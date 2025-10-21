Мартинс пробил из-за штрафной на подборе после прострела Дмитриева — выше.
Массалыга выскочил на ворота Волка, но тот потащил удар на гол!
ГООООООООООООООООООЛ! Хазем Мастури — 1:0! После аута «Спартака» динамовцы поймали соперника на контратаке, разрезали высокую линию обороны, Мастури выскочил один на один с Помазуном и легко его перебросил.
Самошников раз за разом кидает ауты в динамовскую штрафную, но до удара дело никак не доходит.
Мастури попробовал пробить через себя из штрафной после скидки Зиновича — рядом со штангой!
После навеса в штрафную «Спартака» и удара головой Помазун легко поймал мяч.
Антон Заболотный жестко сыграл в центре и сбил соперника — желтая карточка.
Мартинс разогнал спартаковскую атаку, а потом сам пытался завершить прострел — не вышло.
Хазем Мастури аж за голову схватил Джику в чужой штрафной в борьбе за мяч и получил желтую карточку.
Не получился удар у Дмитриева в быстрой атаке «Спартака».
Пока невысок темп игры, но мяч в основном на половине поля «Спартака», пусть и без моментов.
Игра возобновилась, полежавший на газоне Джику после помощи врачей вернулся на поле, хромая.
Очень жестко Зинович врезался у чужой штрафной в Джику. Пытался успеть к мячу, а в итоге чудом избежал желтой карточки.
«Динамо» заработало штрафной на правом фланге, пошла подача в штрафную, но дальше ничего интересного не случилось.
И те, и другие высоко прессингуют на старте матча.
Поееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Иналом Танашевым из Нальчика во главе.
А вот стартовый состав московского «Спартака» от Деяна Станковича:
Помазун, Самошников, Джику, Гузиев, Дмитриев, Умяров, Мартинс, Маркиньос, Добродицкий, Массалыга, Заболотный.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев: Волк, М. Аззи, Мендоза, Ахмедов, Кагермазов, И. Аззи, Джабраилов, Зинович, Магомедов, Гаджиев, Мастури.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче шестого тура группы С Кубка России в Пути РПЛ махачкалинское «Динамо» принимает на своем поле московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.