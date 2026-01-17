На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Дебют нового тренера в чемпионате: «Реал» принимает «Леванте». LIVE

Ла Лига. 20-й тур. «Реал Мадрид» — «Леванте». ОНЛАЙН

close
Pavel Mikheyev/Reuters
В матче 20-го тура Ла Лиги «Реал Мадрид» — «Леванте» Альваро Арбелоа дебютирует в качестве главного тренера «королевского клуба» в рамках чемпионата. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Испания — Примера. 20-й тур
1-й тайм
17 января 16:00
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0 : 0
Леванте
Валенсия, Испания
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид, Испания
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
17'

Унаи Венседор поскользнулся вместо приема мяча, затем вскочил и в подкате сбил подхватившего снаряд Винисиуса — желтая карточка.

14'

Пабло Мартинес пробил с перспективного штрафного в стенку, а потом зарядил по отскочившему к нему же мячу выше ворот.

13'

Карлос Альварес продрался к штрафной «Реала» и был сбит Беллингемом прямо перед ней! Отличная точка для удара!

11'

Ищет «Реал» вариант для удара в позиционной атаке, но пока не находит.

9'

Винисиус остроумно пропустил мяч на Мбаппе после заброса от Камавинга, но Тольян прочитал и перехватил.

8'

Розыгрыш корнера от «Реала» закончился ударом Камавинга выше ворот.

7'

Тчуамени со своей половине поля закинул к штрафной налево на Мбаппе, который убрал к центру и пробил — рикошет и угловой.

6'

Пока ничего особо не происходит на поле.

4'

Мбаппе оказался на газоне в штрафной «Леванте», но пенальти нет. Пабло Мартинес чисто сыграл в подкате.

3'

«Мадрид» в позиционных атаках, причем трибуны «Сантьяго Бернабеу» освистывают Винисиуса, когда он касается мяча, обвиняя бразильца в уходе Хаби Алонсо.

1'

Сразу атака «Леванте» после высокого прессинга и попытка Эйонга пробить в касание из штрафной — совсем неудачно.

1'

Поееееехали! Матч начался.

16:00

Встречу обслуживает бригада арбитров с Мигелем Сенсой Эспиносой во главе.

15:55

А вот стартовый состав «Леванте» от Луиша Каштру:

Райан — Тольян, Де Ла Фуэнте, Маттурро, Мануэль Санчес — Венседор, Пабло Мартинес — Тунде, Альварес, Иван Ромеро — Эйонг.

15:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил исполняющий обязанности главного тренера мадридского «Реала» Альваро Арбелоа: Куртуа — Вальверде, Рауль Асенсио, Хейсен, Альваро Каррерас — Камавинга, Тчуамени, Беллингем — Гонсало Гарсия, Винисиус Жуниор, Мбаппе.

15:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» в первом матче Ла Лиги под руководством Альваро Арбелоа принимает «Леванте». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами