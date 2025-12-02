Первый тайм завершен! Команды обменялись голами: за «Атлетико» забил Алекс Баэна, который реализовал выход один на один с Жоаном Гарсией, а за «Барселону» забил Рафинья. Левандовски не реализовал пенальти, отправив мяч куда-то в небеса. Ждем второго тайма!
Джулиано Симеоне разгонял атаку «Атлетико» по правому флангу, но получил по ногам от Мартина, который пошел в рискованный подкат. За это Мартин получил желтую карточку. Врачи оказывают помощь Симеоне.
Арбитр компенсировал четыре минуты.
Лангле наступил на ногу Ямалю, но арбитр не заметил этого и не дал желтую карточку защитнику «Атлетико».
Ямаль набрал скорость по правому флангу, но «матрасники» совместными усилиями сумели отобрать у него мяч.
Баэна влетел плечом в ребра Кубарси, который в этот момент выпрыгнул за мячом, и получил за это желтую карточку.
Бальде нанес удар с левого края штрафной, но Облак надежно забрал мяч.
Моментище! Ямаль навесил в центр штрафной, и Левандовски пробил головой в упор, но Облак в красивом прыжке спас «Атлетико»!
Ох, Левандовски отправил мяч сильно выше ворот с 11-метровой отметки! Счет остался 1:1! Весь стадион закричал в шоке.
Пенальти в ворота «Атлетико»! Ольмо упал в штрафной «матрасников» после того, как Пабло Барриос ударил его ногой по колену.
Левандовски нанес сильный удар из-за пределов штрафной, но он оказался заблокирован.
Жоан Гарсия выбежал из ворот и выбил мяч из-под носа у Алекса Баэны! Защитники не успели вернуться, поэтому вратарь буквально спас свою команду от второго пропущенного мяча.
Рафинья подал в штрафную с углового, но мадридцы отбились.
Ольмо попытался прострелить в центр штрафной, но попал в защитника. Мяч ушел на угловой.
Молина нанес удар по воротам «Барселоны», но получилось выше. К тому же потом выяснилось, что он забрался в офсайд.
ГООООЛ!!! «Барселона» быстро сравняла счет! 1:1!
Педри исполнил шикарный пас на Рафинью, тот ворвался в штрафную «Атлетико», обыграл Облака ложными движениями и отправил мяч в пустые ворота! Это четвертый гол бразильца в нынешнем розыгрыше Ла Лиги.
«Барселона» заработала угловой, но подача Ольма ни к чему не привела. «Матрасники» вынесли мяч в поле.
Кунде очень опасно прострелил вдоль всей вратарской «Атлетико», но никто из партнеров не смог замкнуть!
Бальде здорово ворвался в штрафную «Атлетико», но затем отдал неточную передачу — в ноги сопернику.
ГООООЛ!!! Алекс Баэна вышел один на один с Жоаном Гарсией после шикарного длинного заброса Молины и аккуратно отправил мяч мимо вратаря «Барселоны» — в правый нижний угол. 1:0 — «Атлетико» открыл счет! Изначально судьи даже отменили гол, подумав, что был офсайд. Однако повтор показал, что Кубарси немного задержался: офсайда не было. Это второй гол Баэны в Ла Лиге в этом сезоне.
Кунде отправил на газон Ганцко и «привез» штрафной на своей половине поля. Баэна исполнил подачу в штрафную «Барселоны», но никто из партнеров не смог нанести удар.
Ямаль нанес удар в дальнюю «девятку», но мяч пролетел выше ворот.
Угловой «Атлетико» ни к чему не привел.
Вынужденная замена в составе «Атлетико»: Коке вышел вместо травмированного Кардозо.
Баэна навесил в штрафную «Барселоны», но Кубарси выбил мяч на угловой.
Ольмо проник в штрафную «Атлетико» с правого фланга и отдал передачу в центр, но удар его партнера был заблокирован.
Каталонцы пытаются проникнуть в штрафную «Атлетико», но мадридцы грамотно держат оборону.
Момент! Рафинья нанес мощный удар с линии штрафной, но мяч просвистел чуть выше ближней «девятки»!
Кардозо пока вернулся на поле. Игра продолжилась.
Полузащитник «Атлетико» Джонни Кардозо уже присел на газон: неудачно приземлился на ногу после верховой борьбы за мяч с Ольмо. Коке пошел разминаться.
«Барселона» владеет мячом на своей половине поля.
Нико Гонсалес набрал скорость по правому флангу и прострелил в штрафную «Барселоны», но точно на Эрика Гарсию, который вынес мяч за боковую.
Матч начался!
Стартовый состав «Атлетико»: Облак, Молина, Хименес, Ганцко, Лангле, Барриос, Гонсалес, Кардозо, Баэна, Альварес, Симеоне.
Стартовый состав «Барселоны»: Жоан Гарсия, Эрик Гарсия, Кубарси, Бальде, Кунде, Мартин, Ямаль, Ольмо, Рафинья, Педри, Левандовски.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня «Барселона» принимает «Атлетико» в матче 19-го тура Ла Лиги. Начало — в 23.00 мск.