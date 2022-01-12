12 января 2022, 22:45
Спорт
Битва за финал: «Тоттенхэм» против «Челси». LIVE
Jason Cairnduff/Action Images via Reuters
За первую путевку в финал Кубка английской лиги борются лондонские «Челси» и «Тоттенхэм». В первом матче победу одержали «синие» — 2:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Англия - Кубок лиги. 1/2 финала. 2-й матч
1-й тайм
12 января 22:45
Стадион «Тоттенхэм Хотспур», Лондон
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия)
'27
Очередной стандарт выполнил Маунт — в очередной раз игроки «Тоттенхэма» заблокировали угрозу.
'25
Мэйсон Маунт снова исполнил угловой, но на сей раз к мячу быстрее добрались футболисты в белых футболках.
'22
70% на 30% владение мячом в пользу гостей. Пока у «шпор» совершенно не клеится игра, что-то нужно придумывать Антонио Конте.
'19
«Синие» действительно заслужили этот забитый мяч, их активность на старте игры воплотилась в логичный гол.
'18
ГООООООООЛ! Рюдигер выпрыгивает выше всех после углового и открывает счет! Шикарная подача от Маунта! 0:1!!!
'15
Сарр без устали пробует найти свой удар, но пока получается как-то не очень.
'12
А вот это был по-настоящему голевой момент от Лукаку! Бельгиец четко отклеился от защитников и убежал один на один, но не попал в створ.
'9
Лукаку заставил Санчеса скинуть мяч на ногу Вернеру, но немец не смог перекинуть мяч через вратаря «Тоттенхэма».
'7
Теперь Кристенсен бьет по ногам Джованни Ло Чельсо. Грубоваты сегодня игроки «Челси».
'5
Маунт довольно грубо фолит у бровки, будет штрафной.
'3
Первая попытка кросса прошла от Маланга Сарра, но мяч до головы форварда не добрался.
22:40
Стартовый состав «Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Сарр, Ковачич, Жоржиньо, Маунт, Лукаку, Вернер, Хадсон-Одои.
22:35
Стартовый состав «Тоттенхэма»: Голлини, Эмерсон, Дэвис, Санчес, Танганга, Доэрти, Хейбьерг, Уинкс, Лукас Моура, Ло Чельсо, Кейн.
22:30
Добрый вечер! Приветствуем вас на втором полуфинале Кубка английской лиги между «Тоттенхэмом» и «Челси».
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