В рабочем режиме благодаря двум успешным угловым «Зенит» обыграл «Динамо» и одержал победу в первом туре Зимнего кубка РПЛ. Команды пока еще не набрали оптимальную форму, что логично, но кое-что интересное показали. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Все — финальный свисток.
Сорвавший прорыва Мантуана Леон Зайдензаль получил желтую карточку.
И на этот раз динамовские защитники сняли воздух после навеса Горшкова, только на этот раз в поле.
Три минуты добавлено ко второму тайму.
Педро выполнил подачу с другого угла, теперь Осипенко выпрыгнул и перевел на еще один угловой.
«Зенит» заработал угловой в концовке второго тайма. Горшков снова выполнил подачу, но Исаев сыграл головой и выбил на повторный корнер.
Кирилл Исаев вышел у «Динамо» вместо получившего повреждение Максима Балахонова.
Соболев избежал офсайда после передачи из глубины, принял мяч в штрафной, не стал бить сразу, обыграл голкипера, но в итоге Осипенко смог отбить мяч уже в пустых воротах!
Курбан Расулов подчистил на своей половине, вылетев за штрафную и в подкате выбив мяч далеко в аут, опередив рвавшегося вперед соперника.
Еще серия атак от «Зенита», динамовцы опять прижаты к своей штрафной.
«Зенит» провел быструю, но массированную атаку, и в итоге издали пробил только что сделавший голевой пас Горшков — выше ворот.
Динамовцы пошли в атаку и обложили сейчас штрафную «Зенита».
ГОООООООООООООООООООЛ! Нино — 2:1! Подача углового с правого фланга в штрафную, и Нино в воздухе продавил Расулова, который мог использовать руки, и направил мяч в сетку головой.
«Зенит» заработал очередной угловой в своей атаке.
Очень много борьбы, но абсолютно без ворот идет игра сейчас.
Максим Осипенко схватил руками и завалил Андрея Мостового в центре поля — желтая карточка.
Составы поменялись, но с мячом по-прежнему футболисты «Зенита».
Теперь массовая замена у «Динамо». Тут покинули поле восемь остававшихся с первого тайма игроков. На поле вышли Леон Зайдензаль, Тимофей Маринкин, Максим Балахонов, Глеб Мирошниченко, Александр Кутицкий, Ульви Бабаев, Виктор Окишор и Эль-Мехди Маухуб.
У «Зенита» ушли с поля девять оставшихся с первого тайма человек. В игру вступили: Густаво Мантуан, Игорь Дивеев, Нино, Юрий Горшков, Вильмар Барриос, Андрей Мостовой, Педро, Александр Соболев и юный Андрей Касаджиков.
ГОООООООООООООООООООЛ! Бителло — 1:1! Антон Миранчук получил мяч от Фомина и шикарной проникающей передачей на ход Тюкавину создал момент. Выскочивший навстречу Кержаков смог отразить удар в касание ногой, но Бителло подобрал мяч на линии штрафной, прицелился и забил!
Позиционная атака «Зенита» была остановлена из-за фола Ерохина в атаке в штрафной «Динамо» на Касересе. И потом случилась стычка.
Расулов чуть опередил Луиса Энрике после проникающей передачи Джона Джона и забрал мяч.
«Зенит» по-прежнему в основном с мячом.
Опаснейший обводящий удар Дугласа Сантоса — ШТАНГА спасает «Динамо»!
Луис Энрике первым успел к мячу и нарвался на фол прямо у штрафной «Динамо». Опаснейшая точка!
Первую в матче желтую карточку получил за эмоции Хуан Хосе Касерес.
Касерес прострелил с правого фланга — мяч в руках у Кержакова.
У «Динамо» вместо Ивана Сергеева, Роберто Фернандеса и голкипера Андрея Лунева вышли Антон Миранчук, Максим Осипенко и перспективный голкипер Курбан Расулов.
У «Зенита» Михаил Кержаков заменил в воротах Богдана Москвичева, а вместо Вячеслава Караваева вышел Луис Энрике.
Поеееехали! Второй тайм начался.
