«Для того, чтобы такой подарок восхитил, нужно самому им восхищаться»

В канун 8 марта спрос на бытовую технику для дома и кухни вырастает, но многие женщины считают такие подарки обидными. Преподносить их можно, но делать это нужно с умом, считают психологи. Как не нарваться на негативную реакцию, почему не стоит дарить набор сковородок и каким бытовым гаджетам точно порадуется женщина – в материале «Газеты.Ru».

На неделю, предшествующую 8 марта, приходится пик продаж бытовой техники для дома и кухни. Это показало исследование, которым с «Газетой.Ru» поделились аналитики гипермаркета «Твой Дом». Наибольшей популярностью у покупателей пользуются утюги, гладильные доски, мини-печи, аэрогрили, мясорубки, миксеры и кофеварки, а также посуда для сервировки стола и текстиль для спальни.

В этом году, по словам представителей гипермаркета, за неделю до 8 марта по сравнению с предыдущей неделей на 320% выросли продажи утюгов и гладильных систем, на 267% — мелкой бытовой техники для кухни (микроволновые печи, хлебопечки, мультиварки, кофемашины), на 223% — продажи кастрюль, сковородок, сотейников и казанов. Также большой популярностью пользуется бытовая техника для приготовления полезных блюд – грили, блендеры и соковыжималки. Аналитики также добавили, что часто одни и те же подарки берут в двух экземплярах — например, для жены и мамы.

Несмотря на то, что являются бытовые предметы, товары для кухни и уборки активно покупают к 8 марта, некоторые женщины считают такие подарки обидными. Однако не каждый утюг или соковыжималка непременно вызовет горькие чувства у женщины: главное — учитывать некоторые факторы.

По мнению психолога-имиджмейкера Ланы Волоховой,

при выборе подарка на 8 марта важно помнить, что это праздник, ассоциирующийся с чем-то красивым, эстетичным.

При этом если вы планируете подарить что-то из бытовой или кухонной техники, лучше предварительно разузнать, обрадуется ли женщина такому подарку. «Бытовые подарки, особенно, если это какие-то кухонные принадлежности, лучше заранее согласовывать», — считает она.

Психолог объясняет, что существует как минимум два типа женщин: те, кто готовит и получает от этого удовольствие, и те, которые не любит стоять у плиты, но будут рады полезному и красивому кухонному гаджету вроде кофеварки. «Поэтому, если вы собираетесь дарить женщине какую-то бытовую технику или технику для кухни, понимайте, кому вы ее дарите. Никто же не дарит лошадь человеку, который боится животных», — говорит она.

Не менее важен, по словам Волоховой, и посыл, с которым вы дарите подарок. «Для того, чтобы такой подарок восхитил, нужно самому им восхищаться. Если вы дарите пылесос и при этом у вас посыл: «Вот тебе крутой пылесос, и теперь убирайся лучше и больше» – это имеет некоторый оскорбительный подтекст. Нужно сказать: «Смотри, какой отличный пылесос, я его увидел, он меня восхитил, и я решил принести его домой». И это важно проговаривать и озвучивать, иначе это будет воспринято как «Я подарил тебе метлу», — советует психолог.

Насколько цена подарка, в случае, если это все же бытовая техника, влияет на степень его восприятия? По мнению Волоховой, она имеет значение, но только в случае, если это подарок уместен.

«Если это то, что давно хотелось – это будет принято с восторгом. Если это дорогая и бестолковая вещь, она не порадует. Гигантский аэрогриль на крохотной кухне не вызовет восторга», — уверена она.

Психолог имиджмейкер также рассказала о двух универсальных правилах дарения, которые, по ее словам, очень хорошо работают. Первое – подчеркивать индивидуальность одариваемой женщины. «Например, вы знаете, что девушка любит розовый цвет и дарите ей крутой розовый чайник», — объясняет она. Второе – благодарить за то, что она рядом. «Я тебе так благодарен за то, что ты для нас делаешь и мой подарок – это не столько подарок, сколько нота большой благодарности», — рассказывает психолог.

Чтобы не попасть в клише, Лана Волохова советует не дарить на 8 марта совсем уж бытовые вещи типа сковородок или швабр.

«Все, что нажимает в голове женщины на кнопку «обслуга» — лучше не дарить. Потому что, если вы подарите даже самый крутой набор сковородок, единственная женщина, которая это оценит – это та, которая об именно этих сковородках уже полгода мечтает», — предупреждает она.

Какие же гаджеты не будут восприняты с возмущением? Красивые, удобные в использовании и полезные, прежде всего, для самой женщины.

Компактный планетарный миксер

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Трудоемкий процесс приготовления теста с планетарным миксером — таким, который стоит сам по себе и перемешивает ингредиенты — становится намного проще. Однако традиционные стационарные миксеры – большие и тяжелые, к тому же, занимают много места. Компактный в этом смысле удобнее: вопроса «Ну и куда я это поставлю?» он не вызовет. Желательно, чтобы еще был прозрачный купол, через отверстие которого можно добавлять любые ингредиенты прямо во время смешивания, не опасаясь, что содержимое выплеснется.

Робот-пылесос

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Робот-пылесос порадует тех, кто ненавидит убирать и при этом не хочет сидеть в пыли. Чем умнее гаджет, тем лучше: пусть он пылесосит, моет полы, запоминает «карту» уборки (для этого в такие пылесосы встраивают гироскоп и зрительную систему навигации). Некоторые модели даже автоматически перезаряжаются и возобновляет уборку без посторонней помощи. То есть делать вообще ничего не надо — сиди, пей кофе.

Кофейник

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Кстати, о кофе — его гораздо приятнее пить, если он красиво сервирован. Чтобы на столе были бабушкин фарфор, песочное печенье, кусочек сыра. И красивый элегантный кофейник.

Блендер для смузи

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Блендер может стать отличным подарком для тех, кто любит сложные напитки или смузи, но жалеет времени на их приготовление. Кстати, готовить в стационарных блендерах можно не только смузи, но и диетическое или детское питание. Все, что требуется – закинуть любые овощи или фрукты и нажать на кнопку. Хорошо, если комплекте к модели будут идти две чаши и крышка – тогда приготовленные смузи можно взять с собой на работу или прогулку.