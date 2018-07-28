Министр спорта и вице-премьер Голодец встретились со сборной России

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Министр спорта России Павел Колобков и вице-премьер Ольга Голодец встретились с игроками и тренерским штабом национальной команды по футболу, сообщает «РИА Новости».

Встреча прошла 28 июля в здании министерства спорта.

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На чемпионате мира 2018 года сборная России дошла до стадии 1/4 финала, где уступила команде Хорватии в серии послематчевых 11-метровых — 2:2 (3:4 по пенальти).

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) подписал контракт с главным тренером команды России Станиславом Черчесовым.