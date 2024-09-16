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Спонсор Паралимпиады-2024 отказался дарить подарки россиянам

Паралимпиец Вдовин заявил, что спонсор Игр-2024 отказался награждать россиян

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Reuters

Трехкратный чемпион Паралимпиады-2024 Андрей Вдовин в интервью Metaratings заявил, что спонсор соревнований отказался вручать подарочные смартфоны российским атлетам.

По его словам, представитель платформы объяснил это тем, что официальной делегации от России на Паралимпиаде в Париже не было.

«Нам сказали: вы неофициальная делегация, поэтому вам не положено. В тот момент мы огорчились, но затем подумали: ну и ладно, что не дали нам телефоны», — заявил Вдовин.

Российские спортсмены завоевали 64 медали на парижской Паралимпиаде, которая завершилась 8 августа. В активе россиян 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые медали.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Однако позднее правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.

Ранее австралийского хоккеиста дисквалифицировали за покупку кокаина на Олимпиаде.

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