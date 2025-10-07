Украина U20

Второй тайм начался!
Первый тайм завершен!
Команды порадовали нас хорошими скоростями и множеством интересных моментов.
Испанцы были активнее и заслуженно ведут со счетом 1:0 благодаря голу полузащитника «Бетиса» Пабло Гарсии.
При этом украинцы выбегали в опасные контратаки и один раз имели стопроцентный момент: Мельниченко не смог замкнуть в пустой угол на дальней штанге.
Ждем второго тайма и новых забитых мячей!
Арбитр компенсировал одну минуту.
Вирджили получил мяч на линии вратарской сборной Украины, но Виталий Катрич выбил мяч у него из-под ног и разрядил ситуацию!
Моментище! Пономаренко сделал скидку головой на Мельниченко, который мог замкнуть в пустой угол на дальней штанге (он стоял совершенно один), но чуть-чуть не успел к мячу!
Украина организовала быструю атаку по правому флангу, но ее прервал Хулио Диас, который сбил с ног Алексея Гусева. Желто-синие заработали опасный штрафной.
Украина регулярно пытается ловить соперника на контратаках, но Пономаренко, кажется, уже устал бегать в одиночку за дальними забросами. Его сразу окружают испанские защитники и забирают мяч.
ФИФА показала занимательную статистику: испанцам требуется в среднем 18 секунд, чтобы вернуть себе мяч, а украинцам — 34 (почти в два раза больше).
Исан схватил руками и завалил на газон украинского нападающего Пономаренко, который мог убегать в опасную контратаку. Удивительно, что испанский футболист не получил желтую карточку.
«Красная Фурия» уверенно контролирует мяч на чужой половине поля.
Опасно! Испанцы разыграли мяч с углового, Райан прорвался в штрафную Украины с правого фланга и мягко забросил в центр. Однако никто из партнеров не сумел пробить, а затем судья еще и сигнализировал о том, что Райан на секунду упустил мяч за лицевую, пока пробивался в штрафную.
Украинцы начали очень высоко прессинговать соперников (в том числе в штрафной), но отобрать мяч пока не получается.
Футболист сборной Украины упал в штрафной испанцев, но это случилось после того, как он сам запрыгнул со спины на соперника. Пенальти не будет.
ГООООЛ!!! Испанцы разыграли мяч с углового, а потом организовали блестящий заброс в штрафную, где полузащитник «Бетиса» Пабло Гарсия аккуратно принял мяч и вторым касанием отправил его под перекладину!
Кисиль выбил мяч из-под ног Райана в своей штрафной — будет угловой в исполнении сборной Испании.
Вратарь сборной Испании Фран Гонсалес (из «Реал Мадрид Кастильи») неожиданно ошибся и выбил мяч прямо на украинского футболиста. Однако желто-синие не смогли воспользоваться этой оплошностью и вскоре упустили мяч за боковую.
Момент! Вирджили исполнил подачу на дальнюю штангу, и полузащитник «Бетиса» Пабло Гарсия пробил головой с нескольких метров без какого-либо сопротивления, но просто не попал в створ!
Кревсун жестко въехал шипами в ногу Мендосе. Арбитр свистнул фол, но не стал давать желтую карточку.
Вратарь сборной Украины Крапивцов неудачно исполнил передачу на своего защитника — мяч ушел за боковую.
Испанцы контролируют мяч на своей половине поля. Украинцы не поднимаются так высоко в прессинг и пока дежурят в центре поля.
Защитник «Барселоны» Куэнка сбил с ног украинского нападающего Пономаренко, который имел шанс выйти один на один с вратарем, и получил желтую карточку.
Хесус (признан в РФ иностранным агентом) Фортеа (защитник «Реал Мадрид Кастильи») выбил мяч в подкате из-под ног Максима Деркача и прервал быструю атаку сборной Украины.
Опасно! Полузащитник сборной Испании и «Реал Мадрид Кастильи» Тьяго Питарч прострелил вдоль украинских ворот, но никто из партнеров не подставил ногу!
Испанцы разыграли мяч с углового, но не смогли даже сделать подачу в штрафную: украинцы вытеснили их к центру поля.
Икер Браво получил мяч в чужой штрафной, но защитник Максим Мельниченко успел выбить снаряд у него из-под ног на угловой!
Украинцы перехватили мяч в центре поля и организовали дальний удар по воротам, но Фран Гонсалес уверенно забрал мяч в руки.
Испанский нападающий Ян Вирджили проник в штрафную украинцев с левого фланга и нанес мощный удар по воротам, но попал в соперника.
Полузащитник Даниил Кревсун нанес прямой удар по воротам со штрафного, но получилось сильно выше створа.
Украинский защитник Максим Деркач протащил мяч по левому флангу, обыграл троих соперников и получил по ногам, заработав опаснейший «стандарт» перед чужой штрафной!
Матч начался!
Стартовый состав сборной Испании: Фран Гонсалес, Фортеа, Исан, Куэнка, Хулио Диас, Мендоса, Тьяго Питарч, Райан, Пабло, Ян Вирджили, Икер Браво.
Стартовый состав сборной Украины: Владислав Крапивцов, Алексей Гусев, Максим Мельниченко, Владислав Кисиль, Виталий Катрич, Артур Шах, Даниил Ващенко, Даниил Кревсун, Максим Деркач, Ярослав Караман, Матвей Пономаренко.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня Украина сыграет с Испанией на чемпионате мира U20. Начало — в 22.30 мск.