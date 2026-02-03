'90+5

Финальный свисток! «Барселона» обыграла «Альбасете» со счетом 2:1 и вышла в полуфинал Кубка Испании. Голами за «блауграну» отличились Ямаль и Араухо, а за «Альбасете» — Хави Морено.

Важным моментом в игре стало решение арбитра не удалять Канселу в первом тайме при счете 1:0 в пользу «Барселоны». Португалец совершил фол на вторую желтую карточку, но судья пожалел его. В перерыве Ханси Флик оперативно заменил Канселу, после чего каталонцы довели дело до победы.