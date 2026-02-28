Момент! Краснодарцы ошиблись и потеряли мяч возле своей штрафной! Щетинин воспользовался ситуацией и нанес мощнейший удар в створ, но Агкацев отразил мяч в сторону!
Коста сфолил на Сулейманове, ударив ему по ноге. Судья пока жалеет защитника «Краснодара» — не дает желтую карточку.
«Быки» уверенно отбились от подачи ростовчан со «стандарта».
Оласа нарушил правила против Комарова и заработал штрафной для «Ростова».
Момент! Мохеби делал скидку в центр штрафной «Краснодара», откуда Комаров нанес опасный удар в створ, но Оласа успел заблокировать мяч!
«Ростов» выровнял игру и дерзко отвечает на атаки «Краснодара». Кажется, гости адаптировались к чужому полю и атмосфере.
Ростовчане заработали угловой, но не смогли извлечь из него пользы.
«Ростов» заработал свой первый «стандарт»: Коста нарушил правила на Сулейманове. Алексей Миронов нанес мощный прямой удар, но мяч пролетел над перекладиной!
Нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов получил по голове от Диего Косты, который не видел соперника и случайно махнул рукой в борьбе. Арбитр зафиксировал нарушение.
Чистяков запрыгнул сзади на Кордобу и помешал ему выиграть верховой мяч. Судья свистнул фол.
Сперцян нанес прямой удар со «стандарта», но мяч пролетел рядом с левой штангой!
Щетинин сбил с ног Виктора Са возле штрафной «Ростова», за что получил желтую карточку. Будет опасный «стандарт» в пользу «Краснодара».
Ростовчане перехватили мяч на чужой половине поля, но не смогли организовать опасную контратаку: сами ошиблись в передаче.
ГООООЛ!!! Эдуард Сперцян реализовал пенальти — 1:0! Капитан «Краснодара» мощно пробил низом в правый от себя угол, а Ятимов прыгнул в левый.
Мелехин встал на 11-метровую отметку и начал мять газон. Прибежал Батчи и оттолкнул его в сторону. Из-за этого футболисты начали толкаться, но массовой разборки удалось избежать.
Арбитр назначил пенальти в ворота «Ростова» за нарушение Роналдо! Бразильский нападающий еще и получил желтую карточку.
Главного арбитра Антона Фролова позвали посмотреть VAR: возможно, Роналдо наступил на ногу Сперцяну в штрафной «Ростова» и помешал ему нормально нанести удар.
Батчи и Сперцян по очереди нанесли удары из пределов штрафной «Ростова», но защитники заблокировали оба удара!
Желто-синие уверенно отбились от навеса «Краснодара» с углового.
«Краснодар» очень долго и красиво владел мячом, периодически проникая в штрафную «Ростова», но до удара никак не доходило. Наконец, последовала навес в штрафную, но ростовчане выбили мяч на угловой.
Матч начался!
Стартовый состав «Краснодара»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Гонсалес, Сперцян, Батчи, Черников, Аугусто, Са, Кордоба.
Стартовый состав «Ростова»: Ятимов, Мелехин, Семенчук, Вахания, Чистяков, Миронов, Мохеби, Щетинин, Комаров, Роналдо, Сулейманов.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом туре после возобновления сезона Российской премьер-лиги встречаются «Краснодар» и «Ростов».