Спорт
Черчесов против ЦСКА: «Ахмат» принимает «армейцев». LIVE

Футбол. РПЛ. 19-й тур. «Ахмат» — ЦСКА. ОНЛАЙН

Александр Вильф/РИА Новости
В предпоследем матче 19-го тура Российской премьер-лиги встречаются «Ахмат» и московский ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Мир Российская Премьер-лига. 19-й тур
1-й тайм
01 марта 19:00
Ахмат
Грозный, Россия
4' Самородов
1 : 0
ЦСКА
Москва, Россия
Стадион «Ахмат Арена», Грозный, Россия
1-й тайм

4' Самородов

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
45+3'

Перерыв! «Ахмат» — ЦСКА — 1:0!

45'

Две минуты к основному времени первого тайма добавлено.

42'

Кисляк с фолом вступает в отбор против Касинтуры, арбитр останавливает встречу.

39'

Совсем просто пробил Круговой, Ульянов без проблем поймал мяч в руки.

38'

Пряхин подбивает ногу Кругового в метрах 30-ти от собственных ворот, стандарт исполнят армейцы.

35'

Сергей Карасев решает не назначать пенальти в ворота «Ахмата»! Рука у Пряхина была в естественном положении и не увеличивала площадь тела футболиста.

32'

В игру включается VAR, мяч попадает в руку Пряхина в штрафной «Ахмата» после подачи стандарта и отскока от спины Данилова!

29'

Самородов бьет с левой ноги в дальний угол после передачи Мелкадзе с правого края, рядом со штангой мяч проходит!

26'

Пряхин получил гениальный пас от Ндонга, направившего мяч между ног Жоао Виктору — удар в упор смог заблокировать Данилин!

23'

Данилов нарушает правила в борьбе с Мелкадзе, весь верх пока в борьбе с защитниками ЦСКА забирает Георгий.

20'

Снова позволяют москвичи довести соперникам атаку до удара, Акинфееву пришлось вступить в игру, чтобы не позволить Садулаеву увеличить преимущество «Ахмату».

18'

А вот момент у гостей — Гонду прорвался через левый полуфланг и пробил с левой же ноги — мяч прошел в считанных сантиметрах от штанги!

15'

Снова давят хозяева, на ударной позиции оказывается Сидоров — мяч уходит выше ворот.

13'

Мелкадзе наносит неплохой удар в сторону ворот ЦСКА после розыгрыша углового, но мяч проходит мимо створа.

10'

Сидоров нарушает правила в центре поля, свисток в пользу ЦСКА.

7'

Офсайд зафиксирован у Пряхина.

4'

Гол! Блестяще Лечи Садулаев навесил в штрафную, где Кирилл Данилов крайне неудачно выбивает мяч прямо на ногу Максиму Самородову, который нанес без сопротивления удар с линии штрафной — 1:0! Не успели защитники ЦСКА накрыть удар игрока сборной Казахстана!

3'

Стартовые минуты игры остаются за москвичами.

19:02

Игра началась! Поехали!

18:50

ЦСКА: Акинфеев, Рейс, Круговой, Жоао Виктор, Данилов, Баринов, Глебов, Козлов, Гайич, Кисляк, Гонду.

18:40

«Ахмат»: Ульянов, Цаке, Богосавац, Сидоров, Ндонг, Садулаев, Исмаэл Силва, Касинтура, Пряхин, Самородов, Мелкадзе.

18:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В предпоследем матче 19-го тура Российской премьер-лиги встречаются «Ахмат» и московский ЦСКА.

