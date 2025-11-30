Перерыв! «Ахмат» — «Динамо» — 0:1.
К основному времени первого тайма добавлена одна минута.
Удар Келиано с правой ноги после тонког паса от Самородова не становится точным.
Мелкадзе нарушил правила в центре поля, игра приостановлена.
Мелкадзе отмахнулся локтем от Бителло, арбитр дает свисток.
Исмаэл Силва попробовал с подъема пробить издали — мяч летел под перекладину! Но Лунев спокойно выставил руку и перевел мяч за пределы игрового поля.
Треть матча позади — решает на исходе этого отрезка Станислав Черчесов на тактические изменения. Уходит на правый фланг Ибишев, попробует он за счет скорости продвигать мяч на чужую половину поля.
Гол! Нгамале забивает после скидки Маричаля на угловом с подачи Бителло! Недоглядели защитники «Ахмата» за соперниками, 0:1!
А теперь Лунев спасает «Динамо», доставая летящий в угол мяч после удара Мелкадзе!
Тюкавин шикарно отправил Бабаева один на один с Ульяновым, выдав тому разрезающий пас на ход — Вадим успел выйти из ворот и слегка сократить угол обстрела! Не получилось у Ульви перехитрить вратаря грозненцев!
Касинтура выбивает мяч из-за пределов штрафной после подачи углового в исполнении «Динамо» с левого фланга.
Фернандес проиграл борьбу Садулаеву и был вынужден его приобнять, чтобы попридержать. За это арбитр достает из кармана желтую карточку.
Рубенс с правой ноги из-за пределов штрафной наносит немного неточный удар.
Зайдензаль забрался в офсайд.
Первое предупреждение в сегодняшнем матче получает Ибишев, пострадал от его подката Бабаев.
Тюкавин пробил с ходу — Ульянов отбил мяч перед собой. На добивание устремился Бителло, но нанести акцентированный удар у динамовской десятки не получилось.
Издали пробивает Маричаль после подачи углового, мяч останавливается в ногах оппонента.
Стари игры остается за динамовцами.
Игра началась! Поехали!
«Ахмат»: Ульянов, Ибишев, Богосавац, Заре, Ндонг, Садулаев (к), Силва, Касинтура, Келиано, Самородов, Мелкадзе.
«Динамо»: Лунев, Маричаль, Фернандес, Рубенс, Осипенко, Зайдензаль, Бителло, Фомин (к), Нгамале, Бабаев, Тюкавин.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В очередном матче 17-го тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» гостит в Грозном на «Ахмат Арене» у «Ахмата». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.