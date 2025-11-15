На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Последний матч в году: Россия против Чили. LIVE

Футбол. Товарищеский матч. Россия — Чили. ОНЛАЙН

Максим Богодвид/РИА Новости
В последнем своем товарищеском матче в году сборная России в Сочи на «Фиште» принимает национальную команду Чили. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025. Товарищеские матчи
Перерыв
15 ноября 18:00
Россия
0 : 1
Чили
37' Тапия
Стадион «Фишт», Сочи, Россия
1-й тайм

7' Тапия

37' Тапия

2-й тайм
45+3'

Свисток на перерыв.

45+2'

Глушенков подал угловой в чужую штрафную. Подача вышла неплохой, но ударить не вышло.

45+1'

Две минуты добавлено к первому тайму.

43'

Головин вошел в штрафную с мячом левым полуфлангом, продвигаясь вперед, пофинтил и пробил в ближний угол — в сетку с внешней стороны.

42'

В последние минуты инициативой владеют чилийцы. Тапия прострелил через штрафную, но партнеры не прочитали.

39'

Тюкавин принимал мяч спиной к воротам у чужой штрафной и пытался развернуться, но защитники не позволили.

37'

ГООООООООООООООООООЛ! Гонсало Тапия — 0:1! Дивеев ошибся в передаче вперед, пошла встречная атака, Писарро отдал на Тапию, который Дивеева же и продавил и прошил Агкацева в упор!

35'

Пока ничего не получается у чилийцев, но и Россия не создает моментов.

32'

Россия уверенно катает мяч позиционно, Чили без контригры вообще. Сейчас чуть не успел к проникающей передаче Батракова Тюкавин.

29'

Головин подал в штрафную слева в быстрой атаке сборной России, но до удара дело довести не удалось.

27'

Тапия забежал с мячом в штрафную, там начал крутиться и в итоге упал, пытаясь заработать пенальти, но арбитр закономерно не поверил.

26'

В итоге Дивеев просто выбил мяч за пределы поля, и Алексей Батраков вышел на поле вместо Ивана Облякова.

25'

Иван Обляков еле ходит, там уже готовится замена, а партнеры не пасуют полузащитнику ЦСКА. А ведь впереди дерби со «Спартаком»!

24'

Обляков упал спиной на газон после верхового единоборства, где под него подсел соперник. Врачи вышли на поле, в итоге Иван поднялся, держась за поясницу, а теперь и вернулся в игру.

23'

Тюкавин выпрыгнул выше всех на ближней штанге, куда пошла подача чилийского корнера.

22'

Контратака Чили после ошибки Облякова в передаче в центре поля чуть не закончилась опасным ударом, но пришла к угловому.

20'

Дальний удар Тюкавина попал в кого-то из защитников Чили уже в штрафной.

19'

Сборная России традиционно высоко и небезуспешно прессингует соперника на его половине поля.

16'

Агкацев поднялся, с ним всё в порядке.

15'

Агкацев выскочил за штрафную на фланг и сыграл головой, но потом врезался в соперника и остался лежать. Игра остановлена. Но очень неудачно ударился лицом о плечо Тапии наш голкипер.

14'

Еще одна опасная подача в чилийскую штрафную от лицевой, но удара не случилось.

13'

Прострел Бевеева привел к моменту в штрафной Чили. В итоге удар Головина с острого угла потащил Вигуру.

11'

Головин пробил в позиционной атаке, и мяч опустился сверху на перекладину!

9'

А вот и сборная Чили заработала свой первый угловой. Осорио выполнил подачу, но мяч в итоге ушел на от ворот.

7'

А вот и первая в матче желтая карточка. Это Гонсало Тапия, пытаясь сыграть в мяч первым, срубил Кисляка.

6'

Головин подал штрафной с левого фланга, закрутив мяч к воротам, а Лукин пробил головой — немного неточно.

4'

Глушенков подал, но снова справились чилийские защитники.

3'

Дивеев красиво издали закинул в штрафную на Глушенкова, но защитник сборной Чили выбил на угловой.

2'

Пока идет что-то навроде разведки. У чилийцев достаточно хорошо держится мяч, но в основном на своей половине и в центре поля.

1'

Поеееехали! Матч начался.

18:00

Встречу обслуживает бригада арбитров из Узбекистана с Фирдавсом Норсафаровым во главе.

17:55

А вот стартовый состав сборной Чили от Николаса Кордовы:

Вигуру — Ормасабаль, Роман, Марипан, Кушчевич, Суасо, Эчеверрия, Писарро, Альтамирано, Осорио, Тапия.

17:50

Вот кого с первых минут выставил главный тренер сборной России Валерий Карпин:

Агкацев, Бевеев, Дивеев, Лукин, Круговой, Обляков, Кисляк, Фомин, Глушенков, Тюкавин, Головин.

17:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В последнем товарищеском матче в году сборная России на своем поле принимает национальную команду Чили. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

