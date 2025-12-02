'20

ГООООЛ!!! Алекс Баэна вышел один на один с Жоаном Гарсией после шикарного длинного заброса Молины и аккуратно отправил мяч мимо вратаря «Барселоны» — в правый нижний угол. 1:0 — «Атлетико» открыл счет! Изначально судьи даже отменили гол, подумав, что был офсайд. Однако повтор показал, что Кубарси немного задержался: офсайда не было. Это второй гол Баэны в Ла Лиге в этом сезоне.