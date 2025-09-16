16 сентября 2025, 16:30 Обновлено: 16 сентября 2025, 16:00 Спорт Размер текста А А А Заруба за плей-офф: «Рубин» на выезде играет с «Оренбургом» в Кубке. LIVE Футбол. Кубок России. Путь РПЛ, группа А. «Оренбург» — «Рубин» (Казань). ОНЛАЙН Данила Жиляев

ФК «Оренбург»

Казанский «Рубин» гостит у «Оренбурга» в кубковом матче. Обе команды, как и «Ахмат», набрали по три очка в группе А, квартет возглавляет «Зенит» с девятью баллами. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России. Группа A. 4-й тур Матч не начался 16 сентября 16:30 Оренбург Оренбург, Россия 0 : 0 Рубин Казань, Россия Стадион «Газовик», Оренбург, Россия