По итогам первого тайма фиксируем явное преимущество «Арсенала», которое, впрочем, до сих пор не привело к голу.
Добавлено две минуты.
Мартинелли ворвался во вратарскую слева и прострелил вдоль линии ворот, но на мяче оказался первым игрок «Милана».
Редкая атака «Милана» привела к угловому, но он закончился ничем.
Все труднее миланцам отбиваться, «Арсенал» усилил прессинг.
Сака поборолся на фланге, но прострелить не смог — заблокировал передачу игрок «Милана».
Хаверц замыкал прострел, и этот удар мог бы стать очень опасным, если бы мяч не попал в защитника!
Без особых проблем Терраччано забирает мяч после удара Сака. Но отмечаем, что все чаще лондонцы стали бить. Впрочем, одни поднялись высоко, и за счет этого «россонери» получают простор для контратак. Воспользуются ли — это уже другой вопрос.
Леау совершил впечатляющий забег от центральной линии к чужим воротам, но не отпустивший его защитник помешал форварду «Милана» нанести удар.
А теперь Терраччано по-настоящему вступил в игру! Нванери пробил от линии штрафной, и в эффектном прыжке голкипер миланской команды сумел отразить мяч.
Нагнетает «Арсенал», но уверенно обороняются «россонери». При этом миланцы редко переходят на чужую половину поля и, видимо, играют вторым номером в соответствии с указаниями тренера.
Теперь Сака прострелил в штрафную — защитник Милана вынес мяч на ногу Мартинелли, который в касание пробил очень неточно.
Сака в борьбе на линии штрафной ударил по ноге Павловича. Карточки нет, игрок «Арсенала» извинился перед оппонентом.
Терраччано размялся после удара Мартинелли — в падении зафиксировал мяч, хотя тот летел мимо ворот.
Угловой заработали миланцы, но Пулишич подал на голову Хаверцу.
Пока лондонцы контролируют мяч.
Никогда прежде «Арсенал» и «Милан» не играли между собой товарищеские матчи. История их противостояния насчитывает восемь встреч, четыре из которых выиграла английская команда, а две — итальянская. Еще две игры завершились вничью.
Райс сделал попытку пробить из-за пределов штрафной — значительно выше ворот.
На трибунах Национального стадиона собралась внушительная аудитория — около 25 тысяч человек. Для них возможность посмотреть вживую такие команды поистине уникальная. Возможно, кого-то разочаровало, что в состав «Милана» не попал звездный новичок команды Лука Модрич. Но и без него на поле много классных футболистов, чья игра доставит болельщикам удовольствие.
Матч начался! Главный судья — сингапурец Янсен Фу.
«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Калафьори, Зинченко, Нёргор, Райс, Нванери, Мартинелли, Сака, Хаверц;
«Милан»: Терраччано, Томори, Тшау, Павлович, Бартезаги, Риччи, Лофтус-Чик, Муса, Салемакерс, Леау, Пулишич.
Матч начнется в 14:30 мск.
Добрый день, уважаемые любители футбола! «Арсенал» и «Милан» играют товарищеский матч в «Сингапуре», «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.