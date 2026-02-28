28 февраля 2026, 20:00 Обновлено: 28 февраля 2026, 20:13 Спорт Размер текста А А А Покинуть опасную зону: «Динамо» сражается в Махачкале с «Рубином». LIVE Футбол. РПЛ. 19-й тур. «Динамо» (Махачкала) — «Рубин». ОНЛАЙН Стефан Браун

close Александр Вильф/РИА Новости

В матче 19-го тура Российской премьер-лиги — первом после зимней паузы — махачкалинское «Динамо» принимает казанский «Рубин». В случае победы «Динамо» сможет выбраться из зоны стыковых матчей за право остаться в РПЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига. 19-й тур 1-й тайм 28 февраля 20:00 Динамо Мх Махачкала, Россия 0 : 0 Рубин Казань, Россия Стадион «Анжи-Арена», Каспийск, Россия