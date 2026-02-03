Перерыв

ЦСКА был ощутимо лучше в первом тайме и закономерно ведет в счете, причем в два мяча. А если бы не регламент, то армейцы играли бы вдобавок в большинстве после своего второго мяча. «Краснодар» чуть пришел в себя и начал что-то создавать лишь в концовке тайма. Но посмотрим, что будет во втором.