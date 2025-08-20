Второй тайм начался!
Первый тайм завершен!
Команды пока не открыли счет, но показали очень жесткую борьбу со множеством стыков.
По созданным моментам впереди 2DROTS, однако команду подвел Борис Фартуна, который неосторожно наступил на ногу сопернику и нанес ему травму (была видна кровь), за что получил прямую красную карточку.
Теперь «самураи» играют вдесятером.
Черномырдин нанес удар из-за пределов штрафной, но мяч пролетел мимо створа!
Черномырдин подал на дальнюю штангу, и Панченко пробил головой, но мяч попал в соперника и ушел на второй подряд угловой.
Васильев исполнил подачу во вратарскую «Космоса», и мяч чуть не скользнул под перекладину! Вратарь перевел на угловой.
Логачев попал в офсайд и испортил розыгрыш углового для «Космоса».
Момент! Долгопрудненцы разыграли мяч с углового, а затем Логинов нанес удар в ближний угол из пределов штрафной, но вратарь 2DROTS отбил ногой на еще один угловой!
Опасно! Полузащитник «Космоса» Матвевнин нанес мощный удар из-за пределов штрафной, но вратарь 2DROTS отбил мяч на угловой!
Замена в составе «Космоса»: нападающий Виталий Логачев вышел вместо травмированного Ершова.
ПРЯМАЯ КРАСНАЯ КАРТОЧКА!
Полузащитник 2DROTS Борис Фартуна удален за то, что наступил на берцовую кость нападающему «Космоса» Никите Ершову. Из ноги пострадавшего сочится кровь. Его уносят на носилках. Зрители продолжают Ершова аплодисментами.
Момент! Камиль Муллин исполнил мягкую подачу во вратарскую «Космоса», и Фрол нанес удар головой, но чуть-чуть не попал в створ!
Нападающий «Космоса» Халилов влетел головой в голову защитнику 2DROTS Александру Панченко. Врачи оказывают помощь игроку «самураев».
Защитник 2DROTS Никита Васильев ворвался в штрафную «Космоса» и сильно прострелил во вратарскую, но голкипер Ребров успел припасть к газону и зафиксировал мяч.
Манаков в подкате выбил мяч из-под ног хавбека «Космоса» Ярослава Волкова и прервал атаку.
Президенты 2DROTS Жека и Некит пришли к боковому арбитру и высказали свое возмущение отмененным голом, но пока довольно спокойно.
2DROTS забили гол, но судья отменил взятие ворот! Голкипер «Космоса» Ребров отбил удар Черномырдина перед собой, а затем накрыл мяч рукой, но нападающий «самураев» Максим Фролов выбил снаряд у него прямо из перчаток.
Это нарушение правил: нельзя отбирать снаряд у вратаря, если он накрыл мяч рукой. Поэтому последовавший гол не был засчитан.
Момент! Капитан 2DROTS Манаков нанес мощный дальний удар в створ, но голкипер «Космоса» Ребров поймал мяч в руки.
Подача Манакова со «стандарта» ни к чему не привела. Игроки «Космоса» перехватили мяч, и Халилов убежал в контратаку, но Фартуна схватил его руками и завалил на газон. Судья пожалел — не стал давать желтую карточку.
Защитник 2DROTS Щербаков набрал скорость по правому флангу и вынудил сфолить на себе. Будет опасный «стандарт» возле штрафной «Космоса».
Нападающий «Космоса» Максим Халилов ворвался во вратарскую 2DROTS, но голкипер «самураев» Дмитрий Ландаков вовремя выбежал и забрал мяч в руки.
Матвевнин исполнил ужасную подачу с углового: мяч пролетел через всю штрафную и покинул пределы поля.
Манаев в подкате заблокировал опасный прострел в штрафную 2DROTS! Мяч ушел на угловой.
Полузащитник «Космоса» Радостев подал в центр штрафной 2DROTS, но «самураи» вынесли мяч в поле.
Черномырдин случайно влетел в хавбека «Космоса» Матвевнина и упал на газон, схватившись за колено. Врачи оказывают ему помощь.
Нападающий 2DROTS Камиль Муллин ворвался в штрафную «Космоса», но чуть-чуть не добрался до мяча после подачи с фланга!
2DROTS долго владеют мячом, но приблизиться к штрафной «Космоса» пока не получается.
Мяч летает над полем, длинные передачи в исполнении игроков обеих команд получаются неточными.
Нападающий «Космоса» Халилов получил желтую карточку за фол на Федоре Кудряшове.
Нападающий 2DROTS Черномырдин нанес прямой удар по воротам, но мяч пролетел в метре от левой штанги!
Полузащитник «Космоса» Матвевнин сбил с ног Фартуну, и 2DROTS заработали опасный «стандарт» возле чужой штрафной.
«Космос» заработал угловой. Высокая подача в центр штрафной ни к чему не привела, «самураи» (прозвище 2DROTS) перехватили мяч и вынесли его на чужую половину поля.
Защитник 2DROTS Федор Кудряшов (бывший защитник сборной России) получил желтую карточку за удар в ногу сопернику сзади.
2DROTS заработали угловой. Последовала подача на дальнюю штангу, но защитник «Космоса» уверенно вынес мяч в поле.
Хавбек «Космоса» Матвевнин пытался агрессивно пробиться в штрафную 2DROTS, но нарушил правила на защитнике.
Матч начался!
Стартовый состав 2DROTS: Ландаков, Васильев, Щербаков, Кудряшов, Панченко, Манаев, Черномырдин, Фартуна, Левин, Флоров, Муллин.
Стартовый состав «Космоса»: Ребров, Наумов, Япрынцев, Валеев, Гордеев, Ершов, Халилов, Матвевнин, Волков, Гаврилов, Радостев.
Добрый вечер, дорогие любители футбола! Блогерская команда 2DROTS играет с профессиональным клубом «Космос» на стадии 1/128 финала Кубка России.