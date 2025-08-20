'29

2DROTS забили гол, но судья отменил взятие ворот! Голкипер «Космоса» Ребров отбил удар Черномырдина перед собой, а затем накрыл мяч рукой, но нападающий «самураев» Максим Фролов выбил снаряд у него прямо из перчаток.

Это нарушение правил: нельзя отбирать снаряд у вратаря, если он накрыл мяч рукой. Поэтому последовавший гол не был засчитан.