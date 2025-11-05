Спорт
Будет ли Кубок армейским? ЦСКА против «Динамо». LIVE
Владимир Астапкович/РИА Новости
«Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию первого матча четвертьфинальной стадии Пути РПЛ Кубка России между «Динамо» из Махачкалы и ЦСКА.
Fonbet Кубок России. 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 18:15
Динамо Мх
Махачкала, Россия
Стадион «Анжи-Арена», Каспийск, Россия
18:10
ЦСКА: Тороп, Круговой, Жоао Виктор, Абдулкадыров, Бандикян, Вильягра, Руис, Кармо, Кисляк, Мусаев, Шуманский.
18:05
«Динамо» Мх: Волк, Аззи, Мендоза, Кагермазов, Сундуков, Шумахов, Джабраилов, Магомедов, Гаджиев, Глушков, Агаларов.
18:00
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию первого матча четвертьфинальной стадии Пути РПЛ Кубка России между «Динамо» из Махачкалы и ЦСКА.