Перерыв! «Ахмат» — ЦСКА — 1:0!
Две минуты к основному времени первого тайма добавлено.
Кисляк с фолом вступает в отбор против Касинтуры, арбитр останавливает встречу.
Совсем просто пробил Круговой, Ульянов без проблем поймал мяч в руки.
Пряхин подбивает ногу Кругового в метрах 30-ти от собственных ворот, стандарт исполнят армейцы.
Сергей Карасев решает не назначать пенальти в ворота «Ахмата»! Рука у Пряхина была в естественном положении и не увеличивала площадь тела футболиста.
В игру включается VAR, мяч попадает в руку Пряхина в штрафной «Ахмата» после подачи стандарта и отскока от спины Данилова!
Самородов бьет с левой ноги в дальний угол после передачи Мелкадзе с правого края, рядом со штангой мяч проходит!
Пряхин получил гениальный пас от Ндонга, направившего мяч между ног Жоао Виктору — удар в упор смог заблокировать Данилин!
Данилов нарушает правила в борьбе с Мелкадзе, весь верх пока в борьбе с защитниками ЦСКА забирает Георгий.
Снова позволяют москвичи довести соперникам атаку до удара, Акинфееву пришлось вступить в игру, чтобы не позволить Садулаеву увеличить преимущество «Ахмату».
А вот момент у гостей — Гонду прорвался через левый полуфланг и пробил с левой же ноги — мяч прошел в считанных сантиметрах от штанги!
Снова давят хозяева, на ударной позиции оказывается Сидоров — мяч уходит выше ворот.
Мелкадзе наносит неплохой удар в сторону ворот ЦСКА после розыгрыша углового, но мяч проходит мимо створа.
Сидоров нарушает правила в центре поля, свисток в пользу ЦСКА.
Офсайд зафиксирован у Пряхина.
Гол! Блестяще Лечи Садулаев навесил в штрафную, где Кирилл Данилов крайне неудачно выбивает мяч прямо на ногу Максиму Самородову, который нанес без сопротивления удар с линии штрафной — 1:0! Не успели защитники ЦСКА накрыть удар игрока сборной Казахстана!
Стартовые минуты игры остаются за москвичами.
Игра началась! Поехали!
ЦСКА: Акинфеев, Рейс, Круговой, Жоао Виктор, Данилов, Баринов, Глебов, Козлов, Гайич, Кисляк, Гонду.
«Ахмат»: Ульянов, Цаке, Богосавац, Сидоров, Ндонг, Садулаев, Исмаэл Силва, Касинтура, Пряхин, Самородов, Мелкадзе.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В предпоследем матче 19-го тура Российской премьер-лиги встречаются «Ахмат» и московский ЦСКА.