На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Покинуть опасную зону: «Динамо» сражается в Махачкале с «Рубином». LIVE

Футбол. РПЛ. 19-й тур. «Динамо» (Махачкала) — «Рубин». ОНЛАЙН

close
Александр Вильф/РИА Новости
В матче 19-го тура Российской премьер-лиги — первом после зимней паузы — махачкалинское «Динамо» принимает казанский «Рубин». В случае победы «Динамо» сможет выбраться из зоны стыковых матчей за право остаться в РПЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 19-й тур
1-й тайм
28 февраля 20:00
Динамо Мх
Махачкала, Россия
0 : 0
Рубин
Казань, Россия
Стадион «Анжи-Арена», Каспийск, Россия
1-й тайм

7' Йочич

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'11

Волк спокойно поймал мяч после навеса игрока «Рубина» в штрафную.

'9

«Динамо» получило право на угловой, но не смогло извлечь из него пользу.

'8

Опасно! Агаларов сделал головой скидку в центр штрафной «Рубина», где Сундуков нанес удар с лета, но мяч просвистел над перекладиной.

'7

Полузащитник «Рубина» Йочич в подкате попал по ногам Агаларову, за что получил желтую карточку.

'5

Мяч весь в снегу, футболисты протирают его своей формой. Снег продолжает идти.

'3

Футболисты «Рубина» организовали навес в штрафную «Динамо», но Волк уверенно забрал мяч в руки.

'1

Матч начался! Команды играют под снегопадом оранжевым мячом.

19:55

Снег продолжает идти. Сложно разглядеть линии, расчерченные на поле.

19:30

Начало матча перенесли на 20.00 из-за непогоды: мокрый снег идет плотной стеной.

19:25

Стартовый состав «Рубина»: Ставер, Тесленко, Мальдонадо, Вуячич, Йочич, Арройо, Апшацев, Ходжа, Сиве, Рожков, Шабанхаджай.

19:20

Стартовый состав «Динамо»: Волк, Шумахов, Эль-Мубарик, Магомедов, Мрезиг, Аззи, Аларкон Мендоса, Агаларов, Глушков, Джапо, Сундуков.

19:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом туре после возобновления сезона Российской премьер-лиги встречаются «Динамо» (Махачкала) и «Рубин».

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами