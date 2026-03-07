«Ростов» пока играет с мячом позиционно, но «Балтику» вполне устраивает действовать вторым номером.
Поееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга во главе.
А вот стартовый состав «Балтики» от Андрея Талалаева: Бориско, Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев, Беликов, Рядно, И. Петров, Титков, М. Петров, Хиль.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Ростова» Джонатан Альба: Ятимов, Сако, Мелехин, Семенчук, Игнатов, Миронов, Мохеби, Комаров, Роналдо, Голенков, Сулейманов.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! 20-й тур Российской премьер-лиги открывается матчем «Ростов» — «Балтика». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.