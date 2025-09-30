Встречу обслуживает бригада арбитров с Владиславом Целовальниковым из Астрахани во главе.
А вот стартовый состав санкт-петербургского «Зенита» от Сергея Богданова:
Латышонок, Вега, Горшков, Дркушич, Адамов, Эракович, Михайлов, Мостовой, Ерохин, Лусиано, Соболев.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов:
Нигматуллин, Арройо, Вуячич, Нижегородов, Рожков, Йочич, Безруков, Апшацев, Иванов, Шабанхаджай, Даку.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче пятого тура Кубка России в группе А в Пути РПЛ «Рубин» в Казани принимает санкт-петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.