На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Победить, чтобы остаться на работе: «Ахмат» принимает «Динамо». LIVE

Футбол. РПЛ. 17-й тур. «Ахмат» — «Динамо». ОНЛАЙН

close
Владимир Федоренко/РИА Новости
В очередном матче 17-го тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» гостит в Грозном на «Ахмат Арене» у «Ахмата». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 17-й тур
Перерыв
30 ноября 16:30
Ахмат
Грозный, Россия
0 : 1
Динамо М
Москва, Россия
26' Нгамалё
Стадион «Ахмат Арена», Грозный, Россия
1-й тайм

10' Ибишев

17' Фернандес

26' Нгамалё

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
45+1'

Перерыв! «Ахмат» — «Динамо» — 0:1.

45'

К основному времени первого тайма добавлена одна минута.

42'

Удар Келиано с правой ноги после тонког паса от Самородова не становится точным.

39'

Мелкадзе нарушил правила в центре поля, игра приостановлена.

36'

Мелкадзе отмахнулся локтем от Бителло, арбитр дает свисток.

33'

Исмаэл Силва попробовал с подъема пробить издали — мяч летел под перекладину! Но Лунев спокойно выставил руку и перевел мяч за пределы игрового поля.

30'

Треть матча позади — решает на исходе этого отрезка Станислав Черчесов на тактические изменения. Уходит на правый фланг Ибишев, попробует он за счет скорости продвигать мяч на чужую половину поля.

27'

Гол! Нгамале забивает после скидки Маричаля на угловом с подачи Бителло! Недоглядели защитники «Ахмата» за соперниками, 0:1!

25'

А теперь Лунев спасает «Динамо», доставая летящий в угол мяч после удара Мелкадзе!

23'

Тюкавин шикарно отправил Бабаева один на один с Ульяновым, выдав тому разрезающий пас на ход — Вадим успел выйти из ворот и слегка сократить угол обстрела! Не получилось у Ульви перехитрить вратаря грозненцев!

20'

Касинтура выбивает мяч из-за пределов штрафной после подачи углового в исполнении «Динамо» с левого фланга.

17'

Фернандес проиграл борьбу Садулаеву и был вынужден его приобнять, чтобы попридержать. За это арбитр достает из кармана желтую карточку.

14'

Рубенс с правой ноги из-за пределов штрафной наносит немного неточный удар.

12'

Зайдензаль забрался в офсайд.

10'

Первое предупреждение в сегодняшнем матче получает Ибишев, пострадал от его подката Бабаев.

7'

Тюкавин пробил с ходу — Ульянов отбил мяч перед собой. На добивание устремился Бителло, но нанести акцентированный удар у динамовской десятки не получилось.

5'

Издали пробивает Маричаль после подачи углового, мяч останавливается в ногах оппонента.

3'

Стари игры остается за динамовцами.

16:39

Игра началась! Поехали!

16:25

«Ахмат»: Ульянов, Ибишев, Богосавац, Заре, Ндонг, Садулаев (к), Силва, Касинтура, Келиано, Самородов, Мелкадзе.

16:30

«Динамо»: Лунев, Маричаль, Фернандес, Рубенс, Осипенко, Зайдензаль, Бителло, Фомин (к), Нгамале, Бабаев, Тюкавин.

16:20

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В очередном матче 17-го тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» гостит в Грозном на «Ахмат Арене» у «Ахмата». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами