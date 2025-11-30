30 ноября 2025, 16:30 Обновлено: 30 ноября 2025, 17:27 Спорт Размер текста А А А Шаг до топ-3: «Локомотив» гостит у «Ростова». LIVE Футбол. РПЛ, 17 тур. «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Локомотив» (Москва). ОНЛАЙН Данила Жиляев

Московский «Локомотив» на выезде играет с «Крыльями Советов» и в случае победы выйдет на третье место в турнирной таблице. Команда опередит «Зенит», у которого еще будет игра в запасе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига. 17-й тур Перерыв 30 ноября 16:30 Ростов Ростов-на-Дону, Россия 20' Вахания 1 : 2 Локомотив М Москва, Россия 3' Баринов 41' Комличенко Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону, Россия