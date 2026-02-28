Перерыв

Интересный и событийный первый тайм, в котором все могло повернуться как угодно. Каждая из команд могла вести в два мяча, но в итоге легальный гол оформил только «Оренбург». Но «Акрон» точно не сдастся. Посмотрим, что будет после перерыва.