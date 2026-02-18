Спорт
Совершить чудо: Чехия сражается с Канадой в четвертьфинале Олимпийских игр
В четвертьфинальном матче мужского хоккейного турнира Олимпийских игр встречаются главный фаворит соревнований сборная Канады и команда Чехии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Олимпийские игры 2026 (м). 1/4 финала
Матч не начался
18 февраля 18:40
Стадион «Арена Санта-Джулия», Милан, Италия
18:35
А вот состав сборной Чехии от Радима Рулика:
голкиперы: Достал (Владарж)
защитники: Рутта, Гронек, Шимек, Гудас, Кемпны, Шпачек, Кундратек
нападающие: Пастрняк, Седлак, Червенка, Нечас, Кемпф, Хлапик, Каше, Гертл, Палат, Странски, Томашек, Флек, Кубалик
18:30
Давайте посмотрим на составы. Вот кого выставил главный тренер сборной Канады Джон Купер:
голкиперы: Биннингтон (Томас)
защитники: Парэйко, Макар, Тэйвз, Даути, Харли, Санхайм, Теодор
нападающие: Уилсон, Макдэвид, Селебрини, Сузуки, Маккиннон, Хэйгел, Стоун, Кросби, Марнер, Райнхарт, Хорват, Маршанд, Джарвис.
18:25
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В четвертьфинале мужского олимпийского хоккейного турнира встречаются сборные Канады и Чехии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Появились новые записи
показать