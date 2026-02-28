Пестряков пробил с передачи Дзюбы, хотя мог и вернуть мяч — Овсянников потащил!
Поеееехали! Второй тайм начался.
Интересный и событийный первый тайм, в котором все могло повернуться как угодно. Каждая из команд могла вести в два мяча, но в итоге легальный гол оформил только «Оренбург». Но «Акрон» точно не сдастся. Посмотрим, что будет после перерыва.
Свисток на перерыв.
КАКОЙ МОМЕНТ! В быстрой атаке «Акрона» Пестряков сделал пас в штрафную на оторвавшегося от защитников Болдырева, который с трех метров без сопротивления умудрился пробить в голкипера! И еще и партнер на добивании в борьбе с защитником в руки Овсянникову пробил.
Несколько верховых единоборств, и в итоге удар с подбора в блок после углового «Акрона».
«Акрон» в позиционной атаке, развернув ее направо, добился углового. Это Роча так подключился.
«Акрон» давит в добавленное время, но защитники «Оренбурга» снимают прострелы.
Семь минут добавлено к первому тайму.
«Оренбург» прилично давит на ворота «Акрона».
Дальний удар Куля в позиционной атаке «Оренбурга» пришелся в блок.
Был офсайд! Гол не засчитан!
Очень долго VAR проверяет момент на предмет офсайда у Дзюбы.
ГОООООООООООООООЛ! Артем Дзюба – 1:1! Болдырев получил мяч слева у угла штрафной, убрал под сея и подал во вратарскую, где Дзюба выиграл позицию у защитника и в два касания в упор пробил мимо Овсянникова.
ГОООООООООООООООЛ! Максим Савельев – 1:0! Томпсон ворвался в штрафную справа и пробил из-под защитника. Гудиев отбил, но набежавший Савельев спокойно добавил в сетку!
Очень много борьбы в воздухе, мяч мало на газоне пребывает. Никто пока никого перебороть толком не может.
Теперь уже за срыв атаки «Оренбурга» желтую карточку получил сбивший Дамиана Пуэблу Родригу Эсковаль.
Тигран Аванесян получил первую в матче желтую карточку за срыв перспективной атаки «Акрона».
Потащил Гудиев дальний удар!
Опасный момент был бы у «Оренбурга», но Гудиев потащил дальний удар Ведерникова. И в статистику он не пойдет, так как раньше был фол в атаке на Роче.
Томпсон раскрутил вроде бы защитника на левом краю штрафной, но Роча заблокировал прострел.
Несколько минут игра идет без ворот, но атакует в основном «Оренбург».
Савельев пробил по воротам гостей головой после подачи из глубины с левого фланга — вышло неточно.
А второй угловой вышел еще менее удачным — мяч в полете улетел за пределы поля.
Навес на ближнюю штангу вышел неудачным, но привел к повторному корнеру.
Болдырев раскрутил защитника на левом краю штрафной и навесил, но у Пестрякова не получилось пробить в борьбе с защитником. И все же атака «Акрона» продолжилась и привела к первому угловому гостей.
Пестряков решился на дальний удар, но не попал.
Ого! Фол в штрафной был, но раньше был фол в центре поля со стороны игроков «Акрона» на Муфи! Пенальти нет!
Андрея Прокопова позвали к монитору! Похоже, сейчас будет назначен пенальти!
VAR проверяет эпизод на предмет нарушения правил!
Пестряков пытался пробить из штрафной «Оренбурга», но упал в борьбе с защитником. Пенальти не назначен, но эпизод спорный.
«Акрон» в ответ тоже довел мяч почти до левого угла вратарской «Оренбурга», и Максим Болдырев пробил — получилось низом и в руки Овсянникову.
Дальний удар «Оренбурга» пришелся в блок. А при попытке контратаки сбили Дзюбу. Капитан «Акрона» морщится и злится. Но это не на карточку.
Первый угловой «Оренурга» привел к повторному, но до удара дело так и не дошло.
«Оренбург» сразу же провел опасную атаку. Томпсон сделал пас от линии штрафной налево к углу вратарской, откуда Савельев пробил в ближнюю девятку — потащил Гудиев!
Поеееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с дебютирующим в РПЛ Андреем Прокоповым.
А вот стартовый состав «Акрона» от Заурбека Тедеева:
Гудиев, Эсковаль, Бокоев, Роча, Фернандес, Хосонов, Бистрович, Лончар, Пестряков, Болдырев, Дзюба.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов:
Овсянников, Ведерников, Паласиос, Муфи, Ценов, Пуэбла, Аванесян, Куль, Гюрлюк, Савельев, Томпсон.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Во втором матче 19-го тура Российской премьер-лиги «Оренбург» дома принимает тольяттинский «Акрон». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.