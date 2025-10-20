Аргентина U20

2(0) — 4(3) по ударам на данный момент. Но сборная Аргентины сейчас прилично давит.
Маэр Каррисо решился на удар, хотя Престианни просил мяч себе. Обвел стенку, но чуточку не попал в ворота!
Престианни на бешеной скорости врывался в штрафную по центру с мячом и был сбит прямо перед линией. Арбитр дождался, чем кончится эпизод, и назначил опаснейший штрафной удар!
В быстрой атаке африканцев Маамар прорвался по правому флангу, но после передачи в штрафную партнеры завозились. Подбор все равно остался за сборной Марокко, но дальний удар низом пришелся точно в руки Барби.
Аргентинцы заработали угловой, но сборная Марокко справилась с подачей.
Опасный прострел сборной Аргентины. Мяч прошел через марокканскую штрафную, но удара не случилось.
Сборная Марокко выглядит быстрее и острее на старте матча.
ГОООООООООООООООООЛ! Яссир Забири — 0:1! Какой голище! Со штрафного ударом с левой ноги в девятку вратарского угла Забири наказал Барби и сборную Аргентины за этот фол!
Уффф! Сантино Барби получил желтую карточку вместо красной, потому что итальянский арбитр посчитал, что у нападающего Марокко не было возможности успеть к мячу. Марокканцы очень недовольны. Но у них опасный штрафной будет.
Очень сложное решение для арбитра, долго смотрел повторы.
Челлендж берет сборная Марокко! На красную карточку аргентинскому вратарю.
Опаснейший заброс к аргентинской штрафной — Барби выскочил за пределы штрафной и снес Забири, который успел пробить, но чуть слабее нужного, и защитник не дал мячу залететь в ворота! Очень спорный эпизод.
Продолжается матч, Солер тоже в деле.
Достаточно продолжительная пауза из-за повреждения Хулио Солера. Разбит нос у капитана аргентинской сборной в игровом моменте.
Аргентинцы разыграли штрафной, затем подали, но точно в руки Гомису.
Сразу же достаточно жесткий фол Бауфа на Престианни, которому больно.
Поееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров из Италии с Маурицио Мариани во главе. Матч проходит в столице Чили Сантьяго.
Марокко: Гомис, Маамар, Баир, Яссин, Маамма, Забири, Бауф, Эссадак, Зуани, Халифи, Бахти.
Аргентина: Барби, Горосито, Паласио, Солер, Дельгадо, Перес, Акунья, Престианни, Каррицо, Сарко, Вильяльба.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В финале чемпионата мира U-20 встречаются сборные Аргентины и Марокко. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.