18 октября 2022, 22:00
Спорт
Миранчук стартует в Кубке: «Торино» против «Читтаделлы». LIVE
Алексей Миранчук в составе «Торино»
Global Look Press
«Торино» Алексея Миранчука принимает старт со второго раунда Кубка Италии против скромной «Читтаделлы». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Кубок Италии. 2-й раунд
1-й тайм
18 октября 22:00
Стадион «Олимпико ди Торино», Турин
Главный судья: Ивано Пеццуто (Италия)
'45
Перерыв. Отдохнем 15 минут.
Ждем выхода Миранчука.
'44
Маграсси пробил выше ворот метров с 22.
'42
Милинкович-Савич легко справился с ударом Маграсси из-за штрафной.
'39
Данзи получил желтую карточку.
'36
Вместо Феличоли вышел Доннарумма. Это вынужденная замена в составе «Читтаделлы».
'35
Эмболо практически с угла вратарской зарядил по воротам «Торино», но мяч выше ворот полетел. Как защитники «Торино» оставили его одного?!
'34
До Пеллегри не дошел мяч после навеса в штрафную «Читтаделлы».
'31
Влашич на скорости прорывался к штрафной «Читтаделлы», но его остановили защитники.
'28
Синго пробил головой, но мяч слишком слабо полетел. Маньеро легко забрал снаряд в руки.
'25
Бранка со штрафного пробил мимо ворот.
'23
Радоньич ворвался в штрафную, но заработал лишь угловой.
'21
ГООООЛЛЛЛЛ!!!!!! Радоньич выстрелил точно в угол метров с 27. Маньеро даже не стал прыгать за мячом. «Торино» повел со счетом 1:0.
'20
Тункара пробил головой из убойной позиции, но Милинкович-Савич спас «Торино».
'18
Угловой у ворот «Торино» не привел к удару.
'15
Заброс в штрафную «Торино» не нашел адресата.
'11
Влашич выкатил мяч под удар Риччи, а тот с линии штрафной пробил в руки Маньеро.
'9
Из пределов штрафной пробил Радоньич. Заблокирован выстрел.
'7
После навеса в штрафную «Торино» головой пробил Фраре. Мимо ворот мяч полетел.
'5
В перекладину попал игрок «Торино» Схюрс из убойной позиции, но арбитр зафиксировал офсайд. Должно быть не так обидно хозяевам.
'3
На первых минутах «Читтаделла» больше владеет мячом, но без продвижения к воротам.
21:57
Игрок «Торино» Алексей Миранчук начнет игру на скамейке запасных.
21:55
«Торино»: Ваня Милинкович-Савич, Давид Зима, Перр Схюрс, Алессандро Буонджорно, Уилфрид Синго, Саша Лукич, Самуэле Риччи, Мергим Войвода, Неманья Радоньич, Никола Влашич, Пьетро Пеллегри.
«Читтаделла»: Лука Маньеро, Томмазо Кассандро, Дарио Дель Фабро, Доменико Фраре, Джанфилиппо Феличоли, Никола Паван, Андреа Данзи, Симоне Бранка, Карлуш Эмбало, Андреа Маграсси, Мамаду Тункара.
21:45
В матче Кубка Италии «Торино» Алексея Миранчука принимает скромную «Читаделлу». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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