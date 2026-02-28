На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Обогнать «Зенит» и вернуться на первое место: «Краснодар» сражается с «Ростовом». LIVE

Футбол. РПЛ. 19-й тур. «Краснодар» — «Ростов». ОНЛАЙН

close
Андрей Шрамко/РИА Новости
В матче 19-го тура Российской премьер-лиги — первом после зимней паузы — «Краснодар» принимает «Ростов». В случае победы «Краснодар» на одно очко обгонит «Зенит» и вернется на первое место в турнирной таблице. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 19-й тур
1-й тайм
28 февраля 14:30
Краснодар
Краснодар, Россия
8' Сперцян
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Стадион «Ozon Арена», Краснодар, Россия
1-й тайм

8' Сперцян

6' Роналдо

12' Щетинин

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'29

Момент! Краснодарцы ошиблись и потеряли мяч возле своей штрафной! Щетинин воспользовался ситуацией и нанес мощнейший удар в створ, но Агкацев отразил мяч в сторону!

'27

Коста сфолил на Сулейманове, ударив ему по ноге. Судья пока жалеет защитника «Краснодара» — не дает желтую карточку.

'25

«Быки» уверенно отбились от подачи ростовчан со «стандарта».

'24

Оласа нарушил правила против Комарова и заработал штрафной для «Ростова».

'23

Момент! Мохеби делал скидку в центр штрафной «Краснодара», откуда Комаров нанес опасный удар в створ, но Оласа успел заблокировать мяч!

«Ростов» выровнял игру и дерзко отвечает на атаки «Краснодара». Кажется, гости адаптировались к чужому полю и атмосфере.

'20

Ростовчане заработали угловой, но не смогли извлечь из него пользы.

'19

«Ростов» заработал свой первый «стандарт»: Коста нарушил правила на Сулейманове. Алексей Миронов нанес мощный прямой удар, но мяч пролетел над перекладиной!

'17

Нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов получил по голове от Диего Косты, который не видел соперника и случайно махнул рукой в борьбе. Арбитр зафиксировал нарушение.

'15

Чистяков запрыгнул сзади на Кордобу и помешал ему выиграть верховой мяч. Судья свистнул фол.

'13

Сперцян нанес прямой удар со «стандарта», но мяч пролетел рядом с левой штангой!

'12

Щетинин сбил с ног Виктора Са возле штрафной «Ростова», за что получил желтую карточку. Будет опасный «стандарт» в пользу «Краснодара».

'11

Ростовчане перехватили мяч на чужой половине поля, но не смогли организовать опасную контратаку: сами ошиблись в передаче.

'8

ГООООЛ!!! Эдуард Сперцян реализовал пенальти — 1:0! Капитан «Краснодара» мощно пробил низом в правый от себя угол, а Ятимов прыгнул в левый.

'7

Мелехин встал на 11-метровую отметку и начал мять газон. Прибежал Батчи и оттолкнул его в сторону. Из-за этого футболисты начали толкаться, но массовой разборки удалось избежать.

'7

Арбитр назначил пенальти в ворота «Ростова» за нарушение Роналдо! Бразильский нападающий еще и получил желтую карточку.

'6

Главного арбитра Антона Фролова позвали посмотреть VAR: возможно, Роналдо наступил на ногу Сперцяну в штрафной «Ростова» и помешал ему нормально нанести удар.

'5

Батчи и Сперцян по очереди нанесли удары из пределов штрафной «Ростова», но защитники заблокировали оба удара!

'4

Желто-синие уверенно отбились от навеса «Краснодара» с углового.

'3

«Краснодар» очень долго и красиво владел мячом, периодически проникая в штрафную «Ростова», но до удара никак не доходило. Наконец, последовала навес в штрафную, но ростовчане выбили мяч на угловой.

'1

Матч начался!

14:25

Стартовый состав «Краснодара»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Гонсалес, Сперцян, Батчи, Черников, Аугусто, Са, Кордоба.

14:20

Стартовый состав «Ростова»: Ятимов, Мелехин, Семенчук, Вахания, Чистяков, Миронов, Мохеби, Щетинин, Комаров, Роналдо, Сулейманов.

14:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом туре после возобновления сезона Российской премьер-лиги встречаются «Краснодар» и «Ростов».

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами