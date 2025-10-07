07 октября 2025, 22:30 Обновлено: 07 октября 2025, 23:33 Спорт Размер текста А А А Сенсационная Украина пропустила от Испании на чемпионате мира. LIVE Футбол. Чемпионат мира U20. 1/8 финала. Украина — Испания. ОНЛАЙН Стефан Браун

Сборная Украины по футболу играет с Испанией в рамках 1/8 финала чемпионата мира среди команд до 20 лет. Желто-синие заняли первое место в группе B и до сих пор не потерпели ни одного поражения. Испанцы финишировали на третьем месте в группе С. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

U20 ЧМ-2025 — финальный раунд. 1/8 финала 2-й тайм 07 октября 22:30 Украина U20 0 : 1 Испания U20 24' Гарсия Стадион «», ,