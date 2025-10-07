На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Сенсационная Украина пропустила от Испании на чемпионате мира. LIVE

Футбол. Чемпионат мира U20. 1/8 финала. Украина — Испания. ОНЛАЙН

close
FIFA
Сборная Украины по футболу играет с Испанией в рамках 1/8 финала чемпионата мира среди команд до 20 лет. Желто-синие заняли первое место в группе B и до сих пор не потерпели ни одного поражения. Испанцы финишировали на третьем месте в группе С. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
U20 ЧМ-2025 — финальный раунд. 1/8 финала
2-й тайм
07 октября 22:30
Украина U20
0 : 1
Испания U20
24' Гарсия
Стадион «», ,
1-й тайм

12' Куэнка

24' Гарсия

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'46

Второй тайм начался!

'45+1

Первый тайм завершен!

Команды порадовали нас хорошими скоростями и множеством интересных моментов.

Испанцы были активнее и заслуженно ведут со счетом 1:0 благодаря голу полузащитника «Бетиса» Пабло Гарсии.

При этом украинцы выбегали в опасные контратаки и один раз имели стопроцентный момент: Мельниченко не смог замкнуть в пустой угол на дальней штанге.

Ждем второго тайма и новых забитых мячей!

'45

Арбитр компенсировал одну минуту.

'44

Вирджили получил мяч на линии вратарской сборной Украины, но Виталий Катрич выбил мяч у него из-под ног и разрядил ситуацию!

'42

Моментище! Пономаренко сделал скидку головой на Мельниченко, который мог замкнуть в пустой угол на дальней штанге (он стоял совершенно один), но чуть-чуть не успел к мячу!

'40

Украина организовала быструю атаку по правому флангу, но ее прервал Хулио Диас, который сбил с ног Алексея Гусева. Желто-синие заработали опасный штрафной.

'38

Украина регулярно пытается ловить соперника на контратаках, но Пономаренко, кажется, уже устал бегать в одиночку за дальними забросами. Его сразу окружают испанские защитники и забирают мяч.

'36

ФИФА показала занимательную статистику: испанцам требуется в среднем 18 секунд, чтобы вернуть себе мяч, а украинцам — 34 (почти в два раза больше).

'35

Исан схватил руками и завалил на газон украинского нападающего Пономаренко, который мог убегать в опасную контратаку. Удивительно, что испанский футболист не получил желтую карточку.

'33

«Красная Фурия» уверенно контролирует мяч на чужой половине поля.

'31

Опасно! Испанцы разыграли мяч с углового, Райан прорвался в штрафную Украины с правого фланга и мягко забросил в центр. Однако никто из партнеров не сумел пробить, а затем судья еще и сигнализировал о том, что Райан на секунду упустил мяч за лицевую, пока пробивался в штрафную.

'29

Украинцы начали очень высоко прессинговать соперников (в том числе в штрафной), но отобрать мяч пока не получается.

'27

Футболист сборной Украины упал в штрафной испанцев, но это случилось после того, как он сам запрыгнул со спины на соперника. Пенальти не будет.

'24

ГООООЛ!!! Испанцы разыграли мяч с углового, а потом организовали блестящий заброс в штрафную, где полузащитник «Бетиса» Пабло Гарсия аккуратно принял мяч и вторым касанием отправил его под перекладину!

'23

Кисиль выбил мяч из-под ног Райана в своей штрафной — будет угловой в исполнении сборной Испании.

'21

Вратарь сборной Испании Фран Гонсалес (из «Реал Мадрид Кастильи») неожиданно ошибся и выбил мяч прямо на украинского футболиста. Однако желто-синие не смогли воспользоваться этой оплошностью и вскоре упустили мяч за боковую.

'19

Момент! Вирджили исполнил подачу на дальнюю штангу, и полузащитник «Бетиса» Пабло Гарсия пробил головой с нескольких метров без какого-либо сопротивления, но просто не попал в створ!

'18

Кревсун жестко въехал шипами в ногу Мендосе. Арбитр свистнул фол, но не стал давать желтую карточку.

'16

Вратарь сборной Украины Крапивцов неудачно исполнил передачу на своего защитника — мяч ушел за боковую.

'14

Испанцы контролируют мяч на своей половине поля. Украинцы не поднимаются так высоко в прессинг и пока дежурят в центре поля.

'12

Защитник «Барселоны» Куэнка сбил с ног украинского нападающего Пономаренко, который имел шанс выйти один на один с вратарем, и получил желтую карточку.

'10

Хесус (признан в РФ иностранным агентом) Фортеа (защитник «Реал Мадрид Кастильи») выбил мяч в подкате из-под ног Максима Деркача и прервал быструю атаку сборной Украины.

'9

Опасно! Полузащитник сборной Испании и «Реал Мадрид Кастильи» Тьяго Питарч прострелил вдоль украинских ворот, но никто из партнеров не подставил ногу!

'8

Испанцы разыграли мяч с углового, но не смогли даже сделать подачу в штрафную: украинцы вытеснили их к центру поля.

'7

Икер Браво получил мяч в чужой штрафной, но защитник Максим Мельниченко успел выбить снаряд у него из-под ног на угловой!

'6

Украинцы перехватили мяч в центре поля и организовали дальний удар по воротам, но Фран Гонсалес уверенно забрал мяч в руки.

'5

Испанский нападающий Ян Вирджили проник в штрафную украинцев с левого фланга и нанес мощный удар по воротам, но попал в соперника.

'3

Полузащитник Даниил Кревсун нанес прямой удар по воротам со штрафного, но получилось сильно выше створа.

'2

Украинский защитник Максим Деркач протащил мяч по левому флангу, обыграл троих соперников и получил по ногам, заработав опаснейший «стандарт» перед чужой штрафной!

'1

Матч начался!

22:25

Стартовый состав сборной Испании: Фран Гонсалес, Фортеа, Исан, Куэнка, Хулио Диас, Мендоса, Тьяго Питарч, Райан, Пабло, Ян Вирджили, Икер Браво.

close
22:20

Стартовый состав сборной Украины: Владислав Крапивцов, Алексей Гусев, Максим Мельниченко, Владислав Кисиль, Виталий Катрич, Артур Шах, Даниил Ващенко, Даниил Кревсун, Максим Деркач, Ярослав Караман, Матвей Пономаренко.

close
22:15

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня Украина сыграет с Испанией на чемпионате мира U20. Начало — в 22.30 мск.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами