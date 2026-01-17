Реал Мадрид

Унаи Венседор поскользнулся вместо приема мяча, затем вскочил и в подкате сбил подхватившего снаряд Винисиуса — желтая карточка.
Пабло Мартинес пробил с перспективного штрафного в стенку, а потом зарядил по отскочившему к нему же мячу выше ворот.
Карлос Альварес продрался к штрафной «Реала» и был сбит Беллингемом прямо перед ней! Отличная точка для удара!
Ищет «Реал» вариант для удара в позиционной атаке, но пока не находит.
Винисиус остроумно пропустил мяч на Мбаппе после заброса от Камавинга, но Тольян прочитал и перехватил.
Розыгрыш корнера от «Реала» закончился ударом Камавинга выше ворот.
Тчуамени со своей половине поля закинул к штрафной налево на Мбаппе, который убрал к центру и пробил — рикошет и угловой.
Пока ничего особо не происходит на поле.
Мбаппе оказался на газоне в штрафной «Леванте», но пенальти нет. Пабло Мартинес чисто сыграл в подкате.
«Мадрид» в позиционных атаках, причем трибуны «Сантьяго Бернабеу» освистывают Винисиуса, когда он касается мяча, обвиняя бразильца в уходе Хаби Алонсо.
Сразу атака «Леванте» после высокого прессинга и попытка Эйонга пробить в касание из штрафной — совсем неудачно.
Поееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Мигелем Сенсой Эспиносой во главе.
А вот стартовый состав «Леванте» от Луиша Каштру:
Райан — Тольян, Де Ла Фуэнте, Маттурро, Мануэль Санчес — Венседор, Пабло Мартинес — Тунде, Альварес, Иван Ромеро — Эйонг.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил исполняющий обязанности главного тренера мадридского «Реала» Альваро Арбелоа: Куртуа — Вальверде, Рауль Асенсио, Хейсен, Альваро Каррерас — Камавинга, Тчуамени, Беллингем — Гонсало Гарсия, Винисиус Жуниор, Мбаппе.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» в первом матче Ла Лиги под руководством Альваро Арбелоа принимает «Леванте». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.