Свисток на перерыв.
Глушенков подал угловой в чужую штрафную. Подача вышла неплохой, но ударить не вышло.
Две минуты добавлено к первому тайму.
Головин вошел в штрафную с мячом левым полуфлангом, продвигаясь вперед, пофинтил и пробил в ближний угол — в сетку с внешней стороны.
В последние минуты инициативой владеют чилийцы. Тапия прострелил через штрафную, но партнеры не прочитали.
Тюкавин принимал мяч спиной к воротам у чужой штрафной и пытался развернуться, но защитники не позволили.
ГООООООООООООООООООЛ! Гонсало Тапия — 0:1! Дивеев ошибся в передаче вперед, пошла встречная атака, Писарро отдал на Тапию, который Дивеева же и продавил и прошил Агкацева в упор!
Пока ничего не получается у чилийцев, но и Россия не создает моментов.
Россия уверенно катает мяч позиционно, Чили без контригры вообще. Сейчас чуть не успел к проникающей передаче Батракова Тюкавин.
Головин подал в штрафную слева в быстрой атаке сборной России, но до удара дело довести не удалось.
Тапия забежал с мячом в штрафную, там начал крутиться и в итоге упал, пытаясь заработать пенальти, но арбитр закономерно не поверил.
В итоге Дивеев просто выбил мяч за пределы поля, и Алексей Батраков вышел на поле вместо Ивана Облякова.
Иван Обляков еле ходит, там уже готовится замена, а партнеры не пасуют полузащитнику ЦСКА. А ведь впереди дерби со «Спартаком»!
Обляков упал спиной на газон после верхового единоборства, где под него подсел соперник. Врачи вышли на поле, в итоге Иван поднялся, держась за поясницу, а теперь и вернулся в игру.
Тюкавин выпрыгнул выше всех на ближней штанге, куда пошла подача чилийского корнера.
Контратака Чили после ошибки Облякова в передаче в центре поля чуть не закончилась опасным ударом, но пришла к угловому.
Дальний удар Тюкавина попал в кого-то из защитников Чили уже в штрафной.
Сборная России традиционно высоко и небезуспешно прессингует соперника на его половине поля.
Агкацев поднялся, с ним всё в порядке.
Агкацев выскочил за штрафную на фланг и сыграл головой, но потом врезался в соперника и остался лежать. Игра остановлена. Но очень неудачно ударился лицом о плечо Тапии наш голкипер.
Еще одна опасная подача в чилийскую штрафную от лицевой, но удара не случилось.
Прострел Бевеева привел к моменту в штрафной Чили. В итоге удар Головина с острого угла потащил Вигуру.
Головин пробил в позиционной атаке, и мяч опустился сверху на перекладину!
А вот и сборная Чили заработала свой первый угловой. Осорио выполнил подачу, но мяч в итоге ушел на от ворот.
А вот и первая в матче желтая карточка. Это Гонсало Тапия, пытаясь сыграть в мяч первым, срубил Кисляка.
Головин подал штрафной с левого фланга, закрутив мяч к воротам, а Лукин пробил головой — немного неточно.
Глушенков подал, но снова справились чилийские защитники.
Дивеев красиво издали закинул в штрафную на Глушенкова, но защитник сборной Чили выбил на угловой.
Пока идет что-то навроде разведки. У чилийцев достаточно хорошо держится мяч, но в основном на своей половине и в центре поля.
Поеееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров из Узбекистана с Фирдавсом Норсафаровым во главе.
А вот стартовый состав сборной Чили от Николаса Кордовы:
Вигуру — Ормасабаль, Роман, Марипан, Кушчевич, Суасо, Эчеверрия, Писарро, Альтамирано, Осорио, Тапия.
Вот кого с первых минут выставил главный тренер сборной России Валерий Карпин:
Агкацев, Бевеев, Дивеев, Лукин, Круговой, Обляков, Кисляк, Фомин, Глушенков, Тюкавин, Головин.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В последнем товарищеском матче в году сборная России на своем поле принимает национальную команду Чили. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.