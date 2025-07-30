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«Зенит» заработал угловой. Горшков исполнил подачу в центр штрафной, но защитник выбил мяч в поле. Однако на подборе оказался Вендел, который нанес дальний удар. Мяч рикошетом от игрока «Ахмата» ушел на еще один угловой.