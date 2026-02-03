На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Старт Зимнего Кубка РПЛ: «Зенит» обыграл «Динамо» в Абу-Даби благодаря угловым

«Зенит» обыграл «Динамо» на старте Зимнего кубка РПЛ

Иван Водопьянов/РИА Новости
В матче первого тура Зимнего кубка РПЛ в Абу-Даби санкт-петербургский «Зенит» встречался с московским «Динамо». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
WINLINE Зимний Кубок РПЛ. Круговой турнир
Окончен
03 февраля 15:00
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
33' Ерохин
76' Нино
2 : 1
Динамо М
Москва, Россия
59' Бителло
Стадион «Аль-Нахайян», Абу-Даби, ОАЭ
1-й тайм

33' Ерохин

2-й тайм

76' Нино

47' Касерес

59' Бителло

69' Осипенко

90' Зайдензаль

Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
Матч окончен

В рабочем режиме благодаря двум успешным угловым «Зенит» обыграл «Динамо» и одержал победу в первом туре Зимнего кубка РПЛ. Команды пока еще не набрали оптимальную форму, что логично, но кое-что интересное показали. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

90+4'

Все — финальный свисток.

90+2'

Сорвавший прорыва Мантуана Леон Зайдензаль получил желтую карточку.

90+1'

И на этот раз динамовские защитники сняли воздух после навеса Горшкова, только на этот раз в поле.

90+1'

Три минуты добавлено ко второму тайму.

90+1'

Педро выполнил подачу с другого угла, теперь Осипенко выпрыгнул и перевел на еще один угловой.

90'

«Зенит» заработал угловой в концовке второго тайма. Горшков снова выполнил подачу, но Исаев сыграл головой и выбил на повторный корнер.

87'

Кирилл Исаев вышел у «Динамо» вместо получившего повреждение Максима Балахонова.

84'

Соболев избежал офсайда после передачи из глубины, принял мяч в штрафной, не стал бить сразу, обыграл голкипера, но в итоге Осипенко смог отбить мяч уже в пустых воротах!

83'

Курбан Расулов подчистил на своей половине, вылетев за штрафную и в подкате выбив мяч далеко в аут, опередив рвавшегося вперед соперника.

81'

Еще серия атак от «Зенита», динамовцы опять прижаты к своей штрафной.

79'

«Зенит» провел быструю, но массированную атаку, и в итоге издали пробил только что сделавший голевой пас Горшков — выше ворот.

78'

Динамовцы пошли в атаку и обложили сейчас штрафную «Зенита».

76'

ГОООООООООООООООООООЛ! Нино — 2:1! Подача углового с правого фланга в штрафную, и Нино в воздухе продавил Расулова, который мог использовать руки, и направил мяч в сетку головой.

75'

«Зенит» заработал очередной угловой в своей атаке.

72'

Очень много борьбы, но абсолютно без ворот идет игра сейчас.

69'

Максим Осипенко схватил руками и завалил Андрея Мостового в центре поля — желтая карточка.

66'

Составы поменялись, но с мячом по-прежнему футболисты «Зенита».

63'

Теперь массовая замена у «Динамо». Тут покинули поле восемь остававшихся с первого тайма игроков. На поле вышли Леон Зайдензаль, Тимофей Маринкин, Максим Балахонов, Глеб Мирошниченко, Александр Кутицкий, Ульви Бабаев, Виктор Окишор и Эль-Мехди Маухуб.

61'

У «Зенита» ушли с поля девять оставшихся с первого тайма человек. В игру вступили: Густаво Мантуан, Игорь Дивеев, Нино, Юрий Горшков, Вильмар Барриос, Андрей Мостовой, Педро, Александр Соболев и юный Андрей Касаджиков.

60'

ГОООООООООООООООООООЛ! Бителло — 1:1! Антон Миранчук получил мяч от Фомина и шикарной проникающей передачей на ход Тюкавину создал момент. Выскочивший навстречу Кержаков смог отразить удар в касание ногой, но Бителло подобрал мяч на линии штрафной, прицелился и забил!

58'

Позиционная атака «Зенита» была остановлена из-за фола Ерохина в атаке в штрафной «Динамо» на Касересе. И потом случилась стычка.

55'

Расулов чуть опередил Луиса Энрике после проникающей передачи Джона Джона и забрал мяч.

54'

«Зенит» по-прежнему в основном с мячом.

51'

Опаснейший обводящий удар Дугласа Сантоса — ШТАНГА спасает «Динамо»!

50'

Луис Энрике первым успел к мячу и нарвался на фол прямо у штрафной «Динамо». Опаснейшая точка!

49'

Первую в матче желтую карточку получил за эмоции Хуан Хосе Касерес.

48'

Касерес прострелил с правого фланга — мяч в руках у Кержакова.

