На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Заруба за плей-офф: «Рубин» на выезде играет с «Оренбургом» в Кубке. LIVE

Футбол. Кубок России. Путь РПЛ, группа А. «Оренбург» — «Рубин» (Казань). ОНЛАЙН

close
ФК «Оренбург»
Казанский «Рубин» гостит у «Оренбурга» в кубковом матче. Обе команды, как и «Ахмат», набрали по три очка в группе А, квартет возглавляет «Зенит» с девятью баллами. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Fonbet Кубок России. Группа A. 4-й тур
Матч не начался
16 сентября 16:30
Оренбург
Оренбург, Россия
0 : 0
Рубин
Казань, Россия
Стадион «Газовик», Оренбург, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:25

«Оренбург»: Сысуев, Ведерников, Татаев, Ценов, Зотов, Косерик, Камилов, Рыбчинский, Бубанья, Жезус, Ревазов.

«Рубин»: Нигматуллин, Арройо, Нижегородов, Тесленко, Лобов, Безруков, Иванов, Апшацев, Юкич, Чумич, Сиве.

16:20

Матч начнется в 16:30 мск.

16:15

Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матча группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Оренбургом» и «Рубином».

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами