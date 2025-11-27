27 ноября 2025, 20:30 Обновлено: 27 ноября 2025, 20:42 Спорт Размер текста А А А «Динамо» без Карпина сражается с «Зенитом». LIVE Кубок России. 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч. «Динамо» — «Зенит». ОНЛАЙН Стефан Браун

close Михаил Киреев/РИА Новости

Московское «Динамо» принимает «Зенит» в ответном матче 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ). В первой встрече «Динамо» победило «Зенит» на выезде со счетом 3:1. Тогда командой еще руководил Валерий Карпин, который принял решение уйти из клуба 10 дней назад. Теперь обязанности главного тренера исполняет Ролан Гусев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России. 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч 1-й тайм 27 ноября 20:30 Динамо М Москва, Россия 0 : 0 Зенит Санкт-Петербург, Россия Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва, Россия