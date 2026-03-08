Спорт
Борьба за выживание: «Крылья Советов» принимают «Динамо»
Максим Богодвид/РИА Новости
В матче 20-го тура Российской премьер-лиги «Крылья Советов» принимают на своем поле махачкалинское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Мир Российская Премьер-лига. 20-й тур
Матч не начался
08 марта 14:30
Крылья Советов
Самара, Россия
Динамо Мх
Махачкала, Россия
Стадион «Солидарность Самара Арена», Самара, Россия
14:25
«Динамо» Мх: Волк, Шумахов, Аззи, Аларкон, Джапо, Эль-Мубарик, Хоссейннеджад, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Агаларов.
14:20
«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Ороз, Рекена, Божин, Фернандес, Бабкин, Столбов, Ахметов, Шуманский, Чинеду.
14:15
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В матче 20-го тура Российской премьер-лиги «Крылья Советов» принимают на своем поле махачкалинское «Динамо».