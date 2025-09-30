На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Борьба за плей-офф: «Рубин» принимает «Зенит» в Кубке России. LIVE

Кубок России. Путь РПЛ. Группа А. 5-й тур. «Рубин» — «Зенит». ОНЛАЙН

Нафис Сиразетдинов/РИА Новости
В матче пятого тура Кубка России в группе А в Пути РПЛ борющийся за выход в плей-офф «Рубин» принимает на своем поле уже оформивший первое место «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Fonbet Кубок России. Группа A. 5-й тур
Матч не начался
30 сентября 18:00
Рубин
Казань, Россия
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Стадион «Ак Барс Арена», Казань, Россия
1-й тайм
2-й тайм
18:00

Встречу обслуживает бригада арбитров с Владиславом Целовальниковым из Астрахани во главе.

17:55

А вот стартовый состав санкт-петербургского «Зенита» от Сергея Богданова:

Латышонок, Вега, Горшков, Дркушич, Адамов, Эракович, Михайлов, Мостовой, Ерохин, Лусиано, Соболев.

17:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов:

Нигматуллин, Арройо, Вуячич, Нижегородов, Рожков, Йочич, Безруков, Апшацев, Иванов, Шабанхаджай, Даку.

17:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче пятого тура Кубка России в группе А в Пути РПЛ «Рубин» в Казани принимает санкт-петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

