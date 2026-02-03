Финальный свисток! «Барселона» обыграла «Альбасете» со счетом 2:1 и вышла в полуфинал Кубка Испании. Голами за «блауграну» отличились Ямаль и Араухо, а за «Альбасете» — Хави Морено.
Важным моментом в игре стало решение арбитра не удалять Канселу в первом тайме при счете 1:0 в пользу «Барселоны». Португалец совершил фол на вторую желтую карточку, но судья пожалел его. В перерыве Ханси Флик оперативно заменил Канселу, после чего каталонцы довели дело до победы.
Жоау Гарсия уверенно поймал мяч в руки после навеса игрока «Альбасете».
Моментище! Жерар Мартин вынес мяч головой из пустых ворот после удара футболиста «Альбасете»!
Арбитр компенсировал пять минут ко второму тайму.
«Барселона» забила свой третий гол, но он был отменен из-за офсайда! Жерар Мартин прострелил во вратарскую «Альбасете», и Ферран вколотил мяч в упор. Однако до этого Ферран забрался головой в миллиметровый офсайд.
Кунде отдал пас в касание в штрафную «Альбасете», но там не оказалось никого из партнеров.
ГОООЛ!!! «Альбасете» отыграл один гол — 1:2! Воспитанник мадридского «Реала» Ласо исполнил подачу в штрафную «Барселоны», и Хави Морено нанес удар головой в правый нижний угол.
«Альбасете» заработал штрафной на чужой половине поля.
Бентакор забил в ворота «Барселоны»! Однако гол отменен из-за офсайда. Пуэртас, который ворвался в штрафную сине-гранатовых и отдал голевой пас, чуть-чуть забрался в положение «вне игры».
Угловой «Барселоны» ни к чему не привел.
Ямаль исполнил изящную закидушку в штрафную «Альбасете», где Ферран нанес мощный удар в упор, но Вальехо в отчаянном подкате заблокировал мяч!
Футболисты «Альбасете» продолжают бежать вперед и высоко прессинговать, несмотря на последние минуты матча и счет 0:2.
Замена в составе «Барселоны»: Кунде вышел вместо Араухо, который попросил замену.
После жесткой борьбы с соперником Араухо присел на газон и, кажется, не сможет продолжить игру.
Двойная замена в составе «Альбасете»: защитник Фран Гамес и нападающий Хосе Ласо вышли вместо Агуадо и Капи.
Опасно! Бетанкор пробил головой в упор из пределов штрафной «Барселоны», но мяч просвистел над перекладиной!
«Альбасете» заработал штрафной на чужой половине поля.
Моментище! «Барселона» разогнала контратаку, Ямаль покатил на Феррана, и тот нанес удар с линии вратарской, но голкипер отбил мяч ногой!
Вот это да! Ольмо красиво пробил рабоной из пределов штрафной, но попал во вратаря!
Тройная замена в составе «Барселоны»: Фермин, Ферран и Касадо вышли вместо Левандовского, Рэшфорда и Берналя.
Момент! Только что вышедший на замену Бетанкор ворвался в штрафную «Барселоны», обыграл Араухо (тот упал на газон) и нанес удар в дальнюю «девятку», но чуть-чуть не попал!
Ямаль нанес удар из пределов штрафной, но попал в ногу сопернику.
Двойная замена в составе «Альбасете»: нападающий Хефте Бетанкор и защитник Джонатан Гомес вышли вместо Дани Бернабеу и хавбека Але Мелендеса.
Хесус (признан в РФ иностранным агентом) Вальехо перехватил мяч возле своей штрафной и прервал опасную атаку «Барселоны».
Левандовски нанес удар из убойной позиции! Но получилось слишком слабо и в руки вратарю.
ГОООЛ!!! Ямаль подал на ближнюю штангу, и Араухо идеально пробил головой в ближний угол! 2:0 в пользу «Барселоны»!
Рэшфорд исполнил подачу в штрафную «Альбасете», но никто из партнеров не сумел пробить. Тем не менее вскоре каталонцы заработали угловой.
Бернабеу сфолил на Бернале и «привез» штрафной на своей половине поля.
Подача «Альбасете» с углового ни к чему не привела. Каталонцы вынесли мяч в поле.
Опасно! Морено ввел мяч прямо в штрафную «Барселоны» из-за боковой, и Пуэртас нанес опасный удар, но попал в Де Йонга! Мяч ушел на угловой.
Рэшфорд исполнил подачу с углового в центр штрафной, и каталонцы нанесли два удара по воротам подряд, но оба не увенчались успехом.
Моментище! Рэшфорд ворвался в штрафную с левого фланга и прострелил в центр, где Ольмо в касание расстреливал ворота, но защитник Дани Бернабеу каким-то чудом выбил мяч из пустого створа!
В перерыве произошла замена в составе «Барселоны»: чуть не схлопотавший удаление Жоау Канселу покинул поле, вместо него — Пау Кубарси.
Второй тайм начался!
Первый тайм завершен! «Барселона» ведет со счетом 1:0 благодаря голу Ямаля. В целом каталонцы атакуют более эффективно, но стоит отметить, что «Альбасете» часто выбегает в контратаки — футболистам просто немного не хватает мастерства, чтобы довести дело до опасного удара. Тем не менее «Альбасете» постоянно напрягает оборону «Барселоны». Жоау Канселу даже должен был получить вторую желтую карточку за грубый фол и срыв быстрой атаки, однако арбитр пожалел игрока сине-гранатовых. С нетерпением ждем второго тайма!
«Альбасете» заработал угловой. Агус Медина исполнил заброс в центр штрафной «Барселоны», но каталонцы выбили мяч в поле.
Пуэртас вышел один на один с Жоаном Гарсией, но далеко отпустил мяч от себя и позволил голкиперу «Барсы» забрать его!