Ожидаемо не самый быстрый первый тайм, но достаточно интересный. У «Зенита» было преимущество, и повел он по делу, но и «Динамо» могло забивать. Ждем, что будет во второй половине.
Ничего не добавил арбитр — свисток на перерыв.
Бителло успел к мячу после заброса слева и пробил — Москвичев потащил, а добивание Тюкавина заблокировали сразу два защитника.
Подача с угла поля пришла точно в руки Луневу.
Кондаков у лицевой линии запрессинговал Рубенса в районе углового флажка и заработал корнер для «Зенита». Хотя бразильский защитник считает, что было нарушение правил, но арбитр его не зафиксировал.
Динамовцы пытаются в высокий прессинг, но «Зенит» уверенно справляется.
Поведя в счете, «Зенит» не утратил контроля над мячом и территорией. Но по-прежнему никуда не спешит.
ГОООООООООООООООООЛ! Александр Ерохин — 1:0! «Зенит» разыграл угловой, и Джон Джон подал на дальний угол вратарской, откуда Ерохин, выиграв позицию, пробил головой в противоход!
После ошибки Бителло в центре поля Вендел отдал на Джона Джона, который в касание вывел в штрафную на убойную позицию Караваева, однако Лунев потащил удар ногой!
Подача углового на ближний угол вратарской и попытка удара головой — не в створ и не очень опасно.
Фомин после прострела Касереса справа и неудачного выноса пробил с подбора в касание — мяч после рикошета от защитника перелетел через перекладину.
Динамовцы перехватили мяч на чужой половине поля и провели быструю атаку, в финальной фазе которой Тюкавин в касание отдал на ход Сергееву в штрафную, но чуть не попал в ногу. Иван в падении не смог остановить мяч.
«Динамо» провело редкую в последнее время позиционную атаку, но закидушка к штрафной оказалась добычей защиты «Зенита».
Темп по-прежнему не очень высок, но «Зенит» полностью контролирует происходящее на поле.
Удар из-за штрафной под дальнюю штангу от Вендела — Лунев в прыжке парировал.
«Зенит» в последнее время держит мяч и контролирует территорию. У «Динамо» не получается контратаковать.
«Зенит» заработал угловой. Пошла высокая подача от Джона Джона, но в итоге мяч ни с кем не встретился и улетел за лицевую линию.
Бителло справа на линии штрафной убрал мяч под себя на месте и подал за дальнюю штангу, добежавший Касерес в касание с лета направил мяч по дуге в сторону ворот — тот ударился сверху в перекладину и ушел за пределы поля.
Атака «Зенита» дошла до удара сыгравшего с Кондаковым в стенку Дугласа Сантоса — удар низом пришелся в руки правильно занявшему позицию Луневу. Мяч отскочил в продолжившего движение Дугласа Сантоса и от него ушел на от ворот.
Джон Джон дошел до штрафной «Динамо» по левому флангу, отдал пас забежавшему Дугласу Сантосу, но его навес был заблокирован.
Фомин сделал заброс к штрафной «Зенита» из глубины поля, но Дуглас Сантос опередил рвавшегося на ударную позицию Нгамале и скинул мяч в руки Москвичеву.
Много борьбы, есть нарушения правил, пока нет моментов и ударов. При этом Москвичев часто вступает в игру, а Лунев пока скучает.
Пока идет разведка на поле. Темп не очень высок.
Динамовцы сразу же закинули мяч к штрафной «Зенита», но момента не вышло.
Поееееехали! Матч начался.
Это четвертый розыгрыш Зимнего кубка РПЛ. В двух первых побеждал московский «Спартак», в прошлом году титул забрал «Зенит». Также в нынешнем турнире примут участия ЦСКА и «Краснодар», которые свой матч первого тура проведут сегодня позже.
А вот стартовый состав «Динамо» от Ролана Гусева:
Лунев, Касерес, Маричаль, Фернандес, Скопинцев, Нгамале, Рубенс, Бителло, Фомин, Тюкавин, Сергеев.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Зенита» Сергей Семак:
Москвичев, Дуглас Сантос, Дркушич, Караваев, Адамов, Алип, Вендел, Джон Джон, Михайлов, Ерохин, Кондаков.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче Зимнего кубка РПЛ встречаются санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.