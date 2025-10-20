На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Битва за золото: Аргентина и Марокко играют в финале молодежного ЧМ. LIVE

Футбол. Чемпионат мира U-20. Финал. Аргентина — Марокко. ОНЛАЙН

close

Сборная Аргентины празднует победу на чемпионате мира сразу после того как Гонсало Монтиэль забивает решающий пенальти, 18 декабря 2022 года

Molly Darlington/Reuters
В финале молодежного чемпионата мира по футболу встречаются сборные Аргентины и Марокко. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
U20 ЧМ-2025 — финальный раунд. Финал
1-й тайм
20 октября 02:00
Аргентина U20
0 : 1
Марокко U20
12' Забири
Стадион «Насьональ - Хулио Мартинес Праданос», Сантьяго, Чили
1-й тайм

6' Барби

12' Забири

2-й тайм
27'

2(0) — 4(3) по ударам на данный момент. Но сборная Аргентины сейчас прилично давит.

24'

Маэр Каррисо решился на удар, хотя Престианни просил мяч себе. Обвел стенку, но чуточку не попал в ворота!

23'

Престианни на бешеной скорости врывался в штрафную по центру с мячом и был сбит прямо перед линией. Арбитр дождался, чем кончится эпизод, и назначил опаснейший штрафной удар!

22'

В быстрой атаке африканцев Маамар прорвался по правому флангу, но после передачи в штрафную партнеры завозились. Подбор все равно остался за сборной Марокко, но дальний удар низом пришелся точно в руки Барби.

20'

Аргентинцы заработали угловой, но сборная Марокко справилась с подачей.

18'

Опасный прострел сборной Аргентины. Мяч прошел через марокканскую штрафную, но удара не случилось.

15'

Сборная Марокко выглядит быстрее и острее на старте матча.

12'

ГОООООООООООООООООЛ! Яссир Забири — 0:1! Какой голище! Со штрафного ударом с левой ноги в девятку вратарского угла Забири наказал Барби и сборную Аргентины за этот фол!

10'

Уффф! Сантино Барби получил желтую карточку вместо красной, потому что итальянский арбитр посчитал, что у нападающего Марокко не было возможности успеть к мячу. Марокканцы очень недовольны. Но у них опасный штрафной будет.

9'

Очень сложное решение для арбитра, долго смотрел повторы.

7'

Челлендж берет сборная Марокко! На красную карточку аргентинскому вратарю.

6'

Опаснейший заброс к аргентинской штрафной — Барби выскочил за пределы штрафной и снес Забири, который успел пробить, но чуть слабее нужного, и защитник не дал мячу залететь в ворота! Очень спорный эпизод.

5'

Продолжается матч, Солер тоже в деле.

4'

Достаточно продолжительная пауза из-за повреждения Хулио Солера. Разбит нос у капитана аргентинской сборной в игровом моменте.

2'

Аргентинцы разыграли штрафной, затем подали, но точно в руки Гомису.

1'

Сразу же достаточно жесткий фол Бауфа на Престианни, которому больно.

1'

Поееееехали! Матч начался.

02:00

Встречу обслуживает бригада арбитров из Италии с Маурицио Мариани во главе. Матч проходит в столице Чили Сантьяго.

01:55

Марокко: Гомис, Маамар, Баир, Яссин, Маамма, Забири, Бауф, Эссадак, Зуани, Халифи, Бахти.

01:50

Аргентина: Барби, Горосито, Паласио, Солер, Дельгадо, Перес, Акунья, Престианни, Каррицо, Сарко, Вильяльба.

01:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В финале чемпионата мира U-20 встречаются сборные Аргентины и Марокко. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

