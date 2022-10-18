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Миранчук стартует в Кубке: «Торино» против «Читтаделлы». LIVE

Футбол. Кубок Италии. 2-й раунд. «Торино» — «Читтаделла». ОНЛАЙН

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Алексей Миранчук в составе «Торино»

Алексей Миранчук в составе «Торино»

Global Look Press
«Торино» Алексея Миранчука принимает старт со второго раунда Кубка Италии против скромной «Читтаделлы». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Кубок Италии. 2-й раунд
1-й тайм
18 октября 22:00
Торино
Турин
21' Радоньич
1 : 0
Читтаделла
Читтаделла
Стадион «Олимпико ди Торино», Турин
Главный судья: Ивано Пеццуто (Италия)
1-й тайм

21' Радоньич

40' Данзи

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'45

Перерыв. Отдохнем 15 минут. Ждем выхода Миранчука.

'44

Маграсси пробил выше ворот метров с 22.

'42

Милинкович-Савич легко справился с ударом Маграсси из-за штрафной.

'39

Данзи получил желтую карточку.

'36

Вместо Феличоли вышел Доннарумма. Это вынужденная замена в составе «Читтаделлы».

'35

Эмболо практически с угла вратарской зарядил по воротам «Торино», но мяч выше ворот полетел. Как защитники «Торино» оставили его одного?!

'34

До Пеллегри не дошел мяч после навеса в штрафную «Читтаделлы».

'31

Влашич на скорости прорывался к штрафной «Читтаделлы», но его остановили защитники.

'28

Синго пробил головой, но мяч слишком слабо полетел. Маньеро легко забрал снаряд в руки.

'25

Бранка со штрафного пробил мимо ворот.

'23

Радоньич ворвался в штрафную, но заработал лишь угловой.

'21

ГООООЛЛЛЛЛ!!!!!! Радоньич выстрелил точно в угол метров с 27. Маньеро даже не стал прыгать за мячом. «Торино» повел со счетом 1:0.

'20

Тункара пробил головой из убойной позиции, но Милинкович-Савич спас «Торино».

'18

Угловой у ворот «Торино» не привел к удару.

'15

Заброс в штрафную «Торино» не нашел адресата.

'11

Влашич выкатил мяч под удар Риччи, а тот с линии штрафной пробил в руки Маньеро.

'9

Из пределов штрафной пробил Радоньич. Заблокирован выстрел.

'7

После навеса в штрафную «Торино» головой пробил Фраре. Мимо ворот мяч полетел.

'5

В перекладину попал игрок «Торино» Схюрс из убойной позиции, но арбитр зафиксировал офсайд. Должно быть не так обидно хозяевам.

'3

На первых минутах «Читтаделла» больше владеет мячом, но без продвижения к воротам.

'1

Матч начался!

21:57

Игрок «Торино» Алексей Миранчук начнет игру на скамейке запасных.

21:55

«Торино»: Ваня Милинкович-Савич, Давид Зима, Перр Схюрс, Алессандро Буонджорно, Уилфрид Синго, Саша Лукич, Самуэле Риччи, Мергим Войвода, Неманья Радоньич, Никола Влашич, Пьетро Пеллегри.

«Читтаделла»: Лука Маньеро, Томмазо Кассандро, Дарио Дель Фабро, Доменико Фраре, Джанфилиппо Феличоли, Никола Паван, Андреа Данзи, Симоне Бранка, Карлуш Эмбало, Андреа Маграсси, Мамаду Тункара.

21:45

В матче Кубка Италии «Торино» Алексея Миранчука принимает скромную «Читаделлу». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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