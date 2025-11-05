На видео попал удар трехтонной бомбы по штурмовикам ВСУ в Запорожской... 17:56

В российском ТЦ мужчина ударил ножом в грудь подростка, заступившегося... 17:56

Анджелина Джоли приехала в Херсон 17:55

Мужчину арестовали за публичные приставания к президенту Мексики 17:55

США осуществили пуск ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд 17:54

В России расширили список военных, получающих ежемесячные выплаты контрактников 17:53

Путин оценил заявление Трампа о ядерных испытаниях 17:53

Пассажиры массово отравились во время круиза на московском теплоходе 17:53

Белоусов оценил последствия возможного отказа США от моратория на ядерные испытания 17:52