Старт отбора на мундиаль: Украина принимает Францию. LIVE

ЧМ-2026. Квалификация. Европа. Группа В. 1-й тур. Украина — Франция. ОНЛАЙН

Johanna Geron/Reuters
В матче первого тура отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 в европейской группе В Украина принимает национальную команду Франции. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
ЧМ-2026 — Европа. Группа D. 1-й тур
2-й тайм
05 сентября 21:45
Украина
0 : 1
Франция
10' Олисе
Стадион «Тарчиньски Арена», Вроцлав, Польша
1-й тайм

10' Олисе

2-й тайм
Трансляция
58'

0-3 по ударам в створ к этой минуте.

57'

Олисе пробил в быстрой атаке Франции вторым темпом с подбора — и тоже удар не получился.

55'

Угловой заработала сборная Украины. Дело дошло до удара с подбора, но он не получился — скакал мяч.

53'

Несколько атак провела сборная Украины, но подачи Конопли и с правой, и с левой, не дошли до своих в чужой штрафной.

51'

Много пауз в игре сейчас.

48'

Сборная Франции снова держит мяч на первых минутах. Позиционная атака привела к проникающему пасу на Мбаппе в штрафную, но Забарный классно поставил корпус и помог Трубину забрать мяч.

46'

Дешам решил бросить в бой Усмана Дембеле, заменив Дезире Дуэ.

46'

Поееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

Сборная Франции играла получше и поострее и смогла выйти вперед, но Украина временами смотрелась очень неплохо. Еще ничего не ясно. Ждем второй тайм.

45+1'

Ничего не добавил арбитр — свисток на перерыв.

45'

Ударом Довбика в блок кончилась атака Украины.

43'

Сборная Украины прибавила. В позиционной атаке прошел пас в штрафную на Довбика. Но вроде проигравший позицию Юпамекано все же успел отобрать мяч.

41'

Мбаппе получил мяч в штрафной, прошел вперед на дриблинге, но ударил мячом в ногу Забарному.

40'

Мбаппе в штрафной закинул мяч Дуэ, но чуть сильнее нужного. Владение Франция сохранила, но остроту утратила.

37'

Проникающий пас в штрафную, но удар Баркола был заблокирован.

36'

Красиво разыграли французы, и Тчуамени бил из штрафной низом — мимо.

34'

Дуэ неплохо подавал в штрафную в позиционной атаке, но до Олисе мяч не дошел.

31'

Зинченко сблокировал удар Дуэ, случился угловой, но украинцы выиграли воздух.

29'

Опять потеряли украинцы мяч на своей половине поля, но в итоге не позволили пробить уже из штрафной Баркола.

26'

Франция тоже высоко прессингует и сейчас едва не отобрала мяч прямо перед украинской штрафной.

24'

Атака сборной Франции закончилась оставлением Олисе перед штрафной под удар Мбаппе — выше!

23'

51% владения мячом у Украины уже!

20'

Французы подали угловой, Забарный снял воздух, подбор гости забрали, и Дуэ пробил из-за штрафной с рикошетом — Трубин поймал в падении.

19'

Трубин одной рукой потащил удар Олисе с линии штрафной!

18'

Довольно активно сборная Украины прессингует соперников на чужой половине поля.

15'

Украина заработала первый в матче угловой. Меньян упал при подаче, но там был фол на голкипере.

13'

Мбаппе сделал проникающий пас в штрафную на Баркола, но чуть сильнее нужного.

11'

ГООООООООООООООЛ! Майкл Олисе — 0:1! Французы тривиально дошли до чужой штрафной, отправили пас на край за спину Конопле, ну а Баркола нашел Олисе низом. И Майкл, который сам и начал атаку, не промахнулся.

10'

Попытка удара из-за штрафной от Дуэ — в блок.

9'

Пытались Зубкова бросить в прорыв проникающей передачей украинцы, но Конате прочитал и уверенно поставил корпус.

7'

А вот украинцы перехватили мяч и провели быструю атаку. Зинченко дважды подавал в штрафную с левого фланга, но оба раза воздух снял Юпамекано.

5'

Украина пока совершенно без мяча, но Франция атаковать не спешит.

3'

Сборная Франции держит мяч и достаточно спокойно перепасовывается.

1'

Поееееехали! Матч начался.

21:45

Встречу, которая пройдет в польском Вроцлаве, обслужит бригада арбитров из Нидерландов с Данни Маккели во главе.

21:40

А вот стартовый состав сборной Франции от Дидье Дешама:

Меньян — Кунде, Конате, Юпамекано, Динь — Ману Коне, Тчуамени — Дуэ, Олисе, Баркола — Мбаппе.

21:35

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер сборной Украины Сергей Ребров: Трубин — Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко — Калюжный — Зубков, Ярмолюк, Судаков, Гуцуляк — Довбик.

21:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом туре отборочного турнира к чемпионату мира по футболу — 2026 в группе В сборная Украины принимает команду Франции. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

