Проверка в гостях: сборная России играет с Катаром. LIVE
Григорий Сысоев/РИА Новости
В товарищеском футбольном матче встречаются сборные Катара и России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025. Товарищеские матчи
Матч не начался
07 сентября 18:15
Стадион «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд», Эр-Райян, Катар
18:00
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В товарищеском матче сборная России на выезде играет с национальной командой Катара. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.