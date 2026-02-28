Волк спокойно поймал мяч после навеса игрока «Рубина» в штрафную.
«Динамо» получило право на угловой, но не смогло извлечь из него пользу.
Опасно! Агаларов сделал головой скидку в центр штрафной «Рубина», где Сундуков нанес удар с лета, но мяч просвистел над перекладиной.
Полузащитник «Рубина» Йочич в подкате попал по ногам Агаларову, за что получил желтую карточку.
Мяч весь в снегу, футболисты протирают его своей формой. Снег продолжает идти.
Футболисты «Рубина» организовали навес в штрафную «Динамо», но Волк уверенно забрал мяч в руки.
Матч начался! Команды играют под снегопадом оранжевым мячом.
Снег продолжает идти. Сложно разглядеть линии, расчерченные на поле.
Начало матча перенесли на 20.00 из-за непогоды: мокрый снег идет плотной стеной.
Стартовый состав «Рубина»: Ставер, Тесленко, Мальдонадо, Вуячич, Йочич, Арройо, Апшацев, Ходжа, Сиве, Рожков, Шабанхаджай.
Стартовый состав «Динамо»: Волк, Шумахов, Эль-Мубарик, Магомедов, Мрезиг, Аззи, Аларкон Мендоса, Агаларов, Глушков, Джапо, Сундуков.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом туре после возобновления сезона Российской премьер-лиги встречаются «Динамо» (Махачкала) и «Рубин».