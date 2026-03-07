07 марта 2026, 16:45 Обновлено: 07 марта 2026, 16:49 Спорт Размер текста А А А Погоня за лидерами: «Балтика» гостит у «Ростова». LIVE РПЛ, 20-й тур. «Ростов» — «Балтика». ОНЛАЙН Александр Седов

Сергей Пивоваров/РИА Новости

В первом матче 20-го тура Российской премьер-лиги ведущий борьбу за выживание «Ростов» на своем поле принимает калининградскую «Балтику», находящуюся в группе лидеров. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Мир Российская Премьер-лига. 20-й тур 1-й тайм 07 марта 16:45 Ростов Ростов-на-Дону, Россия 0 : 0 Балтика Калининград, Россия Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону, Россия