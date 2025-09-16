16 сентября 2025, 16:30
Обновлено: 16 сентября 2025, 16:00
Заруба за плей-офф: «Рубин» на выезде играет с «Оренбургом» в Кубке. LIVE
Казанский «Рубин» гостит у «Оренбурга» в кубковом матче. Обе команды, как и «Ахмат», набрали по три очка в группе А, квартет возглавляет «Зенит» с девятью баллами. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Fonbet Кубок России. Группа A. 4-й тур
Матч не начался
16 сентября 16:30
Оренбург
Оренбург, Россия
Стадион «Газовик», Оренбург, Россия
16:25
«Оренбург»: Сысуев, Ведерников, Татаев, Ценов, Зотов, Косерик, Камилов, Рыбчинский, Бубанья, Жезус, Ревазов.
«Рубин»: Нигматуллин, Арройо, Нижегородов, Тесленко, Лобов, Безруков, Иванов, Апшацев, Юкич, Чумич, Сиве.
16:20
Матч начнется в 16:30 мск.
16:15
Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матча группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Оренбургом» и «Рубином».