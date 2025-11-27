Маричаль в подкате сбил с ног Луиса Энрике и получил желтую карточку за срыв быстрой атаки.
Эракович затолкал Бителло и помешал ему развить быструю атаку по левому флангу. Бразильский полузащитник «Динамо» попросил судью дать желтую карточку Эраковичу за срыв атаки, но рефери пока не решился на это.
«Динамо» на данный момент гораздо больше владеет мячом, чем «Зенит», несмотря на все попытки питерцев выйти в агрессивный прессинг и вернуть себе мяч.
Зенитовцы высоко прессингуют хозяев поля и пытаются помешать им выйти в атаку.
Фомин исполнил подачу в штрафную «Зенита» на Тюкавина, но слишком высоко: нападающий не дотянулся до мяча.
Момент! Скопинцев опасно прострелил в штрафную «Зенита», где Тюкавин принял мяч, но не смог пробить: защитник вынес мяч у него из-под носа. Тем не менее Фомин оказался первым на подборе и нанес мощный удар по воротам! Латышонок в падении поймал мяч.
Матч начался!
Стартовый состав «Зенита»: Латышонок, Алип, Нино, Горшков, Мантуан, Барриос, Мостовой, Энрике, Жерсон, Педро, Глушенков.
Стартовый состав «Динамо»: Лунев, Касерес, Маричаль, Осипенко, Фернандес, Скопинцев, Рубенс, Фомин, Бителло, Сергеев, Тюкавин.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня «Динамо» и «Зенит» сыграют во втором матче 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ. В первой встрече «Динамо» одержало победу со счетом 3:1 в благодаря голам Сергеева, Бабаева и Тюкавина.