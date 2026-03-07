На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Погоня за лидерами: «Балтика» гостит у «Ростова». LIVE

РПЛ, 20-й тур. «Ростов» — «Балтика». ОНЛАЙН

Сергей Пивоваров/РИА Новости
В первом матче 20-го тура Российской премьер-лиги ведущий борьбу за выживание «Ростов» на своем поле принимает калининградскую «Балтику», находящуюся в группе лидеров. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 20-й тур
1-й тайм
07 марта 16:45
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
0 : 0
Балтика
Калининград, Россия
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону, Россия
1-й тайм
2-й тайм
3'

«Ростов» пока играет с мячом позиционно, но «Балтику» вполне устраивает действовать вторым номером.

1'

Поееееехали! Матч начался.

16:45

Встречу обслуживает бригада арбитров с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга во главе.

16:40

А вот стартовый состав «Балтики» от Андрея Талалаева: Бориско, Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев, Беликов, Рядно, И. Петров, Титков, М. Петров, Хиль.

16:35

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Ростова» Джонатан Альба: Ятимов, Сако, Мелехин, Семенчук, Игнатов, Миронов, Мохеби, Комаров, Роналдо, Голенков, Сулейманов.

16:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! 20-й тур Российской премьер-лиги открывается матчем «Ростов» — «Балтика». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

