На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Левандовски ужасно исполнил пенальти: «Барселона» сражается с «Атлетико». LIVE

Футбол. Ла Лига. 19-й тур. «Барселона» — «Атлетико». ОНЛАЙН

close
Sergio Ruiz/IMAGO/Global Look Press
«Барселона» принимает мадридский «Атлетико» в матче 19-го тура чемпионата Испании. «Барселона» является лидером турнирной таблицы с 34 очками, а «Атлетико» занимает четвертое место с 31 баллом в активе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Испания — Примера. 19-й тур
Перерыв
02 декабря 23:00
Барселона
Барселона, Испания
26' Рафинья
1 : 1
Атлетико М
Мадрид, Испания
20' Баэна
Стадион «Спотифай Камп Ноу», Барселона, Испания
1-й тайм

26' Рафинья

20' Баэна

41' Баэна

45' Мартин

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'45+5

Первый тайм завершен! Команды обменялись голами: за «Атлетико» забил Алекс Баэна, который реализовал выход один на один с Жоаном Гарсией, а за «Барселону» забил Рафинья. Левандовски не реализовал пенальти, отправив мяч куда-то в небеса. Ждем второго тайма!

'45+3

Джулиано Симеоне разгонял атаку «Атлетико» по правому флангу, но получил по ногам от Мартина, который пошел в рискованный подкат. За это Мартин получил желтую карточку. Врачи оказывают помощь Симеоне.

'45+1

Арбитр компенсировал четыре минуты.

'45

Лангле наступил на ногу Ямалю, но арбитр не заметил этого и не дал желтую карточку защитнику «Атлетико».

'44

Ямаль набрал скорость по правому флангу, но «матрасники» совместными усилиями сумели отобрать у него мяч.

'42

Баэна влетел плечом в ребра Кубарси, который в этот момент выпрыгнул за мячом, и получил за это желтую карточку.

'41

Бальде нанес удар с левого края штрафной, но Облак надежно забрал мяч.

'39

Моментище! Ямаль навесил в центр штрафной, и Левандовски пробил головой в упор, но Облак в красивом прыжке спас «Атлетико»!

'37

Ох, Левандовски отправил мяч сильно выше ворот с 11-метровой отметки! Счет остался 1:1! Весь стадион закричал в шоке.

'35

Пенальти в ворота «Атлетико»! Ольмо упал в штрафной «матрасников» после того, как Пабло Барриос ударил его ногой по колену.

'33

Левандовски нанес сильный удар из-за пределов штрафной, но он оказался заблокирован.

'32

Жоан Гарсия выбежал из ворот и выбил мяч из-под носа у Алекса Баэны! Защитники не успели вернуться, поэтому вратарь буквально спас свою команду от второго пропущенного мяча.

'31

Рафинья подал в штрафную с углового, но мадридцы отбились.

'30

Ольмо попытался прострелить в центр штрафной, но попал в защитника. Мяч ушел на угловой.

'29

Молина нанес удар по воротам «Барселоны», но получилось выше. К тому же потом выяснилось, что он забрался в офсайд.

'26

ГООООЛ!!! «Барселона» быстро сравняла счет! 1:1!

Педри исполнил шикарный пас на Рафинью, тот ворвался в штрафную «Атлетико», обыграл Облака ложными движениями и отправил мяч в пустые ворота! Это четвертый гол бразильца в нынешнем розыгрыше Ла Лиги.

'24

«Барселона» заработала угловой, но подача Ольма ни к чему не привела. «Матрасники» вынесли мяч в поле.

'23

Кунде очень опасно прострелил вдоль всей вратарской «Атлетико», но никто из партнеров не смог замкнуть!

'22

Бальде здорово ворвался в штрафную «Атлетико», но затем отдал неточную передачу — в ноги сопернику.

'20

ГООООЛ!!! Алекс Баэна вышел один на один с Жоаном Гарсией после шикарного длинного заброса Молины и аккуратно отправил мяч мимо вратаря «Барселоны» — в правый нижний угол. 1:0 — «Атлетико» открыл счет! Изначально судьи даже отменили гол, подумав, что был офсайд. Однако повтор показал, что Кубарси немного задержался: офсайда не было. Это второй гол Баэны в Ла Лиге в этом сезоне.

'17

Кунде отправил на газон Ганцко и «привез» штрафной на своей половине поля. Баэна исполнил подачу в штрафную «Барселоны», но никто из партнеров не смог нанести удар.

'15

Ямаль нанес удар в дальнюю «девятку», но мяч пролетел выше ворот.

'15

Угловой «Атлетико» ни к чему не привел.

'14

Вынужденная замена в составе «Атлетико»: Коке вышел вместо травмированного Кардозо.

'14

Баэна навесил в штрафную «Барселоны», но Кубарси выбил мяч на угловой.

'13

Ольмо проник в штрафную «Атлетико» с правого фланга и отдал передачу в центр, но удар его партнера был заблокирован.

'11

Каталонцы пытаются проникнуть в штрафную «Атлетико», но мадридцы грамотно держат оборону.

'9

Момент! Рафинья нанес мощный удар с линии штрафной, но мяч просвистел чуть выше ближней «девятки»!

'8

Кардозо пока вернулся на поле. Игра продолжилась.

'7

Полузащитник «Атлетико» Джонни Кардозо уже присел на газон: неудачно приземлился на ногу после верховой борьбы за мяч с Ольмо. Коке пошел разминаться.

'5

«Барселона» владеет мячом на своей половине поля.

'3

Нико Гонсалес набрал скорость по правому флангу и прострелил в штрафную «Барселоны», но точно на Эрика Гарсию, который вынес мяч за боковую.

'1

Матч начался!

22:55

Стартовый состав «Атлетико»: Облак, Молина, Хименес, Ганцко, Лангле, Барриос, Гонсалес, Кардозо, Баэна, Альварес, Симеоне.

22:50

Стартовый состав «Барселоны»: Жоан Гарсия, Эрик Гарсия, Кубарси, Бальде, Кунде, Мартин, Ямаль, Ольмо, Рафинья, Педри, Левандовски.

22:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня «Барселона» принимает «Атлетико» в матче 19-го тура Ла Лиги. Начало — в 23.00 мск.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами