«Динамо» без Карпина сражается с «Зенитом». LIVE

Кубок России. 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч. «Динамо» — «Зенит». ОНЛАЙН

close
Михаил Киреев/РИА Новости
Московское «Динамо» принимает «Зенит» в ответном матче 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ). В первой встрече «Динамо» победило «Зенит» на выезде со счетом 3:1. Тогда командой еще руководил Валерий Карпин, который принял решение уйти из клуба 10 дней назад. Теперь обязанности главного тренера исполняет Ролан Гусев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Fonbet Кубок России. 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
1-й тайм
27 ноября 20:30
Динамо М
Москва, Россия
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва, Россия
1-й тайм

12' Маричаль

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'12

Маричаль в подкате сбил с ног Луиса Энрике и получил желтую карточку за срыв быстрой атаки.

'11

Эракович затолкал Бителло и помешал ему развить быструю атаку по левому флангу. Бразильский полузащитник «Динамо» попросил судью дать желтую карточку Эраковичу за срыв атаки, но рефери пока не решился на это.

'9

«Динамо» на данный момент гораздо больше владеет мячом, чем «Зенит», несмотря на все попытки питерцев выйти в агрессивный прессинг и вернуть себе мяч.

'7

Зенитовцы высоко прессингуют хозяев поля и пытаются помешать им выйти в атаку.

'5

Фомин исполнил подачу в штрафную «Зенита» на Тюкавина, но слишком высоко: нападающий не дотянулся до мяча.

'3

Момент! Скопинцев опасно прострелил в штрафную «Зенита», где Тюкавин принял мяч, но не смог пробить: защитник вынес мяч у него из-под носа. Тем не менее Фомин оказался первым на подборе и нанес мощный удар по воротам! Латышонок в падении поймал мяч.

'1

Матч начался!

20:25

Стартовый состав «Зенита»: Латышонок, Алип, Нино, Горшков, Мантуан, Барриос, Мостовой, Энрике, Жерсон, Педро, Глушенков.

20:20

Стартовый состав «Динамо»: Лунев, Касерес, Маричаль, Осипенко, Фернандес, Скопинцев, Рубенс, Фомин, Бителло, Сергеев, Тюкавин.

20:15

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня «Динамо» и «Зенит» сыграют во втором матче 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ. В первой встрече «Динамо» одержало победу со счетом 3:1 в благодаря голам Сергеева, Бабаева и Тюкавина.

