21 октября 2025, 17:37 Спорт Битва за первое место в группе: махачкалинское «Динамо» принимает «Спартак». LIVE Кубок России. Путь РПЛ. Группа С. 6-й тур. «Динамо» (Махачкала) — «Спартак». ОНЛАЙН Александр Седов

В матче шестого тура группы С Пути РПЛ Кубка России лидирующее в квартете махачкалинское «Динамо» в Каспийске принимает московский «Спартак», которому для того, чтобы обойти динамовцев, необходимо победить в основное время. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

