ЦСКА забрал два очка, реализовав все пенальти в серии, а сейв Торопа на первом же ударе оказался решающим! Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Тамерлан Мусаев — 5:4! По центру, а Корякин улетел в угол!
Валентин Пальцев — 4:4! Очень далеко отошел, две трети дистанции прошел к мячу пешком, потом чуть разбежался и дал в девятку!
ГООООООООООООЛ! Энрике Кармо — 4:3! Без шансов в девятку, хоть Корякин и угадал.
ГОООООООООООЛ! Диего Коста — 3:3! Первый у «Краснодара», кто пробил не в правый от себя угол, но тоже развел мяч и Торопа.
Рамиро Ди Лусиано — 3:2! Корякин угадал направление удара, зацепил рукой, но мяч влетел в девятку.
Кевин Ленини — 2:2! Тоже пустил мяч в другую сторону от Торопа.
Матеус Алвес — 2:1! Мягко развел Корякина и мяч.
Никита Кривцов — 1:1. Уверенно развел мяч и Торопа по разным углам.
Матия Попович — 1:0! Корякин угадал, зацепил, но не спас.
Данила Козлов — Тороп угадал и отразил!
ЦСКА был лучше до прямой красной карточки Мойзеса, а затем в меньшинстве все-таки не выстоял и пропустил два. Ждем, что будет в серии пенальти.
Все — финальный свисток. Победителя определит серия пенальти.
«Краснодар» мощно давит, очередной удар нанес Буркин, но защитники не пустили мяч к воротам.
Три минуты добавлено ко второму тайму.
Фуртадо принял отскочивший после прострела к линии штрафной мяч и пробил в дальний угол — Тороп потащил в прыжке!
Козлов пытался пробить над стенкой, но выпрыгнувший вверх Мусаев отбил головой.
Козлов продрался к штрафной ЦСКА и был сбит прямо перед ней! Опаснейшая точка для штрафного!
Ефим Буркин сорвал контратаку ЦСКА и получил желтую карточку.
ГОООООООООООООЛ! Эльдар Гусейнов — 2:2! Мозес Кобнан получил мяч в центре штрафной и бил наверняка, но попал в перекладину. Однако мяч отскочил к Гусейнову, который принял на грудь и пробил через защитников ЦСКА в пустой створ!
Густаво Фуртадо сместился перед штрафной справа к центру и пробил в дальний угол — выше и шире ворот.
Не выходит у «Краснодара» пока раскачать компактно и мобильно защищающихся армейцев.
«Краснодар» в позиционных атаках давит, но армейцы в меньшинстве надежно обороняются.
Мозес создал панику во вратарской ЦСКА и смог от лицевой отдать между ног защитнику мимо бросившегося в ноги Торопа назад и в центр. Однако Матеус Алвес перехватил передачу!
Эльдар Гусейнов сбил рвавшегося вперед Энрике Кармо и получил желтую карточку.
Дальний удар Данилы Козлова — неточно.
Энрике Кармо подал в штрафную «Краснодара» с правого фланга, но мяч перелетел через всю штрафную, не встретившись ни с кем из своих.
ЦСКА так и играет в меньшинстве. Удивительный регламент, конечно.
У ЦСКА много замен, всех полевых поменяли. Вышли Джамалутдин Абдулкадыров, Мингиян Бадмаев, Рамиро ди Лусиано, Артем Бандикян, Матеус Алвес, Имран Фиров, Матия Попович, Энрике Кармо, Тамерлан Мусаев.
У «Краснодара» Ефим Буркин вышел вместо удаленного за две желтые карточки Садчикова. Вот так у «Краснодара» два удаления, но он в полном составе, а у ЦСКА одно, но армейцы в меньшинстве.
Степан Садчиков опоздал и срубил убегавшего по флангу с мячом Кругового, высоко подняв ногу — вторая желтая и сразу красная карточка!
У ЦСКА готовятся много замен, но пока армейцы играют вдесятером. Возможно, потому что удаление было за прямую красную?
Угловой ни к чему не привел, а у «Краснодара» вместо Станислава Агкацева в игру вступил голкипер Александр Корякин.
Возобновилась игра, и Мозес Кобнан Дэвид пробил издали — рикошет и угловой.
Стычка возникла за бровкой между скамейками. Долго не мог Инал Танашев вместе со своей бригадой арбитров всех успокоить.
Мойзес грубо сыграл и получил прямую красную карточку!
