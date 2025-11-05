На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Будет ли Кубок армейским? ЦСКА против «Динамо». LIVE

Футбол. Кубок России. «Динамо» Махачкала — ЦСКА. ОНЛАЙН

close
Владимир Астапкович/РИА Новости
«Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию первого матча четвертьфинальной стадии Пути РПЛ Кубка России между «Динамо» из Махачкалы и ЦСКА.
Fonbet Кубок России. 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
Матч не начался
05 ноября 18:15
Динамо Мх
Махачкала, Россия
0 : 0
ЦСКА
Москва, Россия
Стадион «Анжи-Арена», Каспийск, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
18:10

ЦСКА: Тороп, Круговой, Жоао Виктор, Абдулкадыров, Бандикян, Вильягра, Руис, Кармо, Кисляк, Мусаев, Шуманский.

18:05

«Динамо» Мх: Волк, Аззи, Мендоза, Кагермазов, Сундуков, Шумахов, Джабраилов, Магомедов, Гаджиев, Глушков, Агаларов.

18:00

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию первого матча четвертьфинальной стадии Пути РПЛ Кубка России между «Динамо» из Махачкалы и ЦСКА.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами