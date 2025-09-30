30 сентября 2025, 18:00 Обновлено: 30 сентября 2025, 17:18 Спорт Размер текста А А А Борьба за плей-офф: «Рубин» принимает «Зенит» в Кубке России. LIVE Кубок России. Путь РПЛ. Группа А. 5-й тур. «Рубин» — «Зенит». ОНЛАЙН Александр Седов

close Нафис Сиразетдинов/РИА Новости

В матче пятого тура Кубка России в группе А в Пути РПЛ борющийся за выход в плей-офф «Рубин» принимает на своем поле уже оформивший первое место «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Fonbet Кубок России. Группа A. 5-й тур Матч не начался 30 сентября 18:00 Рубин Казань, Россия 0 : 0 Зенит Санкт-Петербург, Россия Стадион «Ак Барс Арена», Казань, Россия