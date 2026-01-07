'23

Стоило игрокам из Бильбао ослабить давление, и очень быстро сине-гранатовые их за это наказали! Широко они развернули атаку, Кунде сделал передачу в штрафную, Фермин сделал скидку на Феррана, и тот с линии вратарской отправил мяч в сетку мимо Симона!