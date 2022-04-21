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Спорт

Оправиться от двух поражений подряд: «Барселона» гостит у «Реал Сосьедада». LIVE

Ла Лига. 33-й тур. «Реал Сосьедад» — «Барселона». ОНЛАЙН

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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле

Global Look Press
В 33-м туре чемпионата Испании «Барселона», болезненно вылетевшая из четвертьфинала Лиги Европы от «Айнтрахта» и проигравшая затем «Кадису» в Ла Лиге, гостит у «Реал Сосьедада». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Испания - Примера. 33-й тур
Матч не начался
21 апреля 22:30
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:0
Барселона
Барселона
Стадион «Реале Арена», Сан-Себастьян
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
22:15

Добрый вечер, уважаемые любители спорта! Сегодня «Барселона» постарается исправиться перед своими болельщиками после двух поражений подряд — от «Айнтрахта» в Лиге Европы (2:3) и «Кадиса» в Ла Лиге (0:1). Начало матча против «Сосьедада» — в 22.30 мск.

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