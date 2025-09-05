0-3 по ударам в створ к этой минуте.
Олисе пробил в быстрой атаке Франции вторым темпом с подбора — и тоже удар не получился.
Угловой заработала сборная Украины. Дело дошло до удара с подбора, но он не получился — скакал мяч.
Несколько атак провела сборная Украины, но подачи Конопли и с правой, и с левой, не дошли до своих в чужой штрафной.
Много пауз в игре сейчас.
Сборная Франции снова держит мяч на первых минутах. Позиционная атака привела к проникающему пасу на Мбаппе в штрафную, но Забарный классно поставил корпус и помог Трубину забрать мяч.
Дешам решил бросить в бой Усмана Дембеле, заменив Дезире Дуэ.
Поееехали! Второй тайм стартовал.
Сборная Франции играла получше и поострее и смогла выйти вперед, но Украина временами смотрелась очень неплохо. Еще ничего не ясно. Ждем второй тайм.
Ничего не добавил арбитр — свисток на перерыв.
Ударом Довбика в блок кончилась атака Украины.
Сборная Украины прибавила. В позиционной атаке прошел пас в штрафную на Довбика. Но вроде проигравший позицию Юпамекано все же успел отобрать мяч.
Мбаппе получил мяч в штрафной, прошел вперед на дриблинге, но ударил мячом в ногу Забарному.
Мбаппе в штрафной закинул мяч Дуэ, но чуть сильнее нужного. Владение Франция сохранила, но остроту утратила.
Проникающий пас в штрафную, но удар Баркола был заблокирован.
Красиво разыграли французы, и Тчуамени бил из штрафной низом — мимо.
Дуэ неплохо подавал в штрафную в позиционной атаке, но до Олисе мяч не дошел.
Зинченко сблокировал удар Дуэ, случился угловой, но украинцы выиграли воздух.
Опять потеряли украинцы мяч на своей половине поля, но в итоге не позволили пробить уже из штрафной Баркола.
Франция тоже высоко прессингует и сейчас едва не отобрала мяч прямо перед украинской штрафной.
Атака сборной Франции закончилась оставлением Олисе перед штрафной под удар Мбаппе — выше!
51% владения мячом у Украины уже!
Французы подали угловой, Забарный снял воздух, подбор гости забрали, и Дуэ пробил из-за штрафной с рикошетом — Трубин поймал в падении.
Трубин одной рукой потащил удар Олисе с линии штрафной!
Довольно активно сборная Украины прессингует соперников на чужой половине поля.
Украина заработала первый в матче угловой. Меньян упал при подаче, но там был фол на голкипере.
Мбаппе сделал проникающий пас в штрафную на Баркола, но чуть сильнее нужного.
ГООООООООООООООЛ! Майкл Олисе — 0:1! Французы тривиально дошли до чужой штрафной, отправили пас на край за спину Конопле, ну а Баркола нашел Олисе низом. И Майкл, который сам и начал атаку, не промахнулся.
Попытка удара из-за штрафной от Дуэ — в блок.
Пытались Зубкова бросить в прорыв проникающей передачей украинцы, но Конате прочитал и уверенно поставил корпус.
А вот украинцы перехватили мяч и провели быструю атаку. Зинченко дважды подавал в штрафную с левого фланга, но оба раза воздух снял Юпамекано.
Украина пока совершенно без мяча, но Франция атаковать не спешит.
Сборная Франции держит мяч и достаточно спокойно перепасовывается.
Поееееехали! Матч начался.
Встречу, которая пройдет в польском Вроцлаве, обслужит бригада арбитров из Нидерландов с Данни Маккели во главе.
А вот стартовый состав сборной Франции от Дидье Дешама:
Меньян — Кунде, Конате, Юпамекано, Динь — Ману Коне, Тчуамени — Дуэ, Олисе, Баркола — Мбаппе.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер сборной Украины Сергей Ребров: Трубин — Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко — Калюжный — Зубков, Ярмолюк, Судаков, Гуцуляк — Довбик.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом туре отборочного турнира к чемпионату мира по футболу — 2026 в группе В сборная Украины принимает команду Франции. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.