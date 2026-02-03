14:55

Это четвертый розыгрыш Зимнего кубка РПЛ. В двух первых побеждал московский «Спартак», в прошлом году титул забрал «Зенит». Также в нынешнем турнире примут участия ЦСКА и «Краснодар», которые свой матч первого тура проведут сегодня позже.