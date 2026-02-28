28 февраля 2026, 14:30 Обновлено: 28 февраля 2026, 14:55 Спорт Размер текста А А А Обогнать «Зенит» и вернуться на первое место: «Краснодар» сражается с «Ростовом». LIVE Футбол. РПЛ. 19-й тур. «Краснодар» — «Ростов». ОНЛАЙН Стефан Браун

close Андрей Шрамко/РИА Новости

В матче 19-го тура Российской премьер-лиги — первом после зимней паузы — «Краснодар» принимает «Ростов». В случае победы «Краснодар» на одно очко обгонит «Зенит» и вернется на первое место в турнирной таблице. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига. 19-й тур 1-й тайм 28 февраля 14:30 Краснодар Краснодар, Россия 8' Сперцян 1 : 0 Ростов Ростов-на-Дону, Россия Стадион «Ozon Арена», Краснодар, Россия