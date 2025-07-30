Угловой «Ахмата» ни к чему не привел.
Момент! Гаджиев нанес мощный удар с линии вратарской «Зенита», но Алип заблокировал этот выстрел. Мяч ушел на угловой — первый для «Ахмата».
Сине-бело-голубые разыграли мяч с углового, и защитник Роман Вега нанес дальний удар по воротам, но мяч прошел очень далеко от створа.
«Зенит» заработал угловой. Горшков исполнил подачу в центр штрафной, но защитник выбил мяч в поле. Однако на подборе оказался Вендел, который нанес дальний удар. Мяч рикошетом от игрока «Ахмата» ушел на еще один угловой.
Опасно! Талал нанес мощный удар с правого края штрафной «Зенита», но мяч пролетел мимо дальней «девятки»!
Грозненцы отобрали мяч возле чужой штрафной, но полузащитник Гаджиев завозился и не успел нанести удар до того, как его накроют защитники. Пришлось пасовать назад.
Защитник «Зенита» очень агрессивно пошел в отбор против Касинтуры и несколько раз схватил его руками. Наконец арбитр свистнул фол.
Шелия вынес мяч на чужую половину поля, но 20-летний защитник «Зенита» Лобов выбил снаряд за боковую.
Игра возобновилась!
В матче наступила пауза на водопой.
Защитники «Зенита» Адамов и Горшков красиво обыгрались друг с другом и проникли в штрафную «Ахмата», где Арсен нанес удар по воротам, но попал в соперника!
Сине-бело-голубые спокойно катают мяч на своей половине поля. Грозненцы вяло прессингуют.
Лусиано очень технично сохранил мяч под жестким прессингом троих футболистов «Ахмата» и вынудил их сфолить на себе.
Полузащитник «Ахмата» Талал ворвался в штрафную «Зенита», но не смог обыграть защитника упустил мяч за лицевую.
Грозненцы организовали навес в штрафную «Зенита», но вратарь Денис Адамов в прыжке выбил мяч кулаком в поле.
Арсен Адамов упал после жесткой борьбы за мяч с Самородовым: нападающий «Ахмата» попал ему коленом в колено. Арбитр свистнул фол.
Защитник «Ахмата» Сидоров исполнил заброс на Мелкадзе, но тот забрался в офсайд.
Грозненцы владеют мячом в районе центрального круга.
ГООООЛ!!! «Зенит» удвоил преимущество!
Алип исполнил классный заброс на чужую половину поля, Соболев мастерски скинул мяч головой на Лусиано, а тот вышел один на один с вратарем и «парашютиком» перекинул Шелию — 2:0!
Самородов прорвался по левому флангу и отдал красивую передачу в штрафную «Зенита» внешней стороной стопы! Однако никто из партнеров не поверил в эту атаку и не пошел в штрафную.
Сидоров исполнил классный прострел с левого фланга в штрафную «Зенита», но Мелкадзе немного не успел к этой передаче!
ГООООЛ!!! «Зенит» очень быстро открыл счет.
Лусиано исполнил подачу в центр штрафной, куда вбежал Арсен Адамов и головой вколотил мяч в створ — 1:0!
Адамов является воспитанником «Ахмата», поэтому не праздновал взятие ворот.
Мелкадзе влетел в штрафную «Зенита» с мячом, но упал после борьбы корпус в корпус с Венделом и Алипом. Нарушения правил там не было.
Матч начался!
Стартовый состав «Зенита»: Денис Адамов, Лобов, Вега, Алип, Эракович, Арсен Адамов, Горшков, Михайлов, Вендел, Соболев, Лусиано.
Стартовый состав «Ахмата»: Шелия, Заре, Тодорович, Ибишев, Талал, Келиано, Гаджиев, Сидоров, Мелкадзе, Самородов, Касинтура.
Добрый вечер, уважаемые читатели! «Зенит» начинает свой путь в Кубке России матчем против «Ахмата».