Опасно! Агуадо забросил на дальнюю штангу, но Пуэртас каким-то чудовищным образом не попал по мячу.
Момент! Рэшфорд прострелил на дальнюю штангу, но Левандовски чуть-чуть не успел к мячу.
Канселу с размаха наступил на ногу Бернабеу. Арбитр пожалел — не стал давать вторую желтую карточку игроку «Барселоны». Футболисты «Альбасете» требовали удаления, но судья настоял на своем.
ГООООЛ!!! Ямаль открывает счет в матче! 1:0!
Рэшфорд отобрал мяч на чужой половине поля и отдал Де Йонгу, тот покатил на Ямаля, и 18-летний гений красиво — в касание — отправил мяч в дальний угол!
Каталонцы разыграли мяч с углового и проникли в штрафную, но затем Берналь толкнул в спину Бернабеу и сфолил в атаке.
Ямаль навесил в штрафную, вратарь кулаком вынес мяч в поле. Ольмо оказался на подборе и нанес дальний удар. Мяч рикошетом от защитника ушел на угловой.
Левандовски заработал перспективный «стандарт» на чужой половине поля.
«Барселона» долго контролировала мяч на чужой половине поля. Все закончилось мощным дальним ударом, который был заблокирован.
Ямаль забросил мяч в штрафную, и Жерар Мартин нанес удар, но получилось сильно выше ворот.
Вынужденная замена в составе «Альбасете»: бывший защитник «Реала» Хесус (признан в РФ иностранным агентом) Вальехо вышел вместо Карлоса Невы, получившего травму.
Защитник «Альбасете» Карлос Нева присел на газон и попросил замену. Ямаль подошел и поддержал соперника: пару минут назад он случайно приземлился на ногу Неве.
Ямаль попытался навесить в штрафную, но попал в защитника.
Ямаль влетел в штрафную на высокой скорости, сам поскользнулся на газоне и упал. При этом нападающий случайно придавил ногу защитнику «Альбасете» Карлосу Неве, и тот был вынужден уйти за пределы поля. Пока неизвестно, сможет ли он продолжить игру. Разминаться начал бывший защитник «Реала» Хесус (признан в РФ иностранным агентом) Вальехо.
Защитник «Альбасете» Бернабеу получил желтую карточку — в подкате он попал по ноге Араухо, который тоже пошел в подкат в борьбе за мяч и случайным образом попался под ногу сопернику.
Ямаль исполнил подачу в центр штрафной, но хозяева поля вынесли мяч.
Рэшфорд упал возле штрафной «Альбасете» и заработал опасный «стандарт». Защитник Хави Морено снес англичанина в воздухе, когда боролся за верховой мяч.
Ямаль зарядил ногой в голень сопернику при попытке отобрать мяч — еще и по инерции наступил сверху и надавил. Судья пожалел, не стал давать желтую карточку, однако свистнул фол.
Ямаль исполнил заброс в центр штрафной, но Лисоайн уверенно вышел из ворот и поймал мяч.
Берналь ударил по ногам сзади полузащитника «Альбасете» Агуса Медину, который разгонял атаку по центру. Арбитр свистнул фол.
Еще одна контратака «Альбасете» закончилась неудачной подачей в штрафную — мяч ушел за пределы поля.
Канселу получил желтую карточку за жесткий подкат в ноги Дани Бернабеу, который разгонял быструю контратаку «Альбасете» по левому флангу.
Момент! Ямаль навесил в центр штрафной «Альбасете», но голкипер Рауль Лисоайн вышел из ворот и кулаком вынес мяч на левый фланг.
«Альбасете» постоянно выбегает в контратаки, но футболистам немного не хватает мастерства, чтобы довести дело до опасного удара. Только что очередной контрвыпад закончился тем, что нападающий не смог на скорости пройти мимо Жерара Мартина.
Ольмо не смог обыграть соперника и потерял мяч. «Альбасете» вышел в контратаку, но все испортил неточный перевод на левый фланг: крайний защитник Дани Бернабеу не сумел догнать мяч.
Ямаль потерял мяч возле своей штрафной, и футболисты «Альбасете» сумели выжать из этого свой первый удар в створ ворот «Барселоны». Однако Жоан Гарсия уверенно забрал мяч.
Опасно! Ольмо исполнил проникающую передачу в штрафную «Альбасете», где Рэшфорд вышел один на один с вратарем и нанес удар в правый нижний угол, но не попал в створ.
Канселу случайно попал локтем в голову Антонио Пуэртасу в верховой борьбе за мяч. Арбитр свистнул фол, но желтую карточку давать не стал, несмотря на возмущение футболистов «Альбасете».
Опасно! Ямаль исполнил прекрасную подачу на дальнюю штангу, где Рэшфорд мог замкнуть в ближний угол, но неожиданно решил сделать прострел в центр штрафной. Там никого не оказалось.
«Альбасете» вырвался в быструю контратаку, но все закончилось неточной подачей в штрафную «Барселоны». Мяч ушел в аут.
Ольмо споткнулся об колено защитника возле чужой штрафной, но арбитр не стал давать фол.
Матч начался!
Стартовый состав «Барселоны»: Жоан Гарсия, Канселу, Эрик Гарсия, Мартин, Араухо, Ольмо, Берналь, Ямаль, де Йонг, Левандовски, Рэшфорд.
Стартовый состав «Альбасете»: Лисоайн, Агуадо, Морено, Нева, Бернабеу, Вильяр, Капи, Мелендес, Руиз, Медина, Пуэртас.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня «Барселона» сыграет на выезде с «Альбасете» в рамках 1/4 финала Кубка Испании. Начало встречи — в 23.00 мск.