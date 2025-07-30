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Соболев и Лусиано зажигают в Кубке России: «Зенит» уничтожает «Ахмат». LIVE

Футбол. Кубок России, Путь РПЛ. «Ахмат» — «Зенит». ОНЛАЙН

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Алексей Даничев/РИА Новости
Петербургский «Зенит» во главе с нападающим Александром Соболевым играет на выезде с грозненским «Ахматом» в матче Кубка России по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Fonbet Кубок России. Группа A. 1-й тур
1-й тайм
30 июля 20:45
Ахмат
Грозный, Россия
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
3' Адамов
8' Гонду
Стадион «Ахмат Арена», Грозный, Россия
1-й тайм

3' Адамов 8' Гонду

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'38

Угловой «Ахмата» ни к чему не привел.

'39

Момент! Гаджиев нанес мощный удар с линии вратарской «Зенита», но Алип заблокировал этот выстрел. Мяч ушел на угловой — первый для «Ахмата».

'37

Сине-бело-голубые разыграли мяч с углового, и защитник Роман Вега нанес дальний удар по воротам, но мяч прошел очень далеко от створа.

'36

«Зенит» заработал угловой. Горшков исполнил подачу в центр штрафной, но защитник выбил мяч в поле. Однако на подборе оказался Вендел, который нанес дальний удар. Мяч рикошетом от игрока «Ахмата» ушел на еще один угловой.

'35

Опасно! Талал нанес мощный удар с правого края штрафной «Зенита», но мяч пролетел мимо дальней «девятки»!

'33

Грозненцы отобрали мяч возле чужой штрафной, но полузащитник Гаджиев завозился и не успел нанести удар до того, как его накроют защитники. Пришлось пасовать назад.

'31

Защитник «Зенита» очень агрессивно пошел в отбор против Касинтуры и несколько раз схватил его руками. Наконец арбитр свистнул фол.

'29

Шелия вынес мяч на чужую половину поля, но 20-летний защитник «Зенита» Лобов выбил снаряд за боковую.

'27

Игра возобновилась!

'25

В матче наступила пауза на водопой.

'24

Защитники «Зенита» Адамов и Горшков красиво обыгрались друг с другом и проникли в штрафную «Ахмата», где Арсен нанес удар по воротам, но попал в соперника!

'22

Сине-бело-голубые спокойно катают мяч на своей половине поля. Грозненцы вяло прессингуют.

'20

Лусиано очень технично сохранил мяч под жестким прессингом троих футболистов «Ахмата» и вынудил их сфолить на себе.

'18

Полузащитник «Ахмата» Талал ворвался в штрафную «Зенита», но не смог обыграть защитника упустил мяч за лицевую.

'16

Грозненцы организовали навес в штрафную «Зенита», но вратарь Денис Адамов в прыжке выбил мяч кулаком в поле.

'14

Арсен Адамов упал после жесткой борьбы за мяч с Самородовым: нападающий «Ахмата» попал ему коленом в колено. Арбитр свистнул фол.

'12

Защитник «Ахмата» Сидоров исполнил заброс на Мелкадзе, но тот забрался в офсайд.

'10

Грозненцы владеют мячом в районе центрального круга.

'8

ГООООЛ!!! «Зенит» удвоил преимущество!

Алип исполнил классный заброс на чужую половину поля, Соболев мастерски скинул мяч головой на Лусиано, а тот вышел один на один с вратарем и «парашютиком» перекинул Шелию — 2:0!

'7

Самородов прорвался по левому флангу и отдал красивую передачу в штрафную «Зенита» внешней стороной стопы! Однако никто из партнеров не поверил в эту атаку и не пошел в штрафную.

'5

Сидоров исполнил классный прострел с левого фланга в штрафную «Зенита», но Мелкадзе немного не успел к этой передаче!

'3

ГООООЛ!!! «Зенит» очень быстро открыл счет.

Лусиано исполнил подачу в центр штрафной, куда вбежал Арсен Адамов и головой вколотил мяч в створ — 1:0!

Адамов является воспитанником «Ахмата», поэтому не праздновал взятие ворот.

'2

Мелкадзе влетел в штрафную «Зенита» с мячом, но упал после борьбы корпус в корпус с Венделом и Алипом. Нарушения правил там не было.

'1

Матч начался!

20:40

Стартовый состав «Зенита»: Денис Адамов, Лобов, Вега, Алип, Эракович, Арсен Адамов, Горшков, Михайлов, Вендел, Соболев, Лусиано.

20:35

Стартовый состав «Ахмата»: Шелия, Заре, Тодорович, Ибишев, Талал, Келиано, Гаджиев, Сидоров, Мелкадзе, Самородов, Касинтура.

20:30

Добрый вечер, уважаемые читатели! «Зенит» начинает свой путь в Кубке России матчем против «Ахмата».

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