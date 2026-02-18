На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Совершить чудо: Чехия сражается с Канадой в четвертьфинале Олимпийских игр

Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Четвертьфинал. Канада — Чехия

David W Cerny/Reuters
В четвертьфинальном матче мужского хоккейного турнира Олимпийских игр встречаются главный фаворит соревнований сборная Канады и команда Чехии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Олимпийские игры 2026 (м). 1/4 финала
Матч не начался
18 февраля 18:40
Канада
0 : 0
Чехия
Стадион «Арена Санта-Джулия», Милан, Италия
1-й период
2-й период
3-й период
18:35

А вот состав сборной Чехии от Радима Рулика:

голкиперы: Достал (Владарж) защитники: Рутта, Гронек, Шимек, Гудас, Кемпны, Шпачек, Кундратек нападающие: Пастрняк, Седлак, Червенка, Нечас, Кемпф, Хлапик, Каше, Гертл, Палат, Странски, Томашек, Флек, Кубалик

18:30

Давайте посмотрим на составы. Вот кого выставил главный тренер сборной Канады Джон Купер:

голкиперы: Биннингтон (Томас) защитники: Парэйко, Макар, Тэйвз, Даути, Харли, Санхайм, Теодор нападающие: Уилсон, Макдэвид, Селебрини, Сузуки, Маккиннон, Хэйгел, Стоун, Кросби, Марнер, Райнхарт, Хорват, Маршанд, Джарвис.

18:25

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В четвертьфинале мужского олимпийского хоккейного турнира встречаются сборные Канады и Чехии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

