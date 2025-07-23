'30

Без особых проблем Терраччано забирает мяч после удара Сака. Но отмечаем, что все чаще лондонцы стали бить. Впрочем, одни поднялись высоко, и за счет этого «россонери» получают простор для контратак. Воспользуются ли — это уже другой вопрос.