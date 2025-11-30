В целом равная игра в первом тайме, но чуть активнее были гости и ведут в счете.
В этот раз все обошлось для хозяев, Мелехин не нарушал правила!
И еще одна проверка! Вновь фол в штрафной «Ростова»?
Миронов со штрафного опасно пробил — мяч полетел с рикошетом, и Митрюшкин с трудом парировал!
Пять минут добавлено.
Комличенко пробил в правый от себя угол, а Ятимов прыгнул в другую сторону.
ГОЛ!!!
Да, пенальти в ворота «Ростова»!
Шафеев бежит к монитору. Мяч отскочил в руку Вахании от газона, но рука была в неестественном положении и движение к мячу было.
VAR работает! Мяч попал в руку Вахании, когда команда отбивалась от атаки «Локо». Теперь видеоассистенты пытаются разобраться, был ли фол.
Батраков плотно пробил со штрафного, но точно в Ятимова, который отбил кулаками.
В последние минуты уже «Локомотив» владеет инициативой и фактически запер ростовчан на их половине поля.
Хорошую контратаку провели хозяева, но Роналдо, пытаясь вырезать навес к дальней штанге, сделал слишком сильную передачу. Комаров не дотянулся..
Комличенко замыкал прострел Руденко, и чудом Ятимов вытащил мяч!
Миронов не глядя покатил мяч на Ятимова, на опережение выскочил Руденко и едва не наказал хозяев за такую нерасторопность! Но слишком далеко отпустил мяч игрок «Локо». Пока он догонял, игроки «Ростова» успели вернуться в штрафную.
Сулейманову досталось от Ньямси, при этом также пострадал Монтес, на которого упал одноклубник.
После того, как хозяева отыгрались, они практически прописались на чужой половине поля. Сейчас заметное преимущество у «Ростова».
Щетинин из удобной позиции пробил над перекладиной!
Вахания на линии вратарской подобрал мяч после скидки от партнера, развернулся и пробил над руками Митрюшкина!
ГОЛ!!!
Голенков мощно поборолся в чужой штрафной. Даже упал, но все равно ползком пытался добраться до мяча. Но фола зафиксировано не было, а гости в итоге отбились.
Сако жестко толкнул Комличенко в центре поля, но избежал наказания.
Ростовчане не отсиживаются в обороне после пропущенного мяча. Но создать остроту у чужих ворот им пока не удается, сейчас игра идет в центре.
Голенков едва не выбежал один на один с Митрюшкиным. Но на него сзади насел Монтес, а голкипер бросился в ноги сопернику и отбил мяч после того, как игрок «Ростова» все же пробил.
Вот это начало! Батраков сделал передачу на линию штрафной, где Баринов обработал мяч и мощно пробил мимо Ятимова, а после этого отпраздновал гол в стиле Криштиану Роналду!
ГОЛ!!!
Поехали! Главный судья — Рафаэль Шафеев.
«Ростов»: Ятимов, Семенчук, Сако, Мелёхин, Миронов, Роналдо, Вахания, Щетинин, Комаров, Голенков, Сулейманов.
«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Ньямси, Монтес, Фассон, Карпукас, Пруцев, Баринов, Руденко, Батраков, Комличенко.
Матч начнется в 16:30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В 17-м туре РПЛ «Локомотив» на выезде играет с «Ростовом».