Без Ямаля: «Барселона» громит «Атлетик» в Суперкубке Испании. LIVE

Футбол. Суперкубок Испании, 1/2 финала. «Барселона» — «Атлетик». ОНЛАЙН

Vincent West/Reuters
«Барселона» играет с «Атлетиком» в матче полуфинала Суперкубка Испании. В стартовый состав «блауграны» не попал Ламин Ямаль, пропустивший вчерашнюю тренировку из-за ушиба. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Суперкубок Испании. 1/2 финала
1-й тайм
07 января 22:00
Барселона
Барселона, Испания
22' Ф. Торрес
30' Лопес Мартин
34' Барджи
39' Рафинья
4 : 0
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Стадион «Кинг Абдулла Спортс Сити», Джидда, Саудовская Аравия
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'42

Мог размочить счет «Атлетик», но Беренгер с близкого расстояния попал в штангу!

'39

Что творит «Барса»! Одна команда сейчас на поле! Рафинья вошёл в штрафную и зарядил под перекладину без шансов для Симона!

'38

ГОЛ!!!

'35

Просто посыпалась команда из Бильбао! Барджи справа ворвался в штрафную, на замахе убрал соперника и пробил низом. Ошибся Симон: мяч пролетел под ним.

'34

ГОЛ!!!

'31

Разошлись каталонцы! Рафинья сделал плотную передачу в штрафную, и Фермин в касание пробил в верхний угол!

'30

ГОЛ!!!

'29

Рафинья от левого края штрафной исполнил что-то среднее между прострелом и ударом, но никого из партнеров там не было, Симон в падении забрал мяч.

'27

После гола немного снизился темп игры, «Барса» контролирует мяч.

'23

Стоило игрокам из Бильбао ослабить давление, и очень быстро сине-гранатовые их за это наказали! Широко они развернули атаку, Кунде сделал передачу в штрафную, Фермин сделал скидку на Феррана, и тот с линии вратарской отправил мяч в сетку мимо Симона!

'22

ГОЛ!!!

'19

Стали чаще подбираться к чужим воротам сине-гранатовые, игроки «Атлетика» отдают инициативу.

'16

А вот и «Барса» огрызнулась. Фермин в касание пробил из-за 11-метровой отметки — точно в руки Симону.

'14

Пока прессингуют игроки «Атлетика», каталонцев на чужой половине поля, за редкими эпизодами, практически не видно.

'11

Рафинье досталось от Беренгера, держится за колено футболист «Барселоны», но продолжает игру.

'9

Сансет несильно пробил от угла штрафной — никаких проблем для Гарсии.

'6

Лишь сейчас «Барса» перешла на чужую половину поля и едва не создала опасный момент. Симон выбежал на край штрафной, пытаясь помешать Рафинье, но тот обошел вратаря и навесил — на счастье «Атлетика», Кунде не дотянулся до мяча.

'3

Еще два угловых подряд исполнили номинальные гости, розыгрыш второго из них завершился прострелом — Жоан Гарсия зафиксировал мяч.

'2

Игроки «Атлетика» уже на старте заработали угловой. После подачи Беренгера Эрик Гарсия вынес мяч за линию ворот.

'1

Поехали! Главный судья — Исидро Диас де Мера Эскудерос.

21:55

«Барселона»: Жоан Гарсия, Кубарси, Эрик Гарсия, Бальде, Кунде, де Йонг, Педри, Фермин, Барджи, Рафинья, Ферран.

«Атлетик»: Симон, Паредес, Вивиан, Аресо, Адама, Хаурехисар, Рего, Беренгер, Сансет, Наварро, Иньяки Уильямс.

21:50

Игра начнется в 22:00 мск.

21:45

Добрый вечер, уважаемые читатели! «Барселона» принимает «Атлетик» в матче полуфинала Суперкубка Испании.