46'

У «Динамо» вместо Ивана Сергеева, Роберто Фернандеса и голкипера Андрея Лунева вышли Антон Миранчук, Максим Осипенко и перспективный голкипер Курбан Расулов.

46'

У «Зенита» Михаил Кержаков заменил в воротах Богдана Москвичева, а вместо Вячеслава Караваева вышел Луис Энрике.

46'

Поеееехали! Второй тайм начался.

Перерыв

Ожидаемо не самый быстрый первый тайм, но достаточно интересный. У «Зенита» было преимущество, и повел он по делу, но и «Динамо» могло забивать. Ждем, что будет во второй половине.

45'

Ничего не добавил арбитр — свисток на перерыв.

44'

Бителло успел к мячу после заброса слева и пробил — Москвичев потащил, а добивание Тюкавина заблокировали сразу два защитника.

42'

Подача с угла поля пришла точно в руки Луневу.

41'

Кондаков у лицевой линии запрессинговал Рубенса в районе углового флажка и заработал корнер для «Зенита». Хотя бразильский защитник считает, что было нарушение правил, но арбитр его не зафиксировал.

39'

Динамовцы пытаются в высокий прессинг, но «Зенит» уверенно справляется.

36'

Поведя в счете, «Зенит» не утратил контроля над мячом и территорией. Но по-прежнему никуда не спешит.

34'

ГОООООООООООООООООЛ! Александр Ерохин — 1:0! «Зенит» разыграл угловой, и Джон Джон подал на дальний угол вратарской, откуда Ерохин, выиграв позицию, пробил головой в противоход!

33'

После ошибки Бителло в центре поля Вендел отдал на Джона Джона, который в касание вывел в штрафную на убойную позицию Караваева, однако Лунев потащил удар ногой!

31'

Подача углового на ближний угол вратарской и попытка удара головой — не в створ и не очень опасно.

30'

Фомин после прострела Касереса справа и неудачного выноса пробил с подбора в касание — мяч после рикошета от защитника перелетел через перекладину.

29'

Динамовцы перехватили мяч на чужой половине поля и провели быструю атаку, в финальной фазе которой Тюкавин в касание отдал на ход Сергееву в штрафную, но чуть не попал в ногу. Иван в падении не смог остановить мяч.

27'

«Динамо» провело редкую в последнее время позиционную атаку, но закидушка к штрафной оказалась добычей защиты «Зенита».

25'

Темп по-прежнему не очень высок, но «Зенит» полностью контролирует происходящее на поле.

23'

Удар из-за штрафной под дальнюю штангу от Вендела — Лунев в прыжке парировал.

20'

«Зенит» в последнее время держит мяч и контролирует территорию. У «Динамо» не получается контратаковать.

18'

«Зенит» заработал угловой. Пошла высокая подача от Джона Джона, но в итоге мяч ни с кем не встретился и улетел за лицевую линию.

16'

Бителло справа на линии штрафной убрал мяч под себя на месте и подал за дальнюю штангу, добежавший Касерес в касание с лета направил мяч по дуге в сторону ворот — тот ударился сверху в перекладину и ушел за пределы поля.

14'

Атака «Зенита» дошла до удара сыгравшего с Кондаковым в стенку Дугласа Сантоса — удар низом пришелся в руки правильно занявшему позицию Луневу. Мяч отскочил в продолжившего движение Дугласа Сантоса и от него ушел на от ворот.

13'

Джон Джон дошел до штрафной «Динамо» по левому флангу, отдал пас забежавшему Дугласу Сантосу, но его навес был заблокирован.

10'

Фомин сделал заброс к штрафной «Зенита» из глубины поля, но Дуглас Сантос опередил рвавшегося на ударную позицию Нгамале и скинул мяч в руки Москвичеву.

8'

Много борьбы, есть нарушения правил, пока нет моментов и ударов. При этом Москвичев часто вступает в игру, а Лунев пока скучает.

5'

Пока идет разведка на поле. Темп не очень высок.

2

Динамовцы сразу же закинули мяч к штрафной «Зенита», но момента не вышло.

1'

Поееееехали! Матч начался.

14:55

Это четвертый розыгрыш Зимнего кубка РПЛ. В двух первых побеждал московский «Спартак», в прошлом году титул забрал «Зенит». Также в нынешнем турнире примут участия ЦСКА и «Краснодар», которые свой матч первого тура проведут сегодня позже.

14:50

А вот стартовый состав «Динамо» от Ролана Гусева:

Лунев, Касерес, Маричаль, Фернандес, Скопинцев, Нгамале, Рубенс, Бителло, Фомин, Тюкавин, Сергеев.

14:40

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Зенита» Сергей Семак:

Москвичев, Дуглас Сантос, Дркушич, Караваев, Адамов, Алип, Вендел, Джон Джон, Михайлов, Ерохин, Кондаков.

14:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче Зимнего кубка РПЛ встречаются санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

