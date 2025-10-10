Хорошая подача на ближнюю штангу, но ударить не вышло.
Высокое давление сборной России заставило иранцев в итоге выбить мяч на угловой.
Прессинг сборной России начинает потихоньку работать. Навязали борьбу и заработали аут на чужой половине поля.
Сборная России никак не может толком зацепиться за мяч, перевес у соперника на старте встречи.
Очередной бросок аута в штрафную сборной России после скидки чуть не закончился ударом головой в пустые ворота, но Вахания выбил на корнер.
Серия атак Ирана. Сначала аут бросили в штрафную, потом угловой подали, но до удара дело не довели.
Повторный корнер ни к чему не привел.
Хитро разыграли, Глушенков оказался с мячом в штрафной, но навесил в Тареми, подобрал и еще раз навесил в Тареми.
Активно начала сборная России и первой заработала угловой.
Поеееееехали! Матч начался.
А вот состав сборной Ирана от Амира Галеони:
Беирандванд — Резаян, Немати, Халилзаде, Абаргуэй — Годдос, Эззатоллахи — Нурафкан, Мохеби, Хоссеинзаде — Тареми.
Вот кого с первых минут выставил главный тренер сборной России Валерий Карпин:
Сафонов, Вахания, Мелехин, Осипенко, Сильянов, Батраков, Глебов, Ан. Миранчук, Глушенков, Воробьев, Бакаев.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В товарищеском матче сборная России принимает национальную команду Ирана. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.