ГОООООООООООООООООООЛ! Мозес Кобан Дэвид — 2:1! Прострел с правого фланга в позиционной атаке «Краснодара», мяч отскочил к Кривцову, который мгновенно нанес удар. Тороп справился, но на добивании Мозес Кобнан Дэвид «боковыми ножницами» с лета вогнал мяч в сетку!
Степан Садчиков получил желтую карточку за фол в атаке.
«Краснодар» поддавливает с начала второй половины. ЦСКА пока без замен. Вышли Валентин Пальцев, Артем Хмарин, Степан Садчиков, Никита Кривцов, Кевин Ленини, Данила Козлов, Мозес Кобнан Дэвид, Густаво Фуртадо, Эльдар Гусейнов.
Поееееехали! Второй тайм начался.
После перерыва у «Краснодара» заменены все полевые игроки, кроме уже вышедшего ранее по ходу первого тайма Диего Косты.
ЦСКА был ощутимо лучше в первом тайме и закономерно ведет в счете, причем в два мяча. А если бы не регламент, то армейцы играли бы вдобавок в большинстве после своего второго мяча. «Краснодар» чуть пришел в себя и начал что-то создавать лишь в концовке тайма. Но посмотрим, что будет во втором.
Свисток на перерыв.
Минута добавлена к первому тайму.
После подачи с левого фланга в штрафную ЦСКА мяч попал в руку Гонду, чего не заметил арбитр, но с отскока опаснейше в дальний угол пробил Са — Тороп среагировал и потащил!
Опасный дальний удар Кисляка — рядом со штангой!
Диего Коста появился на поле вместо удаленного Жубала. Такой регламент.
Жубал тут же наговорил на вторую желтую карточку и удален с поля!
ГООООООООООООООООЛ! Данил Круговой — 2:0! Гонду перед штрафной сыграл на Глебова, тот в падении отдал вперед на третьего, которым оказался Круговой. Данил опередил двух защитников и в падении пробил мимо Агкацева.
Александр Черников грубовато сбил в подкате уже отдавшего пас Матвея Кисляка и получил желтую карточку.
Очень много фолов в центре поля, что рвет темп игры.
«Краснодар» поддавливает, загрузили мяч в штрафную ЦСКА, и Баринов выбил на угловой.
После подачи в штрафную «Краснодара» с левого фланга защитники недалеко выбили мяч, Баринов в абсолютном одиночестве забрал подбор и пробил с лета вторым касанием под штангу — Агкацев потащил в прыжке!
Жубал сфолил в центре поля на Гонду и получил желтую карточку.
Сперцян подал угловой, мяч перелетел через всю штрафную. Батчи догнал его, подал с разворота, но до удара не дошло.
А вот и «Краснодар» дошел до чужой штрафной и заработал угловой после подачи и рикошета.
ЦСКА не просто давит, но еще и очень высоко прессингует, не давая соперникам поднять голову.
Гонду обокрал защитника «Краснодара» в штрафной, но с фолом. Правда, на повторе кажется, что арбитр перестраховался.
Виктор завалил рукам на газон в центре поля Аугусто и получил устное внушение от арбитра. Но на свою половину поля с мячом армейцы соперникам зайти не дают.
Пока ЦСКА продолжает поддавливать.
Теперь «Краснодар» с мячом и пытается зайти в позиционной атаке на чужую половину поля.
ГООООООООООООООООЛ! Лусиано Гонду — 1:0! После прострела Гонду ЦСКА заработал угловой. Гайич его подал, а Гонду кивнул точно в угол!
Сперцян рвался с мячом на чужую половину поля, но упал и покатился кубарем в центральном круге после подката Баринова сзади. Но полузащитник ЦСКА сыграл в мяч.
ЦСКА выбежал в контратаку, быстро дошел до чужой штрафной, но пас в нее не прошел.
Круговой пытался в прыжке ногой дотянуться до мяча в штрафной «Краснодара», но не смог, и снаряд прискакал в руки Агкацеву.
Пока армейцы владеют мячом и прощупывают «Краснодар» в позиционной атаке.
Поеееехали! Матч начался.
А вот стартовый состав «Краснодара» от Мурада Мусаева:
Агкацев, Жубал, Тормена, Оласа, Гонсалес, Аугусто, Черников, Сперцян, Са, Батчи, Мукаилов.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер ЦСКА Фабио Челестини: Тороп, Виктор, Данилов, Гайич, Мойзес, Баринов, Кисляк, Обляков, Круговой, Глебов, Гонду.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче первого тура Зимнего кубка РПЛ ЦСКА играет с «Краснодаром» в Абу-Даби. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.