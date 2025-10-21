На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Битва за первое место в группе: махачкалинское «Динамо» принимает «Спартак». LIVE

Кубок России. Путь РПЛ. Группа С. 6-й тур. «Динамо» (Махачкала) — «Спартак». ОНЛАЙН

ФК «Динамо» Махачкала
В матче шестого тура группы С Пути РПЛ Кубка России лидирующее в квартете махачкалинское «Динамо» в Каспийске принимает московский «Спартак», которому для того, чтобы обойти динамовцев, необходимо победить в основное время. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
31'

Мартинс пробил из-за штрафной на подборе после прострела Дмитриева — выше.

28'

Массалыга выскочил на ворота Волка, но тот потащил удар на гол!

26'

ГООООООООООООООООООЛ! Хазем Мастури — 1:0! После аута «Спартака» динамовцы поймали соперника на контратаке, разрезали высокую линию обороны, Мастури выскочил один на один с Помазуном и легко его перебросил.

25'

Самошников раз за разом кидает ауты в динамовскую штрафную, но до удара дело никак не доходит.

22'

Мастури попробовал пробить через себя из штрафной после скидки Зиновича — рядом со штангой!

19'

После навеса в штрафную «Спартака» и удара головой Помазун легко поймал мяч.

17'

Антон Заболотный жестко сыграл в центре и сбил соперника — желтая карточка.

15'

Мартинс разогнал спартаковскую атаку, а потом сам пытался завершить прострел — не вышло.

13'

Хазем Мастури аж за голову схватил Джику в чужой штрафной в борьбе за мяч и получил желтую карточку.

11'

Не получился удар у Дмитриева в быстрой атаке «Спартака».

10'

Пока невысок темп игры, но мяч в основном на половине поля «Спартака», пусть и без моментов.

7'

Игра возобновилась, полежавший на газоне Джику после помощи врачей вернулся на поле, хромая.

6'

Очень жестко Зинович врезался у чужой штрафной в Джику. Пытался успеть к мячу, а в итоге чудом избежал желтой карточки.

4'

«Динамо» заработало штрафной на правом фланге, пошла подача в штрафную, но дальше ничего интересного не случилось.

3'

И те, и другие высоко прессингуют на старте матча.

1'

Поееееехали! Матч начался.

18:00

Встречу обслуживает бригада арбитров с Иналом Танашевым из Нальчика во главе.

17:55

А вот стартовый состав московского «Спартака» от Деяна Станковича:

Помазун, Самошников, Джику, Гузиев, Дмитриев, Умяров, Мартинс, Маркиньос, Добродицкий, Массалыга, Заболотный.

17:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев: Волк, М. Аззи, Мендоза, Ахмедов, Кагермазов, И. Аззи, Джабраилов, Зинович, Магомедов, Гаджиев, Мастури.

17:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче шестого тура группы С Кубка России в Пути РПЛ махачкалинское «Динамо» принимает на своем поле московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

