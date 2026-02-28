На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Битва за выживание: «Оренбург» принимает «Акрон» Дзюбы. LIVE

РПЛ. 19-й тур. «Оренбург» — «Акрон». ОНЛАЙН

close
Телеграм-канал «ФК «Акрон» Тольятти»
В матче 19-го тура Российской премьер-лиги встречаются борющиеся за выживание «Оренбург» и «Акрон» Артема Дзюбы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 19-й тур
2-й тайм
28 февраля 12:00
Оренбург
Оренбург, Россия
34' Савельев
1 : 0
Акрон
Тольятти, Россия
Стадион «Газовик», Оренбург, Россия
1-й тайм

27' Аванесян

34' Савельев

28' Эшковал

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
48'

Пестряков пробил с передачи Дзюбы, хотя мог и вернуть мяч — Овсянников потащил!

46'

Поеееехали! Второй тайм начался.

Перерыв

Интересный и событийный первый тайм, в котором все могло повернуться как угодно. Каждая из команд могла вести в два мяча, но в итоге легальный гол оформил только «Оренбург». Но «Акрон» точно не сдастся. Посмотрим, что будет после перерыва.

45+8'

Свисток на перерыв.

45+7'

КАКОЙ МОМЕНТ! В быстрой атаке «Акрона» Пестряков сделал пас в штрафную на оторвавшегося от защитников Болдырева, который с трех метров без сопротивления умудрился пробить в голкипера! И еще и партнер на добивании в борьбе с защитником в руки Овсянникову пробил.

45+6'

Несколько верховых единоборств, и в итоге удар с подбора в блок после углового «Акрона».

45+5'

«Акрон» в позиционной атаке, развернув ее направо, добился углового. Это Роча так подключился.

45+3'

«Акрон» давит в добавленное время, но защитники «Оренбурга» снимают прострелы.

45+1'

Семь минут добавлено к первому тайму.

43'

«Оренбург» прилично давит на ворота «Акрона».

42'

Дальний удар Куля в позиционной атаке «Оренбурга» пришелся в блок.

40'

Был офсайд! Гол не засчитан!

39'

Очень долго VAR проверяет момент на предмет офсайда у Дзюбы.

36'

ГОООООООООООООООЛ! Артем Дзюба – 1:1! Болдырев получил мяч слева у угла штрафной, убрал под сея и подал во вратарскую, где Дзюба выиграл позицию у защитника и в два касания в упор пробил мимо Овсянникова.

34'

ГОООООООООООООООЛ! Максим Савельев – 1:0! Томпсон ворвался в штрафную справа и пробил из-под защитника. Гудиев отбил, но набежавший Савельев спокойно добавил в сетку!

31'

Очень много борьбы в воздухе, мяч мало на газоне пребывает. Никто пока никого перебороть толком не может.

28'

Теперь уже за срыв атаки «Оренбурга» желтую карточку получил сбивший Дамиана Пуэблу Родригу Эсковаль.

27'

Тигран Аванесян получил первую в матче желтую карточку за срыв перспективной атаки «Акрона».

25'

Потащил Гудиев дальний удар!

23'

Опасный момент был бы у «Оренбурга», но Гудиев потащил дальний удар Ведерникова. И в статистику он не пойдет, так как раньше был фол в атаке на Роче.

22'

Томпсон раскрутил вроде бы защитника на левом краю штрафной, но Роча заблокировал прострел.

21'

Несколько минут игра идет без ворот, но атакует в основном «Оренбург».

18'

Савельев пробил по воротам гостей головой после подачи из глубины с левого фланга — вышло неточно.

16'

А второй угловой вышел еще менее удачным — мяч в полете улетел за пределы поля.

15'

Навес на ближнюю штангу вышел неудачным, но привел к повторному корнеру.

14'

Болдырев раскрутил защитника на левом краю штрафной и навесил, но у Пестрякова не получилось пробить в борьбе с защитником. И все же атака «Акрона» продолжилась и привела к первому угловому гостей.

12'

Пестряков решился на дальний удар, но не попал.

10'

Ого! Фол в штрафной был, но раньше был фол в центре поля со стороны игроков «Акрона» на Муфи! Пенальти нет!

8'

Андрея Прокопова позвали к монитору! Похоже, сейчас будет назначен пенальти!

7'

VAR проверяет эпизод на предмет нарушения правил!

6'

Пестряков пытался пробить из штрафной «Оренбурга», но упал в борьбе с защитником. Пенальти не назначен, но эпизод спорный.

4'

«Акрон» в ответ тоже довел мяч почти до левого угла вратарской «Оренбурга», и Максим Болдырев пробил — получилось низом и в руки Овсянникову.

3'

Дальний удар «Оренбурга» пришелся в блок. А при попытке контратаки сбили Дзюбу. Капитан «Акрона» морщится и злится. Но это не на карточку.

2'

Первый угловой «Оренурга» привел к повторному, но до удара дело так и не дошло.

1'

«Оренбург» сразу же провел опасную атаку. Томпсон сделал пас от линии штрафной налево к углу вратарской, откуда Савельев пробил в ближнюю девятку — потащил Гудиев!

1'

Поеееееехали! Матч начался.

12:00

Встречу обслуживает бригада арбитров с дебютирующим в РПЛ Андреем Прокоповым.

11:55

А вот стартовый состав «Акрона» от Заурбека Тедеева:

Гудиев, Эсковаль, Бокоев, Роча, Фернандес, Хосонов, Бистрович, Лончар, Пестряков, Болдырев, Дзюба.

11:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов:

Овсянников, Ведерников, Паласиос, Муфи, Ценов, Пуэбла, Аванесян, Куль, Гюрлюк, Савельев, Томпсон.

11:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Во втором матче 19-го тура Российской премьер-лиги «Оренбург» дома принимает тольяттинский «Акрон». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами