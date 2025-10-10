На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Непростой соперник: Россия принимает Иран в товарищеском матче. LIVE

Футбол. Товарищеский матч. Россия — Иран. ОНЛАЙН

Александр Вильф/РИА Новости
В товарищеском матче сборная России по футболу принимает на своем поле национальную команду Ирана. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025. Товарищеские матчи
1-й тайм
10 октября 20:00
Россия
0 : 0
Иран
Стадион «Волгоград Арена», Волгоград, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
15'

Хорошая подача на ближнюю штангу, но ударить не вышло.

1'

Высокое давление сборной России заставило иранцев в итоге выбить мяч на угловой.

12'

Прессинг сборной России начинает потихоньку работать. Навязали борьбу и заработали аут на чужой половине поля.

10'

Сборная России никак не может толком зацепиться за мяч, перевес у соперника на старте встречи.

7'

Очередной бросок аута в штрафную сборной России после скидки чуть не закончился ударом головой в пустые ворота, но Вахания выбил на корнер.

5'

Серия атак Ирана. Сначала аут бросили в штрафную, потом угловой подали, но до удара дело не довели.

4'

Повторный корнер ни к чему не привел.

3'

Хитро разыграли, Глушенков оказался с мячом в штрафной, но навесил в Тареми, подобрал и еще раз навесил в Тареми.

2'

Активно начала сборная России и первой заработала угловой.

1'

Поеееееехали! Матч начался.

19:55

А вот состав сборной Ирана от Амира Галеони:

Беирандванд — Резаян, Немати, Халилзаде, Абаргуэй — Годдос, Эззатоллахи — Нурафкан, Мохеби, Хоссеинзаде — Тареми.

19:50

Вот кого с первых минут выставил главный тренер сборной России Валерий Карпин:

Сафонов, Вахания, Мелехин, Осипенко, Сильянов, Батраков, Глебов, Ан. Миранчук, Глушенков, Воробьев, Бакаев.

19:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В товарищеском матче сборная России принимает национальную команду Ирана. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

