие опального сына королевы может быть болезненным напоминанием для жертв насилия во все мире и доказательством того, что «влиятельные мужчины могут использовать публичные выступления для восстановления своего имиджа».

Появления герцога Йоркского на важном событии для королевской семьи поставило перед британскими журналистами вопрос: была ли эта одноразовая акция или прощупывание почвы, чтобы в перспективе продолжить вести светские выходы. «Эндрю будет полон решимости вернуться в общественную жизнь», — считает Марк Борковски, эксперт по связям с общественностью и королевским делам. По его мнению, средний сын Ее Величества всегда был высокомерным, заносчивым и не очень рассудительным, что привело к его дружбе с Эпштейном и скандальному интервью «Би-би-си» в конце 2019 года.

По мнению Марка Борковски, решение отвести принцу Эндрю видную роль на поминальной службе показывает лояльность к нему королевы.

Однако королевский эксперт сомневается в правильности этого жеста. Дело в том, что монархия еще не оправилась от обвинительных заявлений в ее адрес от Меган Маркл и принца Гарри. А после поездки Кейт Миддлтон и принца Уильяма на Карибские острова возникли новые споры о колониальном наследии Великобритании.

«Если это ее жест, и они используют поминальную службу для реабилитации запятнавшей себя королевской особы, то это ужасная ошибка», — сказал Борковски The Guardian.

close 100% Поминальная служба по принцу Филиппу, 29 марта 2022 года Richard Pohle/Reuters

В общей сложности на службу в Вестминстерском аббатстве было приглашено около 1,8 тыс. человек, в том числе представители благотворительных организаций, которых поддерживал принц Филипп. Это было первое крупное официальное мероприятие вне стен дворца для Елизаветы II за полгода. В последний раз она выступала на открытии Парламента Уэльса в Кардиффе 14 октября.