Шаг до топ-3: «Локомотив» гостит у «Ростова». LIVE

Футбол. РПЛ, 17 тур. «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Локомотив» (Москва). ОНЛАЙН

close
Telegram-канал ФК «Ростов»
Московский «Локомотив» на выезде играет с «Крыльями Советов» и в случае победы выйдет на третье место в турнирной таблице. Команда опередит «Зенит», у которого еще будет игра в запасе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 17-й тур
Перерыв
30 ноября 16:30
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
20' Вахания
1 : 2
Локомотив М
Москва, Россия
3' Баринов
41' Комличенко
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону, Россия
1-й тайм

20' Вахания

3' Баринов

41' Комличенко

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
Перерыв

В целом равная игра в первом тайме, но чуть активнее были гости и ведут в счете.

'45+4

В этот раз все обошлось для хозяев, Мелехин не нарушал правила!

'45+4

И еще одна проверка! Вновь фол в штрафной «Ростова»?

'45+1

Миронов со штрафного опасно пробил — мяч полетел с рикошетом, и Митрюшкин с трудом парировал!

'45

Пять минут добавлено.

'42

Комличенко пробил в правый от себя угол, а Ятимов прыгнул в другую сторону.

'41

ГОЛ!!!

'40

Да, пенальти в ворота «Ростова»!

'39

Шафеев бежит к монитору. Мяч отскочил в руку Вахании от газона, но рука была в неестественном положении и движение к мячу было.

'38

VAR работает! Мяч попал в руку Вахании, когда команда отбивалась от атаки «Локо». Теперь видеоассистенты пытаются разобраться, был ли фол.

'37

Батраков плотно пробил со штрафного, но точно в Ятимова, который отбил кулаками.

'35

В последние минуты уже «Локомотив» владеет инициативой и фактически запер ростовчан на их половине поля.

'34

Хорошую контратаку провели хозяева, но Роналдо, пытаясь вырезать навес к дальней штанге, сделал слишком сильную передачу. Комаров не дотянулся..

'31

Комличенко замыкал прострел Руденко, и чудом Ятимов вытащил мяч!

'28

Миронов не глядя покатил мяч на Ятимова, на опережение выскочил Руденко и едва не наказал хозяев за такую нерасторопность! Но слишком далеко отпустил мяч игрок «Локо». Пока он догонял, игроки «Ростова» успели вернуться в штрафную.

'27

Сулейманову досталось от Ньямси, при этом также пострадал Монтес, на которого упал одноклубник.

'26

После того, как хозяева отыгрались, они практически прописались на чужой половине поля. Сейчас заметное преимущество у «Ростова».

'24

Щетинин из удобной позиции пробил над перекладиной!

'21

Вахания на линии вратарской подобрал мяч после скидки от партнера, развернулся и пробил над руками Митрюшкина!

'20

ГОЛ!!!

'19

Голенков мощно поборолся в чужой штрафной. Даже упал, но все равно ползком пытался добраться до мяча. Но фола зафиксировано не было, а гости в итоге отбились.

'14

Сако жестко толкнул Комличенко в центре поля, но избежал наказания.

'11

Ростовчане не отсиживаются в обороне после пропущенного мяча. Но создать остроту у чужих ворот им пока не удается, сейчас игра идет в центре.

'8

Голенков едва не выбежал один на один с Митрюшкиным. Но на него сзади насел Монтес, а голкипер бросился в ноги сопернику и отбил мяч после того, как игрок «Ростова» все же пробил.

'4

Вот это начало! Батраков сделал передачу на линию штрафной, где Баринов обработал мяч и мощно пробил мимо Ятимова, а после этого отпраздновал гол в стиле Криштиану Роналду!

'3

ГОЛ!!!

'1

Поехали! Главный судья — Рафаэль Шафеев.

16:25

«Ростов»: Ятимов, Семенчук, Сако, Мелёхин, Миронов, Роналдо, Вахания, Щетинин, Комаров, Голенков, Сулейманов.

«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Ньямси, Монтес, Фассон, Карпукас, Пруцев, Баринов, Руденко, Батраков, Комличенко.

16:20

Матч начнется в 16:30 мск.

16:15

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В 17-м туре РПЛ «Локомотив» на выезде играет с «Ростовом».

