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Битва титанов в Сингапуре: «Милан» без Модрича против «Арсенала». LIVE

Футбол. Товарищеский матч. «Арсенал» (Англия) — «Милан» (Италия). ОНЛАЙН

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Лондонский «Арсенал» в Сингапуре играет товарищеский матч с «Миланом». В состав итальянской команды не попал легендарный Лука Модрич, недавно подписавший контракт с «россонери». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025.
Перерыв
23 июля 14:30
Арсенал
Лондон, Англия
0 : 0
Милан
Милан, Италия
Стадион «Национальный», Сингапур, Сингапур
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Перерыв

По итогам первого тайма фиксируем явное преимущество «Арсенала», которое, впрочем, до сих пор не привело к голу.

'45

Добавлено две минуты.

'42

Мартинелли ворвался во вратарскую слева и прострелил вдоль линии ворот, но на мяче оказался первым игрок «Милана».

'40

Редкая атака «Милана» привела к угловому, но он закончился ничем.

'38

Все труднее миланцам отбиваться, «Арсенал» усилил прессинг.

'35

Сака поборолся на фланге, но прострелить не смог — заблокировал передачу игрок «Милана».

'32

Хаверц замыкал прострел, и этот удар мог бы стать очень опасным, если бы мяч не попал в защитника!

'30

Без особых проблем Терраччано забирает мяч после удара Сака. Но отмечаем, что все чаще лондонцы стали бить. Впрочем, одни поднялись высоко, и за счет этого «россонери» получают простор для контратак. Воспользуются ли — это уже другой вопрос.

'27

Леау совершил впечатляющий забег от центральной линии к чужим воротам, но не отпустивший его защитник помешал форварду «Милана» нанести удар.

'23

А теперь Терраччано по-настоящему вступил в игру! Нванери пробил от линии штрафной, и в эффектном прыжке голкипер миланской команды сумел отразить мяч.

'21

Нагнетает «Арсенал», но уверенно обороняются «россонери». При этом миланцы редко переходят на чужую половину поля и, видимо, играют вторым номером в соответствии с указаниями тренера.

'18

Теперь Сака прострелил в штрафную — защитник Милана вынес мяч на ногу Мартинелли, который в касание пробил очень неточно.

'17

Сака в борьбе на линии штрафной ударил по ноге Павловича. Карточки нет, игрок «Арсенала» извинился перед оппонентом.

'15

Терраччано размялся после удара Мартинелли — в падении зафиксировал мяч, хотя тот летел мимо ворот.

'14

Угловой заработали миланцы, но Пулишич подал на голову Хаверцу.

'10

Пока лондонцы контролируют мяч.

'7

Никогда прежде «Арсенал» и «Милан» не играли между собой товарищеские матчи. История их противостояния насчитывает восемь встреч, четыре из которых выиграла английская команда, а две — итальянская. Еще две игры завершились вничью.

'5

Райс сделал попытку пробить из-за пределов штрафной — значительно выше ворот.

'3

На трибунах Национального стадиона собралась внушительная аудитория — около 25 тысяч человек. Для них возможность посмотреть вживую такие команды поистине уникальная. Возможно, кого-то разочаровало, что в состав «Милана» не попал звездный новичок команды Лука Модрич. Но и без него на поле много классных футболистов, чья игра доставит болельщикам удовольствие.

'1

Матч начался! Главный судья — сингапурец Янсен Фу.

14:25

«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Калафьори, Зинченко, Нёргор, Райс, Нванери, Мартинелли, Сака, Хаверц;

«Милан»: Терраччано, Томори, Тшау, Павлович, Бартезаги, Риччи, Лофтус-Чик, Муса, Салемакерс, Леау, Пулишич.

14:20

Матч начнется в 14:30 мск.

14:15

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Арсенал» и «Милан» играют товарищеский матч в «Сингапуре», «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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